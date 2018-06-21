Как изменилась Москва за последние годы

Мэру Москвы Сергею Собянину исполняется сегодня 60 лет. Для политика и государственного деятеля – это возраст расцвета и максимального использования накопленного опыта. В этот день Dni.Ru решили вспомнить, как менялась столица на протяжении почти восьми лет, в течение которых Собянин руководит городом, какие новшества пришли в Москву и как они повлияли на жизнь горожан.



Любой город – это живой организм. На протяжении своей жизни он растет, меняется, приспосабливается к потребностям времени. Некоторые города приобретают новые функции, другие – теряют старые. Изменяются пейзажи улиц и площадей, появляются новые здания, там, где еще недавно был пустырь, очень быстро может вырасти жилой район. Особый случай – мегаполисы. Жизнь в таких городах никогда не стоит на месте, там всегда что-то происходит, и это притягивает в них миллионы активных людей, которые хотят влиться в современный ритм жизни.

Москва на протяжении почти всей истории России была самым крупным городом нашей страны, ее политическим, экономическим и культурным центром. За почти 900 лет своего существования столица часто менялась и перестраивалась. Деревянные застройка сменилась каменной, а на смену кирпичу пришли стекло и бетон. Рост Москвы продолжился в советское время, а на рубеже веков население столицы перешагнуло отметку в 11 миллионов человек.

На руководителе такого большого города, как Москва, лежит большая ответственность: важно не только обеспечить устойчивую динамику развития столицы, но и высокий уровень жизни горожан, их повседневное удобство и комфорт. Как развивается Москва сейчас, какие перемены произошли за последние годы в социальной (медицина, образование), транспортной и других сферах жизни города?

Социальная сфера

Последние годы Москва отметились настоящим бумом строительства объектов социального назначения. За 2011-2018 годы в городе появились 298 новых школ и детских садов, 67 объектов здравоохранения и 93 спортивных объекта.

Благодаря реформам в образовательной системе города удалось обеспечить массовый доступ к качественному образованию. Это быстро сказалось на результатах московских школьников. Так, доля выпускников, которые получили 220 и более баллов по трем экзаменам ЕГЭ увеличилась с 14,3% в 2010 году до 32% в 2017. Стабильно растет и число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В 2010 году среди столичных учащихся таковых было 278 человек, в 2017 году их количество возросло до 699, а по итогам прошлого года победителями и призерами Олимпиады стали 817 молодых москвичей.

Впечатляют и результаты, достигнутые за последние восемь лет в здравоохранении. С 2011 года в городе наблюдается устойчивый естественный прирост населения – число родившихся превышает количество умерших. ежегодно в столице рождаются на свет более 130 тысяч детей, что в два раза больше, чем в "лихие 90-е", когда в городе была достигнута "демографическая яма". В 2000 годы ситуация несколько выправилась, но продолжала оставаться тяжелой. Так, в 2010 году количество родившихся и умерших составило 123 и 126 тысяч соответственно. Зато по итогам прошлого года количество родившихся превысило число умерших на 10 тысяч человек.

Строительство современных медицинских объектов шло параллельно с оснащением столичной медицинской сферы новым высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет не только лечить уже имеющиеся недуги, но и своевременно предотвращать их развитие. К примеру, количество смертей от инфарктов в больницах удалось снизить в четыре раза. Во многом этому поспособствовало создание "Инфарктной сети", которая включает 29 сосудистых центров для экстренной помощи больным с острым инфарктом миокарда.

Благодаря этому только за последние 3,5 года было спасено почти 30 тысяч жизней. 72% пациентов "Инфарктной сети" выполняются операции ангиопластики (стенирования сосудов). Для сравнения, в 2010 году на них могли рассчитывать менее 30% пациентов.

В целом смертность в Москве за прошедшие годы снизилась на 12%, а трудоспособного населения – на 28,2%. Количество летальных случаев от болезней кровообращения удалось уменьшить на 18,2% – с 647,5 случая на сто тысяч населения до 529,4.

Благодаря принятым мерам удалось увеличить среднюю продолжительность жизни в Москве на четыре года – до 77 лет.

