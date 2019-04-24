"Мой район" шагает по Москве
На встрече присутствовали: руководитель архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, директор Ботанического сада "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм, основатель центра борьбы с пробками Александр Шумский, актер Оскар Кучера, певец Сергей Мазаев, народный артист РСФСР Сергей Шакуров.
Петр Бирюков рассказал, чего ждать от новой программы жителям и гостям Москвы, а деятели культуры (все они – жители столицы) высказали свои комментарии и пожелания.
По словам заммэра, в последние годы одним из самых популярных видов отдыха москвичей и гостей города стали прогулки по улицам столицы. Бирюков напомнил, что еще меньше десяти лет назад перемещаться по Москве пешком было практически невозможно.
"В 2011 году в городе существовала только одна пешеходная улица – Старый Арбат – и та была заставлена ларьками и палатками, а сверху картину портили висящие электрические провода и кабели, – отметил Петр Бирюков. – И тогда Сергей Собянин поставил задачу выработать модель, стратегию и программы благоустройства. С того времени и появилось понятие "создание комфорта городской среды". Сегодня этот термин бытует во всех государственных программах".
Слова заместителя мэра нашли отклик у народного артиста РСФСР Сергея Шакурова.
"Я не буду вдаваться в историю и говорить о своем босоногом арбатском детстве", – сказал Шакуров – Мне ужасно приятно, что Москва за эти восемь-десять лет так сильно изменилась".
Сергей Шакуров напомнил о некогда заставленных торговыми палатками улицах, в особенности возле станций метро, и о рекламных растяжках и щитах, за которыми не было видно ни фасадов домов, ни даже неба.
"И еще хочется отметить одну вещь – очень чисто. Это великое дело, правда. Это же самое важное – уметь поддержать результат своего труда, времени, усилий. Поверьте, и Лондон, и Париж позавидовали бы, как мы когда-то им завидовали, когда они мыли тротуары шампунем", – заключил актер.
В том числе и благодаря чистоте количество привлекательных для пеших прогулок улиц в Москве заметно выросло. Работы в этом направлении будут продолжены, рассказал корреспонденту "Дни.ру" Петр Бирюков.
"Всякая улица, которую мы делаем, будет приспособлена, в первую очередь, для пешеходов", – подчеркнул он.
Также заместитель мэра подчеркнул важность участия самих москвичей в программе благоустройства.
"Мы очень рады тому, что, советуясь с москвичами, мы получаем соответствующие результаты. Работы велись крупномасштабные. Достаточно сказать, что в 2016 году мы сделали где-то порядка 60 улиц, в 2017-м – уже 120 улиц", – отметил Бирюков.
Присутствовавший на пресс-конференции художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков назвал старт программы "Мой район" огромным праздником и затронул вопрос благоустройства Басманного района. Он отметил, что в нем сосредоточено огромное количество памятников истории и культуры, множество театров – "Современник", театр Табакова, Детский музыкальный театр и другие.
"Наше предложение было в том, чтобы создать у Чистых прудов театральный квартал. Это будет абсолютно новый, с живым наполнением район. Это будет чистый, красивый, безопасный город, в котором хочется жить", – сказал Машков. Он поблагодарил Петра Бирюкова и Сергея Собянина за отклик на предложение.
В целом вся программа "Мой район" создана по следам изучения проблем, которые есть в том или ином месте. И все их в ближайшее время планируют устранить.
В рамках этой работы в 2019 году в 125 московских районах и 21 поселении будут благоустроены свыше 50 улиц и городских территорий общей площадью 332,7 гектара и протяженностью 31,5 километра. Одновременно с этим планируется благоустроить 159 парковых территорий общей площадью 1 254,2 гектара.
Благоустройство коснется 4,5 тысячи московских дворов и 16 тысячи подъездов. По уже сложившейся традиции, при обустройстве этих территорий огромное внимание будет уделено созданию спортивных площадок.
Если раньше фокус благоустройства города был сосредоточен на центральных районах Москвы, то в рамках проекта "Мой район" он смещается за пределы Садового кольца. При этом каждый свой шаг столичные власти согласовывают с местными жителями.
"Мы считаем, что указать на то, что делать на территории – обязательно должны люди, которые там живут. А как делать – это уже профессионалы вместе с жителями могут решить", – заметил руководитель архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.
Возмущенная телеведущая едва не сорвала голос
Подробностями поделился известный артист
54-летнюю певицу не сразу узнали
Актриса рассказала о жестокости искусства
Популярные темы форума
Сплю с несовершеннолетней
Разница должна быть не меньше 7 лет
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Стоит ли мужу быть на родах?
Люблю зрелых
Как встретить любовь сидя дома?
Почему осуждают?
Пасс
О размере, ... нравится девушкам
Хочет сумку за 200 тысяч
Зеленский стал президентом Украины!
Легко ли найти работу в Москве?
дочь строит глазки моему мужу
Вопрос админу
"Звезды" вообще работают?
Мужья -тираны
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Ищу девушку
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Содержанка это кто?
бедный муж
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Юбка или джинсы?
Фильмы ужасов.
Можно ли вернуть доверие?
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?
Когда замуж?