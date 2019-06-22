Обедневшая Анастасия Волочкова резко сдала
После представления балерины поползли неприятные слухи. Поклонники подозревают, что у примы большие проблемы с финансами.
В Анапе она сняла себе довольно скромную гостиницу для проживания. Стоимость одной ночи составила около четырех тысяч рублей.
Перед выступлением Волочкова отказалась от услуг визажиста. Как сообщает Starhit, в этот раз макияж она делала самостоятельно, сидя прямо между рядами у сцены.
Экономия коснулась и трансфера. Обычно звезда отдает предпочтение в пользу бизнес-класса, но на этот раз предпочла эконом в обе стороны.
Отметим, что шоу "Клоун и балерина" Анастасия Волочкова и ее партнер Николай Челноков поставили всего две недели. В Анапе концерты прошли при полном аншлаге. Билеты стоили в районе двух тысяч рублей.
"Анапа – блестящий город. В нем живут самые хорошие люди", – поделилась балерина, слова которой приводит "Пятый канал".
Напомним, ранее мэр солнечного города запретил тратить бюджетные средства на выступление танцовщицы. Несмотря на это Волочкова все равно приехала в черноморский город и выступила со своей программой в черноморском городе.
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