Весь день не просыхала: съемки с Волочковой обернулись кошмаром

Журналистка Ирина Шихман и режиссер Никита Лойк рассказали, как снимали документальный фильм о прославленной танцовщице. Анастасия Волочкова, по их словам, оставила о себе крайне неприятное впечатление: весь первый день съемок она не выпускала бутылку из рук.
"Человек в течение съемок не просыхал. Вел себя совершенно отвратительно. На интервью она попросила явиться исключительно с вином. Все это выпила, а утром пришел человек, который абсолютно не спавший", – сказал Никита Лойк в YouTube-шоу "Говорящие Головы".
После слово взяла Ирина Шихман. Журналистка поведала, что во второй съемочный день сопровождала Анастасию Волочкову в Санкт-Петербург. Балерина приехала на вокзал с опозданием и без паспорта.
"Опоздала на поезд, потом забыла паспорт. У нас вообще под срывом вся командировка была. Это было печально, ужасно, и я, конечно, это все показала в этом фильме, когда его писала. Больше не хочу с этим работать никогда. Мне про этого человека все понятно", – рассказала Ирина.
Журналистка призналась, что Анастасия Волочкова теперь в черном списке. Балерину больше не зовут в проекты, которые снимает Ирин Шихман.
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