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Жалующемуся на безденежье Меладзе припомнили покупку особняка за 190 млн рублей

Жалующемуся на безденежье Меладзе припомнили покупку особняка за 190 млн рублей

Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Всего несколько дней назад Валерий Меладзе пожаловался на плачевное финансовое состояние. Артист нуждается в поддержке государства, так как ему практически не на что жить. Несмотря на громкие заявления музыкального деятеля, выяснилось, что Валерий Шотаевич лишь заступался за своих коллег. Так как сам артист еще не скоро вспомнить про бедность.
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Бушующая пандемия коронавируса оставила без работы многих представителей российского шоу-бизнеса. Музыканты и актеры, не имеющие дополнительного заработка, почти весь год просидели на последних сбережениях. Вот и Валерий Меладзе присоединился к народному бунту.

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55-летний певец обратился к государственным деятелям. По словам Валерия Шотаевича, неявка звезд на традиционные новогодние шоу может привлечь внимание властей к положению бедствующих эстрадников, для которых концерты в разгар зимних каникул дают существенную часть дохода.

Многочисленная аудитория была оскорблена словами Меладзе и припомнила ему о лихих девяностых. Выяснилось, что в то время артист успел приобрести роскошный дом на Рублевском шоссе, стоимостью 2,5 миллиона долларов. Любопытные фанаты сразу же перевели ценник по сегодняшнему курсу и назвали кругленькую сумму – 190 миллионов рублей.

Стоит отметить, что это не единственная недвижимость Валерия Меладзе. В 2010 году музыкант построил особняк в "Millennium Park", который считается одним из самых элитных поселков Подмосковья. К слову, средняя стоимость местных коттеджей давным-давно перевалила за несколько миллионов долларов.

Остается только гадать, удастся ли Валерию Меладзе сохранить всю свою недвижимость и вернуться в новом городу к своим поклонникам.

Автор: 21 ноября 2020, 12:50 Источник: LIFE ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся с годами Валерий Меладзе

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