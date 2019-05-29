Потрясенная Волочкова приняла важное решение
"Когда все думали, что я живу в хоромах и дворцах, это было не так", – призналась Анастасия Волочкова. Сейчас балерина живет в собственном огромном особняке площадью 850 квадратным метров с большой прилегающей территорией. По признанию артистки, он дался ей невероятными усилиями.
"Когда попала в него впервые, здесь не было ничего, кроме мраморного пола на первом этаже, лестницы без перил и камина в гостиной. Вышла во двор, а там уже облагороженный садик. Для меня это было потрясением в хорошем смысле слова. Сразу себе сказала, что дом должен быть моим", – рассказала танцовщица.
Приняв столь важное решение, Анастасия Волочкова не отступилась от него даже после того, как "злая хозяйка" не захотела продавать ей дом. "Сначала сумму назвали неподъемную, но в итоге я купила дом за цену в два раза меньше, чем просили изначально", – отметила Анастасия Волочкова. Но так как особняк был совершенно не благоустроен, то первое время она жила в гостевом доме.
Даже когда казалось, что мечта наконец сбылась, неприятности продолжали сыпаться на балерину. "Человек я открытый, доверчивый, поэтому строители обманули меня три раза. Сантехники, электрики, все те люди, которым платила за работу вперед, в результате ничего не сделали. Сама ездила в магазины, выбирала светильники, ламинат, плинтусы. Был момент, когда меня бросила дизайнер. Она рассчитывала на шикарный ремонт и хотела прорекламировать себя за мой счет, но я ей объяснила, что все будет не из самых дорогих материалов, и дизайнер исчезла", – рассказала артистка.
И все же усилия Анастасии Волочковой не прошли даром. Сейчас она живет в одном из самых красивых домов своего поселка, наслаждаясь буквально каждым его уголком. По признанию артистки, она при любой возможности старается побыть дома и все рабочие моменты предпочитает решать там же, отмечает Woman`s Day.
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