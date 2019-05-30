Меган Маркл сбегает с новорожденным сыном из страны
Поклонники британской королевской семьи озабочены первым большим путешествием маленького Арчи на родину матери, в США. Оно запланировано на ближайшее время. Герцогиня Сассекская готовится к поездке с ребенком уже этим летом, сообщает Us Weekly со ссылкой на источник во Фрогморе.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл посетит с маленьким наследником Лос-Анджелес. Позже выяснилось, что вся семья собирается в Южную Африку. Сейчас источник утверждает, что супруга принца Гарри с Арчи первым делом отправится в Нью-Йорк.
В Лос-Анджелесе живет мать Меган Маркл. В Нью-Йорке у бывшей актрисы множество друзей, которых она хочет познакомить с наследником
Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри 19 мая отметили годовщину свадьбы. В честь этой даты появилось видео с подборкой фото торжественной церемонии 2018 года в Виндзорском замке. Сопровождается оно композицией This Little Light of Mine. Интернет-пользователи отметили, что рады видеть кадры, которые для них были тайной.
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