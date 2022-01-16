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Недвижимость
Какие появятся штрафы и сколько придется заплатить собственникам недвижимости в 2022 году

Какие появятся штрафы и сколько придется заплатить собственникам недвижимости в 2022 году

Сколько придется заплатить собственникам квартир за нарушение правил проживания.
прочитано 96 раз

В новом году жизнь собственников недвижимости изменится. Дело в том, что скоро появятся новые законодательные нормы, которые касаются как содержания жилплощади, так и общения с соседями. Об этом сообщает "РБК-Недвижимость".

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Весной этого года вступят в силу нововведения, которые касаются пользования жильем. Так, на собственника возложат новые обязательства. Он должен использовать жилье по назначению и обеспечивать его сохранность, своевременно оплачивать ЖКХ. Все это касается не только собственника, но и людей, которые проживают вместе с ним. Нарушение правил может повлечь за собой административную ответственность. Так, перепланировка без согласования может грозить штрафом. Например, граждане должны будут заплатить до четырех тысяч рублей, а вот должностные и юридические лица – до пяти и пятидесяти тысяч рублей соответственно.

Штрафы будут налагаться и на нарушителей тишины. Так, больше всех придется заплатить юридическим лицам – пеня может достигать восьмидесяти тысяч рублей. На обычных граждан налагаться будет штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.

Также теперь внешний вид дома регулируется муниципальными правовыми актами. Так что даже при выполнении работ по остеклению нужно будет удостовериться, не нарушаешь ли ты правила. Иначе придется заплатить штраф. Пеня для обычных граждан будет составлять около двух с половиной тысяч рублей.

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Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 января 2022, 14:30 Источник: "РБК" • Требует проверки

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