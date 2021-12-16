Раскрыты районы Москвы с самыми вредными хозяевами квартир

Аналитики КБ "Стрелка" сообщили, что в 61% объявлений об аренде недвижимости имеются ограничения для квартиросъемщиков. Чаще всего они касаются наличия детей и животных, пола, возраста, семейного положения, этнической принадлежности и бытовых привычек нанимателя.
Эксперты заметили две закономерности: в районах, где есть зеленые прогулочные зоны, больше всего объявлений об аренде "без животных". А бездетным жильцам отдают предпочтение хозяева квартир там, где хорошая детская инфраструктура.
По результату анализа самыми требовательными арендодателями стали жители района Коптево. Меньше всего ограничений для нанимателей в Центральном, Юго-Западном, Западном административных округах, а также в Новой Москве.
Самые "вредные" арендодатели же в районах на окраинах столицы. В целом число требований больше в районах с относительно низкими ценами на аренду жилья.
Напомним, ранее в "Яндексе" озвучили основные критерии при выборе арендного жилья в Москве. Для большинства квартиросъемщиков очень важным было наличие холодильника, а самым необходимым объектом рядом с домом стал продуктовый магазин. Как писали "Дни.ру", недавно эксперт рассказал, какая ответственность грозит россиянам, нелегально сдающим свое жилье.