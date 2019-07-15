Весь день не просыхала: съемки с Волочковой обернулись кошмаром

Балерина чуть не сорвала съемки программы о себе. Анастасия Волочкова напилась прямо на интервью.

Журналистка Ирина Шихман и режиссер Никита Лойк рассказали, как снимали документальный фильм о прославленной танцовщице. Анастасия Волочкова, по их словам, оставила о себе крайне неприятное впечатление: весь первый день съемок она не выпускала бутылку из рук.

"Человек в течение съемок не просыхал. Вел себя совершенно отвратительно. На интервью она попросила явиться исключительно с вином. Все это выпила, а утром пришел человек, который абсолютно не спавший", – сказал Никита Лойк в YouTube-шоу "Говорящие Головы".

После слово взяла Ирина Шихман. Журналистка поведала, что во второй съемочный день сопровождала Анастасию Волочкову в Санкт-Петербург. Балерина приехала на вокзал с опозданием и без паспорта.

"Опоздала на поезд, потом забыла паспорт. У нас вообще под срывом вся командировка была. Это было печально, ужасно, и я, конечно, это все показала в этом фильме, когда его писала. Больше не хочу с этим работать никогда. Мне про этого человека все понятно", – рассказала Ирина.

Журналистка призналась, что Анастасия Волочкова теперь в черном списке. Балерину больше не зовут в проекты, которые снимает Ирин Шихман.