Как менялся с годами Валерий Меладзе

Продюсер Валерий Меладзе 23 июня празднует свой день рождения. В 2018 году ему исполняется 53 года. Однако расстраиваться из-за седин. уверены поклонники, ему не надо. Годы явно пошли на пользу звезде российской эстрады. О том, как менялся и хорошел Валерий Меладзе свидетельствуют его фотографии разных лет.
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