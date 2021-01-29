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Эксперты высоко оценили итоги реставрации Северного речного вокзала

Эксперты высоко оценили итоги реставрации Северного речного вокзала

Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
В 2020 году в Москве завершилась реставрация Северного речного вокзала. Ее итоги оценило жюри премии The Art Newspaper Russia. Эксперты отметили быстрое и бережное восстановление здания и возвращение ему прежних функций.
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Северный речной вокзал признали одной из главных реставраций 2020 года в России. Он вошел в шорт-лист премии The Art Newspaper Russia. Победителей объявят весной.

Долгожданная реставрация вдохнула в Северный речной вокзал новую жизнь. Долгое время построенное в 1930-е годы здание простаивало и постепенно теряло свой первоначальный облик.

В 2017 году "Порт пяти морей" передали в собственность Москвы. После этого начался новый этап в его истории. Специалисты принялись готовить проект реставрации здания.

После реконструкции комплекс стал не только транспортным объектом, но и местом отдыха горожан. В парке Северного речного вокзала обустроили 11 детских и спортивных площадок, восстановили исторические объекты. Концепцию благоустройства разработали с учетом идей Тимофея Шафранского, который проектировал парк в 1936 году. После окончания реставрации комплекс посетили уже более 600 тысяч человек.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Северный речной вокзал стал самой масштабной реставрацией Москвы в 2020 году, отметил в беседе с "Дни.ру" москвовед, автор проекта "Моспешком" Павел Гнилорыбов.

"Это очень хороший и крайне необходимый проект, который способен перезагрузить весь север Москвы. Речной вокзал может не только принимать суда, но и стать важным культурным кластером", – уверен эксперт.

По словам москвоведа, реставраторы очень бережно обошлись с исторической составляющей Северного речного вокзала. Были полностью очищены и восстановлены уникальные медальоны на фасаде здания, которые сделаны вручную и изображают стройки первых пятилеток, уточнил Гнилорыбов.

"Хорошо, что восстановили фонтаны, которые раньше были утрачены. Кроме того, внутри сделали ресторан – это единственный ресторан Москвы, сохранивший интерьеры 1930-х годов", – подчеркнул москвовед.

Напомним, что после реставрации за два месяца пассажирской навигации от причалов Северного речного вокзала ушли 1,4 тысячи рейсов. Речными трамваями воспользовались 70 тысяч пассажиров.

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Автор: 29 января 2021, 12:33

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