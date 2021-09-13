В Госдуме предложили отменить ипотеку в России

Ипотека перестала быть эффективным решением жилищного вопроса в России. Так считает лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
Миронов пояснил, что многие россияне не могут себе позволить первоначальный взнос и крупные ежемесячные платежи. В связи с этим он обратился к правительству России с инициативой найти альтернативу ипотеке. Вместо неё парламентарий предложил развивать рынок государственного арендного жилья и льготных кредитов, а также поддерживать индивидуальное строительство жилья, сообщает "Общественная служба новостей".
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