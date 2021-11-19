Ставка по ипотеке будет расти: прогноз неутешительный

До пандемии показатель по ипотечным ставкам был меньше, отмечают аналитики. На новостройки он вырос до 8,87%, а на вторичку — до 9,26%. Рефинансирование оставило 8,66%.
Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота сделал печальный прогноз: ипотечная ставка в России будет расти. Он пояснил, что причиной стало увеличение стоимости кредитов.
В свою очередь его коллега Татьяна Решетникова сообщила, что цена новостроек с зимы прошлого года в России выросла почти на треть — 29,6%. Так что жилье стало менее доступным для граждан.
Она отметила, что с февраля прошлого года первоначальный взнос на новое жилье в нашей стране подскочил в среднем на 30%, а ежемесячный платеж – на 13%. На вторичное жилье эти показатели составили 25% и 19%.
Напомним, ранее эксперты рынка недвижимости высказались о перспективах снижения цен на жилье в нашей стране. По их мнению, ждать быстрого улучшения условий в этой сфере не приходится.
Также недавно стало известно, что в пандемию у россиян возрос спрос на загородную недвижимость, поэтому подорожали все составляющие себестоимости таких домов. По словам экспертов, если до пандемии люди часто приобретали загородное жилье для сдачи в аренду, то сейчас – для себя.