Недавно родившая Джанабаева заговорила о новой беременности

42-летняя Альбина Джанабаева призналась, что не считает троих детей своим пределом.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" лишь в апреле этого года в третий раз стала мамой – певица родила дочь от своего супруга Валерия Меладзе. До этого у пары уже было два сына: старшему Константину в этом году исполнится 18 лет, а младшему Луке совсем скоро будет семь. Ранее Альбина Джанабаева даже не думала о том, что станет многодетной матерью, но жизнь изменила ее планы.

Дело в том, что осознанное детство будущей звезды прошло в 90-ые годы – в то время, когда в стране был полный кавардак. Жить в те годы было трудно, и Альбина понимала, что любым родителям очень тяжело, а у же многодетным тем более. Именно поэтому все, что касалось семейной и личной жизни, было за пределами мечтаний Джанабаевой. Теперь ситуация изменилась. В свои 42 года певица прекрасно справляется с ролью многодетной матери. В интервью "Каравану историй" артистка призналась: теперь ей кажется, что трое детей – не предел. Значит, поклонники еще могут услышать новость о новой беременности артистки и об очередном прибавлении в звездном семействе.

Напомним, что у супруга Джанабаевой есть еще трое дочерей от предыдущего брака, поэтому ему не привыкать быть многодетным отцом. Что касается Альбины, то она сейчас неразлучна с малышкой дочерью, но при этом чувствует себя в полной гармонии с миром и с самой собой. Ранее Альбина Джанабаева показала свою фигуру спустя два месяца после родов.