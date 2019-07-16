"Проблемы со вкусом": архитектор разнес дом Анастасии Волочковой

По мнению специалиста, у многих россиян есть типичные представления о том, какой должна быть недвижимость знаменитостей. "Интерьеры домов звезд априори должны блистать роскошью, кичится элитностью и утопать в сусальном 24-каратным золоте. Звезды просыпаются на пуховых перинах, шелковых простынях и резных итальянских кроватях. Иногда теряются в гардеробных, которые смело могут сравниться по площади с хорошим супермаркетом, из которых потом выводят верный личный водитель "Майбаха", – отметил собеседник "Дни.ру".

"Но всегда ли эти представления, а тем более, личные заявления обладателей звездного статуса, сходятся с делом?" – задался вопросом Сергей Сапонов. Для примера он разобрал 850-метровый загородный дом Анастасии Волочковой. "К сожалению, не будет разгромного расследования, так как Анастасия прямо заявляет в своем Instagram, что дом ей достался только с мраморным полом в гостиной, а ремонт она делала экономным. Но можно ли назвать ремонт 850-метрового особняка, который забит под самую крышу резной мебелью, лепниной и фресками экономным? В глазах читателя – конечно нет, но специалист очень легко назовет с десяток брендов эконом-класса, которые можно заметить в Instagram Анастасии", – считает архитектор-дизайнер.

По словам эксперта, Анастасия Волочкова – приверженец стиля барокко. "Это самый дорогой стиль и сложный в плане выдерживания его чистоты, несколько ошибок, и ты уже скатился в кич и тотальную безвкусицу", – отметил Сергей Сапонов.

Кухня

Специалист заявил, что балерина выбрала достаточно дешевую кухню, что видно по фурнитуре и филенкам, которые потеряли презентабельный вид.

Возможно, обладательница звездного шпагата выложила за нее не больше 250 000 рублей без учета техники. Пол выложен плиткой под коричневый мрамор и выглядит на 600 рублей за квадратный метр, а это самый низший ценовой сегмент в строительных магазинах.

"Но самое позорное – использование пластикового плинтуса за 150 рублей за метр, уж тут Анастасия могла немного увеличить бюджет и купить белый высокий ПВХ-плинтус, с ним интерьер выглядел бы дороже", – разнес интерьер дома Анастасии Волочковой архитектор-дизайнер.

Ванная

Что касается ванной комнаты, то здесь Анастасия в одном из своих постов в соцсети рекламирует поставщика, который ей “помог” с выбором плитки. "Но мы прекрасно понимаем, что помог – значит подарил, а специалист сразу назовет известного российского производителя этой чрезмерно глянцевой плитки под травертин. Стоимость такой плитки колеблется в районе 1000 рублей за квадратный метр. Даже отбивка фресками, к которым хозяйка питает особенную любовь, не спасает от этого монотонного глянца", – заявил Сергей Сапонов.

По его словам, не эксклюзивны в доме Анастасии Волочковой также корпусная мебель и сантехника. "Единственное, что вызывает нарекание – это душевая кабина, которую лучше было бы заменить на скрытый трап для слива воды и стеклянную ширму, и свет, который предательски кричит о своем китайском происхождении и стоимости до 5000 рублей", – раскритиковал детали интерьера специалист.

Спальня

"Спальня Волочковой на удивление почти хороша, хотя и тут лепнина выдает истинную стоимость отделки" "Была бы она чуть скромнее, подобрана более грамотно, придраться было бы не к чему", – отметил Сергей Сапонов.

По его словам, главная гордость спальни, кровать, явно российского производства, а у российских производителей мебели в стиле барокко – "поголовно проблема с дизайном". "Вроде бы и пытаются скопировать Италию, но все равно, что-нибудь добавляют от себя и на этом себя выдают. За кровать балерина явно не дала больше 100 000 рублей. Рядом с кроватью стоит белый диван Честерфилд, стоимостью до 80 000 рублей, который к барокко совершенно не относится, хоть и каретная стяжка очень часто используется в мебели этого стиля", – оценил интерьер спальни собеседник "Дни.ру".

ЧЕРДАК

Сергей Сапонов раскритиковал и чердак хозяйки дома. "Это театр в прямом смысле этого слова. Здесь Анастасия возвела свой Большой, со сводами, фресками и красным бархатом. Волочкова прямо говорит, что чердак ей доделывал ее знакомый с золотыми руками. Руки, может, были и золотые, но бюджет явно не дотянул до замашек примы. Обилие дешевой лепнины, помноженная на золотую краску (в данном случае должна использоваться поталь) сдают

все карты со входа, а фрески, напечатанные на принтере по цене 1700 рублей за метр, забивают последние гвозди в крышку роскошного убранства", – отметил эксперт.

По словам Сергея Сапонова, если бы дизайнер все же остался работать над домом Анастасии Волочковой, то в нем было бы гораздо меньше "позорных факторов в виде самых дешевых плинтусов, розеток и выключателей, чрезмерного обилия лепнины всевозможных видов, а также авторских фресок".

"У хозяйки явная тяга к барочной роскоши, хотя и проблемы со вкусом (сколько же селебрити больны этой болезнью, но были прощены и не за такое), но дом получился по-русски уютным", – заключил специалист.