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Малышева похвасталась перед россиянами большим домом в Америке: Я очарована

Малышева похвасталась перед россиянами большим домом в Америке: Я очарована

Телеведущая и врач Елена Малышева опубликовала в "Инстаграм" видео, снятое в Южной Каролине.
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Елена Малышева отдыхала в США две недели. Ведущая программы "Жить здорово!" насколько впечатлилась югом Америки, что решила снять для россиян видео. Доктор рассказала, что проводила время вдали от шумных мегаполисов – в небольшом городке.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Так, Малышева провела для подписчиков экскурсию по большому дому, в котором она жила в Южной Каролине. Она отметила, что в типичных американских "хаусах" нет прихожей, а также шкафов. Для экономии пространства используются кладовки. А еще Елена Васильевна оценила совмещенную с гостиной кухню.

Также ведущая программы "Здоровье" рассказала, что в провинциях США живут обычные американцы, которые трудятся каждый день, отличаются скромностью и относятся к природе очень бережно. Они не огораживаются от соседей заборами, а, напротив, с радостью общаются.

"Я очарована этими местами", – не скрывает восторга Елена Васильевна.

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Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)


Многие интернет-пользователи признались, что с интересом посмотрели видео Елены Малышевой, снятое в американской провинции. Однако некоторые задались вопросом, почему телеведущая, как настоящая патриотка, не отправилась отдыхать в Сочи или Крым.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Елена Малышева посоветовала россиянам сделать прививки перед отпуском. По словам теледоктора, до отдыха на черноморском побережье необходимо пройти вакцинацию от гепатита, а тем, кто хочет отправиться на Байкал или в Карелию, нужно сделать прививку от клещевого энцефалита.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2021, 19:29 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

комментарии

Ответить:

Гость815210
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Американцы живут скромно и не отгораживаются заборами, а себе в америке был куплен мини-дворец за заборищем. Илон Маск и то живет скромнее.
"нет прихожей, а также шкафов". А коронавирус, "чудо-чудесное", по ее заявлению, там есть?
Гость813682
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А в этом самом доме,по слухам,живут танцующие Яички с Маткой)))
1

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