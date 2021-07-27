Малышева похвасталась перед россиянами большим домом в Америке: Я очарована

Елена Малышева отдыхала в США две недели. Ведущая программы "Жить здорово!" насколько впечатлилась югом Америки, что решила снять для россиян видео. Доктор рассказала, что проводила время вдали от шумных мегаполисов – в небольшом городке.
Так, Малышева провела для подписчиков экскурсию по большому дому, в котором она жила в Южной Каролине. Она отметила, что в типичных американских "хаусах" нет прихожей, а также шкафов. Для экономии пространства используются кладовки. А еще Елена Васильевна оценила совмещенную с гостиной кухню.
Также ведущая программы "Здоровье" рассказала, что в провинциях США живут обычные американцы, которые трудятся каждый день, отличаются скромностью и относятся к природе очень бережно. Они не огораживаются от соседей заборами, а, напротив, с радостью общаются.
"Я очарована этими местами", – не скрывает восторга Елена Васильевна.
Многие интернет-пользователи признались, что с интересом посмотрели видео Елены Малышевой, снятое в американской провинции. Однако некоторые задались вопросом, почему телеведущая, как настоящая патриотка, не отправилась отдыхать в Сочи или Крым.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Елена Малышева посоветовала россиянам сделать прививки перед отпуском. По словам теледоктора, до отдыха на черноморском побережье необходимо пройти вакцинацию от гепатита, а тем, кто хочет отправиться на Байкал или в Карелию, нужно сделать прививку от клещевого энцефалита.
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