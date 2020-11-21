Жалующемуся на безденежье Меладзе припомнили покупку особняка за 190 млн рублей

Всего несколько дней назад Валерий Меладзе пожаловался на плачевное финансовое состояние. Артист нуждается в поддержке государства, так как ему практически не на что жить. Несмотря на громкие заявления музыкального деятеля, выяснилось, что Валерий Шотаевич лишь заступался за своих коллег. Так как сам артист еще не скоро вспомнить про бедность.

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