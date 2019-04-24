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"Мой район" шагает по Москве

Фото: www.globallookpress.com
Сегодня в Москве состоялась необычная пресс-конференция: заместитель мэра столицы по вопросам благоустройства Петр Бирюков обсудил программу обновления города "Мой район" с деятелями культуры и известными москвичами.
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На встрече присутствовали: руководитель архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, директор Ботанического сада "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм, основатель центра борьбы с пробками Александр Шумский, актер Оскар Кучера, певец Сергей Мазаев, народный артист РСФСР Сергей Шакуров.

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Петр Бирюков рассказал, чего ждать от новой программы жителям и гостям Москвы, а деятели культуры (все они – жители столицы) высказали свои комментарии и пожелания.

По словам заммэра, в последние годы одним из самых популярных видов отдыха москвичей и гостей города стали прогулки по улицам столицы. Бирюков напомнил, что еще меньше десяти лет назад перемещаться по Москве пешком было практически невозможно.

"В 2011 году в городе существовала только одна пешеходная улица – Старый Арбат – и та была заставлена ларьками и палатками, а сверху картину портили висящие электрические провода и кабели, – отметил Петр Бирюков.  – И тогда Сергей Собянин поставил задачу выработать модель, стратегию и программы благоустройства. С того времени и появилось понятие "создание комфорта городской среды". Сегодня этот термин бытует во всех государственных программах".

Петр Бирюков. Фото: Агентство городских новостей

Слова заместителя мэра нашли отклик у народного артиста РСФСР Сергея Шакурова.

"Я не буду вдаваться в историю и говорить о своем босоногом арбатском детстве", – сказал Шакуров – Мне ужасно приятно, что Москва за эти восемь-десять лет так сильно изменилась". 

Сергей Шакуров напомнил о некогда заставленных торговыми палатками улицах, в особенности возле станций метро, и о рекламных растяжках и щитах, за которыми не было видно ни фасадов домов, ни даже неба.

"И еще хочется отметить одну вещь – очень чисто. Это великое дело, правда. Это же самое важное – уметь поддержать результат своего труда, времени, усилий. Поверьте, и Лондон, и Париж позавидовали бы, как мы когда-то им завидовали, когда они мыли тротуары шампунем", – заключил актер.

Сергей Шакуров. Фото: Агентство городских новостей

В том числе и благодаря чистоте количество привлекательных для пеших прогулок улиц в Москве заметно выросло. Работы в этом направлении будут продолжены, рассказал корреспонденту "Дни.ру" Петр Бирюков.  

"Всякая улица, которую мы делаем, будет приспособлена, в первую очередь, для пешеходов", – подчеркнул он. 

Также заместитель мэра подчеркнул важность участия самих москвичей в программе благоустройства.

"Мы очень рады тому, что, советуясь с москвичами, мы получаем соответствующие результаты. Работы велись крупномасштабные. Достаточно сказать, что в 2016 году мы сделали где-то порядка 60 улиц, в 2017-м – уже 120 улиц", – отметил Бирюков.

Фото: www.globallookpress.com

Присутствовавший на пресс-конференции художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков назвал старт программы "Мой район" огромным праздником и затронул вопрос благоустройства Басманного района. Он отметил, что в нем сосредоточено огромное количество памятников истории и культуры, множество театров – "Современник", театр Табакова, Детский музыкальный театр и другие.

"Наше предложение было в том, чтобы создать у Чистых прудов театральный квартал. Это будет абсолютно новый, с живым наполнением район. Это будет чистый, красивый, безопасный город, в котором хочется жить", – сказал Машков. Он поблагодарил Петра Бирюкова и Сергея Собянина за отклик на предложение.

Владимир Машков. Фото: www.globallookpress.com

В целом вся программа "Мой район" создана по следам изучения проблем, которые есть в том или ином месте. И все их в ближайшее время планируют устранить.

В рамках этой работы в 2019 году в 125 московских районах и 21 поселении будут благоустроены свыше 50 улиц и городских территорий общей площадью 332,7 гектара и протяженностью 31,5 километра. Одновременно с этим планируется благоустроить 159 парковых территорий общей площадью 1 254,2 гектара.

Благоустройство коснется 4,5 тысячи московских дворов и 16 тысячи подъездов. По уже сложившейся традиции, при обустройстве этих территорий огромное внимание будет уделено созданию спортивных площадок.

Если раньше фокус благоустройства города был сосредоточен на центральных районах Москвы, то в рамках проекта "Мой район" он смещается за пределы Садового кольца. При этом каждый свой шаг столичные власти согласовывают с местными жителями.

"Мы считаем, что указать на то, что делать на территории – обязательно должны люди, которые там живут. А как делать – это уже профессионалы вместе с жителями могут решить", – заметил руководитель архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Автор: Геннадий Куприянов24 апреля 2019, 21:29

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