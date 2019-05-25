"Куколка": народ обласкал кардинально изменившуюся Волочкову
Анастасия Волочкова постоянно сталкивается с критикой и выпадами в свой адрес. Из-за балерина закрыла комментарии на своей странице в Instagram.
При этом знаменитость вновь иногда позволяет фанатам комментировать снимки. В этот раз Волочкова предстала в нежном и романтичном образе, позволив высказать подписчикам свое мнение.
Поклонники отметили, что нежный образ очень красит балерину. "Куколка! Ухоженная. Почему так всегда не выглядеть?", "Наконец-то красивые фотографии без шпагата. Ты прелесть!", "Очень красивый образ! Браво!", – писали юзеры.
Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова "оторвалась" на дискотеке. Видео зажигательного танца балерины в очень откровенном мини-платье появилось в Сети. Пользователи отметили, что скандальная звезда сильно похудела.
Пляски Анастасии Волочковой, снятые на видео, можно было посмотреть в Instagram бывшего участника шоу "Дом-2" Рустама Солнцева. Оттуда ролик разошелся по Сети и теперь собирает комментарии.
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