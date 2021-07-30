Меладзе отвалил за новое семейное гнездышко сотни миллионов рублей

Выяснилось, что на жилье продюсер потратил 600 миллионов рублей. У Валерия Меладзе и его супруги Альбины Джанабаевой есть личный огромный пруд и аллея для прогулок. Кроме того, у них имеется свой сад с дорогими декоративными деревьями.
Семья переехала в райский уголок после того как семь лет назад певица родила звезде сына Луку. К слову, это место называют подмосковной Венецией, потому что там есть искусственные каналы.
На новом месте артист лишился любимой винной комнаты. Дело в том, что его супруга решила сделать из нее кладовку для домашних заготовок. Напомним, весной Джанабаева подарила певцу дочь Агату. За месяц до родов семейство перебралось в новый дом – неподалеку от жилья семьи брата Валерия Меладзе – композитора Константина Меладзе.
У Валерия Меладзе всего шестеро детей. Он построил для них аж 17 загородных домов. К слову, всем гигантским хозяйством звездная пара занимается самостоятельно, без помощи нянек, горничных, поваров и прочего персонала. Валерий Меладзе помогает жене с малышкой.
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