Роскошный особняк Маркл выставлен на продажу после расставания с мужем

Актриса жила в стильном доме неподалеку от Голливуда, когда была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном с 2011 по 2013 год, пока не уехала на съемки "Форс-мажоров" в Канаду. Брак не вынес испытания разлукой и распался.
Сейчас особняк Меган Маркл, выдержанный в колониальном стиле, выставлен на продажу за 1,8 миллиона долларов. Дом расположен в парке Хэнкок. В нем имеется три ванных комнаты и открытая планировка, передает CBS Los Angeles.
В гостиной расположен камин, а на кухне есть специальный уютный уголок, где можно побаловать себя чашечкой кофе. Поесть можно и на свежем воздухе. Из кухни есть выход в сад со специальной площадкой со столиком и стульями.
Отметим, сейчас Меган Маркл живет в Виндзорском поместье Фрогмор вместе с супругом, принцем Гарри, и их сыном Арчи. Туда королевская чета переехала перед рождением наследника, который появился на свет 6 мая.
Как писали "Дни.ру", герцогиню Сассекскую не устроил дизайн детской, которая уже была отремонтирована, и она решила полностью его изменить. Более того, Меган Маркл подговорила мужа на тотальную перестройку особняка в Виндзоре.
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