Жалующемуся на безденежье Меладзе припомнили покупку особняка за 190 млн рублей

Бушующая пандемия коронавируса оставила без работы многих представителей российского шоу-бизнеса. Музыканты и актеры, не имеющие дополнительного заработка, почти весь год просидели на последних сбережениях. Вот и Валерий Меладзе присоединился к народному бунту.
55-летний певец обратился к государственным деятелям. По словам Валерия Шотаевича, неявка звезд на традиционные новогодние шоу может привлечь внимание властей к положению бедствующих эстрадников, для которых концерты в разгар зимних каникул дают существенную часть дохода.
Многочисленная аудитория была оскорблена словами Меладзе и припомнила ему о лихих девяностых. Выяснилось, что в то время артист успел приобрести роскошный дом на Рублевском шоссе, стоимостью 2,5 миллиона долларов. Любопытные фанаты сразу же перевели ценник по сегодняшнему курсу и назвали кругленькую сумму – 190 миллионов рублей.
Стоит отметить, что это не единственная недвижимость Валерия Меладзе. В 2010 году музыкант построил особняк в "Millennium Park", который считается одним из самых элитных поселков Подмосковья. К слову, средняя стоимость местных коттеджей давным-давно перевалила за несколько миллионов долларов.
Остается только гадать, удастся ли Валерию Меладзе сохранить всю свою недвижимость и вернуться в новом городу к своим поклонникам.
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