Транжира Маркл затеяла перестройку исторического особняка

Меган Маркл не ограничилась ремонтом детской для родившегося недавно наследника британского престола. Герцогиня Сассекская подбила супруга на тотальную перестройку особняка в Виндзоре. Ее не смущает, что здание - памятник истории.

Меган Маркл решила устроить себе и ребенку идеальное жилище. Насколько ее понятия об идеале совпадают со взглядами супруга – принца Гарри - и королевы Елизаветы II, неизвестно. Тем не менее, супруги уже подали заявку в совет района Виндзор и Мейденхед, чтобы получить разрешение на реконструкцию особняка Фрогмор. Здание является памятником архитектуры II степени.

Как сообщается, герцог и герцогиня Сассекские желают поменять двери, окна и обновить стены здания. Не избежит перестройки и сад: по замыслу Меган Маркл туда проведут освещение и облагородят его ландшафтным дизайном. "Герцогиня полностью поглощена проектом и хочет, чтобы в результате ее жилище было идеальным для них и Арчи", – приводит слова инсайдера Teleprogramma.pro.

Если совет пойдет на поводу у венценосной четы и даст разрешение на перестройку, оплачивать прихоти Меган Маркл и принца Гарри придется налогоплательщикам. Только за ландшафтный дизайн Маркл и Гарри выложат деньги из своего кармана. В Букингемском дворце бурную активность вокруг здания постройки 1801 года пока не комментируют.

В особняк в Виндзоре принц Гарри и Меган Маркл переехали в свой перед рождением сына, который появился на свет 6 мая. Герцогиню Сассекскую не утроил дизайн детской, которая уже была отремонтирована, так что она решила полностью его изменить. Процесс ей, видимо, так понравился, что теперь Маркл замахнулась на весь особняк.