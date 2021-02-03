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Скульптуры героев вернулись на площадь Гагарина после реставрации

Скульптуры героев вернулись на площадь Гагарина после реставрации

Фото: www.sobyanin.ru
На площади Гагарина в Москве завершилась реставрация восьми скульптур на башенках домов номер 30 и 37 по Ленинскому проспекту. Здания были построены в 40-е годы прошлого века, с тех пор скульптуры не ремонтировались. Теперь отлитые в сборном железобетоне воины-победители, рабочие и инженеры вернулись на свое законное место. Реставрация длилась больше двух лет, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
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Площадь Гагарина – одно из самых известных и красивых мест Москвы. Ее величественный ансамбль с памятником первому космонавту Земли Юрию Гагарину является неотъемлемой частью архитектурного облика столицы. Рядом находятся другие знаковые объекты города – Академия наук, Московское центральное и Третье транспортное кольца.

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Строительство Ленинского проспекта началось в 1935 году и было частью масштабного плана преобразования Москвы. Известные полукруглые дома 30 и 37 начали строить еще до войны, а полностью ансамбль в стиле сталинского ампира был завершен к 1953 году. Туда поселились сотрудники Совета министров СССР.

Особенностью двух домов стали скульптурные композиции на башенках. Восемь парных фигур воинов-победителей и их подруг на доме номер 30 и скульптуры рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров на доме 37 воспевают ратный и трудовой подвиг народа в Великой Отечественной войне.

Почти 70 лет композиции не реставрировались. Под влиянием погоды и резких температурных перепадов сборный железобетон начал разрушаться. Удручающее состояние памятников угрожало безопасности прохожих – откладывать ремонт было нельзя. В 2018 году специалисты приступили к реставрации, она заняла больше двух лет, отметил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: www.sobyanin.ru

Реставраторы сняли силиконовые формы со скульптур дома номер 30 и воссоздали фигуры в мастерских. А фигуры с башенки 37-го дома мастера заключили в своеобразный кокон из оцинкованной стальной сетки, что позволило надежно зафиксировать скульптуры, после чего с них также сняли силиконовые формы.

"Несколько недель назад победители вернулись на свое законное место на площади Гагарина. Успешно завершен еще один проект возрождения исторического облика нашего любимого города", – отметил Сергей Собянин.

Реставрация скульптур на площади Гагарина стала одним из проектов в масштабной программе возрождении исторического облика столицы. С 2010 года в 5,3 раза сократилось количество памятников в неудовлетворительном состоянии.

Фото: www.sobyanin.ru

С 2011 года в городе действует программа по сохранению объектов культурного наследия. С тех пор были приведены в порядок около 1,5 тысячи памятников.

Работа по сохранению исторического наследия столицы продолжалась даже в пандемию. Северный речной вокзал, кинотеатр "Художественный", жилой дом Наркомфина – все они стали лучшими примерами реставрации в Москве в 2020 году.

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Автор: 3 февраля 2021, 13:31 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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