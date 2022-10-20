"Не жалела финансов": где живет Лорак после нападения украинцев

Ани Лорак вынуждена отбиваться от натисков разъяренных земляков.

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Популярная в России исполнительница Ани Лорак является Народной артисткой Украины, в свое время она представляла родную страну на международном музыкальном конкурсе "Евровидение". Однако сейчас отношения певицы с земляками складываются не лучшим образом. Карьера артистки стремительно идет на дно, а она сама уже долгое время пытается отбиться от разъяренных активистов из соседней страны.

Хоть немного расслабиться и закрыться от нападок музыканту помогают родные стены. Сегодня звезда живет в роскошным доме с интересным интерьером. Ее гнездышко оценил архитектор Евгений Коблов. Он обратил внимание, что по стилю дом певицы похож на французскую классику.

Первый и второй этажи соединяет дуговая лестница. Ани Лорак холодными вечерами может согреться у одного из каминов, расположенных в залах. Отделка ее дома выполнена с использованием натуральных материалов. Мебель помогает хозяйке погрузиться в атмосферу Прованса, считает эксперт.

"Видно, что интерьер сделан качественно. Звезда не жалела финансов на проработку деталей", – подчеркнул архитектор.

Меж тем, на содержание роскошного дома Ани Лорак требуются деньги, которые, очевидно, заканчиваются из-за отмены концертов в России. Сегодня звезда зарабатывает, выступая на корпоративах в ближнем зарубежье, а ее тур по Германии сорвали украинцы, напавшие на артистку в инфополе. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

Кроме того, земляки ополчились на певицу из-за ее нового клипа. По данным ОСН, активисты призвали отнять у Ани Лорак украинское гражданство.