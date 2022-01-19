С 1 марта россиянам грозит штраф за обшивку и остекление балконов

Отныне вид балконов будет обозначен в техпаспорте дома. Соответствующий приказ был издан еще в декабре 2021 года. По нему, наниматели квартир отныне не могут как-либо переделывать балконы.
При этом собственники для этих целей должны будут получить разрешение на перепланировку помещения. Тем же, кто остеклил свои балконы до 1 марта 2022 года, ничего предпринимать не надо, – их наказывать рублем не станут.
Другие правила говорят о хранении на балконе тяжелых предметов, в частности мебели. Также нельзя держать там горюче-смазочные материалы, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества.
Нарушителя правил грозит штраф от 2000 до 2500 рублей, юрлицам и ИП – от 40 000 до 50 000 рублей. Также понадобится восстановление прежнего внешнего вида и функционала балкона или лоджии.
Примечательно, что данные санкции не новые и касаются любых переделок. Однако ранее в общее имущество дома входила лишь балконная плита, а с 1 марта 2022 года – и остальные части. Уточняется, что регионы могут установить свои правил. Напомним, ранее эксперты рассказали, что в 2022 году аренда жилья будет выгоднее ипотечного кредита.