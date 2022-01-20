Собственников квартир предупредили о нюансах аренды: Вплоть до уголовной ответственности

Юрист Степан Хантимиров объяснил, каких прав на жилье лишается владелец квартиры собственник, сдавая ее.



Собственник должен понимать, что после сдачи в наем не может без предупреждения наведываться в квартиру и менять на входной двери замки по своему желанию. По словам эксперта, в противном случае он рискует понести наказание вплоть до уголовной ответственности.



Юрист подчеркнул, что отношения между арендодателем и нанимателем регламентируются договором аренды. Он отметил, что права и обязанности собственника жилья прописаны в статье 209 Гражданского кодекса России.

Степан Хантимиров объяснил, что войти в квартиру с помощью второго комплекта ключей или внезапно нагрянуть под предлогом собственник не имеет права. Иначе съемщик жилья может подать в суд. Арендодателю за подобные нарушения грозит уголовная ответственность со штрафом до 40 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев.

Кроме того, если в отсутствие квартиросъемщика из дома пропадут его ценные вещи и станет известно, что в это время там находился собственник жилья, то арендодатель может стать главным подозреваемым по делу о краже. В случае доказательства вины ему будет грозить лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, с 1 марта ужесточаются правила для собственников квартир. Согласно нововведению, любое изменение балкона приравнивается к перепланировке.

