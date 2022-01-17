За год в России резко выросли цены на жилье

По данным компании "Мир квартир", средняя цена квадратного метра равна 802 701 рублей. Так, не новая квартира стоит порядка 4,59 миллиона рублей.
Аналитики объяснили, что доступная ипотека и рост цен на стройматериалы повысили цены на первичке, а вторичка подтянулась за ней. В итоге стоимость жилья возросла во всех регионах страны. Больше всего цены на квартиры увеличились в Сочи и Краснодаре. Эксперты отметили, что цены там стали расти из-за моратория на новое строительство.
Далее в рейтинге наиболее подорожавших квартир идут Московская область, Севастополь, Ленинградская область, Курск, Улан-Удэ, Иваново и Чита. Меньше всего подорожало жилье в Архангельске и Нижнем Тагиле. Столица находится в середине рейтинга. За ней расположился Санкт-Петербург.
Напомним, ранее эксперты рассказали, какие штрафы появятся в 2022 году для владельцев жилья, и сколько именно придется заплатить нарушителям норм. Так, вскоре появятся новые нормы, касающиеся как содержания недвижимости, так и общения с соседями. Нововведения вступят в силу уже весной нынешнего года. В частности, это касается нарушителей тишины.