Впрочем, высокий уровень жизни зависит не только от качественной медицины, но и от развития спорта. И здесь Москве тоже есть чем похвастаться. За прошедшие годы благодаря комплексному подходу к развитию спортивной инфраструктуры удалось в два раза увеличить число людей, выбирающих активный образ жизни.

На популяризацию спорта оказало влияние не только строительство новых и реконструкция уже имевшихся объектов, например, комплекса "Лужники", но и установка спортивных площадок во дворах. За последние годы в столице появилось почти 4,5 тысячи таких площадок. На них есть тренажеры и все необходимое для занятий уличным воркаутом. Таким образом, спорт в столице стал массовым явлением.

Общественный транспорт

Система общественного транспорта в столице за прошедшие восемь лет претерпела ряд кардинальных изменений. Благодаря новым подходам и решениям удалось значительно снизить загруженность дорог, дать стимул многим горожанам отказаться от каждодневных поездок по городу на личном автомобиле в пользу общественного транспорта.

Масштабные изменения происходят в Московском метрополитене, который по праву считается гордостью столицы. С 2011 года продолжается стремительный рост подземки: было введено более 120 километров новых линий, кроме того, было запущено "наземное метро" – Московское центральное кольцо длиной 54 километра с 31 станцией.

Знаковым событием стал запуск в феврале 2018 года первого участка Большой кольцевой линии от "Петровского парка" до "Делового центра". Благодаря новой ветке 400 тысяч жителей районов Хорошевский, Тимирязевский, Аэропорт, Савеловский и Пресненский стали экономить около 30 минут в пути. В перспективе большое метрокольцо станет самой длинной линией метро в мире – 69 километров, полностью ее планируется запустить в 2021-2022 годах.

А месяц спусти был открыт для пассажиров долгожданный участок Люблинско-Дмитровской линии от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". В ближайшее время ожидается запуск нового радиуса Калининско-Солнцевской линии с семью станциями от "Раменок" до "Рассказовки" в Новой Москве. Кстати говоря, на присоединенных территориях уже действуют две станции Сокольнической линии подземки - "Румянцево" и "Саларьево". В начале следующего года ожидается продление этого радиуса еще на четыре станции в Коммунарку.

Помимо строительства новых станций было построено три электродепо, столько же прошло комплексную реконструкцию. В подземку поступило 1,9 тысячи новых вагонов с низким уровнем шума, плавностью хода и кондиционированием, в том числе инновационные поезда "Москва". В целом обновление парка составов достигло отметки в 40%. В следующие два года планируется поставка еще 1,6 тысячи вагонов. Таким образом, подвижной состав будет состоять из новых вагонов на 65%.

Большие изменения происходят и в наземном пассажирском транспорте. За семь лет, с 2010 по 2017 годы ГУП "Мосгортранс" закупил более 6300 новых автобусов, 575 троллейбусов, 311 трамваев. Более 85% подвижного состава – низкопольные модели, которые приспособлены для маломобильных пассажиров. Обновили подвижной парк и частные перевозчики, закупив 1881 новых автобусов.

Огромный плюс столичной системы транспорта – возможность бесплатного подключения к интернету по Wi-Fi. Первые автобусы, оснащенные бесплатным интернетом, вышли на маршруты более двух лет назад – в феврале 2016 года. Сейчас к сети Wi-Fi MT_Free подключаются уже более 2,5 миллиона пассажиров в день. Доступом к единой сети Wi-Fi оснащены около 600 наиболее востребованных остановок, которые расположены у метро, автовокзалов, пересадочных узлов и других точек притяжения жителей и гостей столицы. Помимо бесплатного интернета, остановочные пункты оснащены устройствами для подзарядки телефонов и планшетов. Теперь можно не бояться остаться без любимого гаджета.

Нововведением последних лет, которое уже завоевало любовь москвичей, стал каршеринг. Сервис автомобилей с поминутной оплатой начал работать в столице с 2013 года. В настоящее время в городе действуют 15 каршеринговых компаний с разнообразным автопарком – от компактных "мини" до внушительных внедорожников.

Активно развивается в Москве и велопрокат. Как и каршеринг, он стартовал в 2013 году. Изначально в системе проката велосипедов было 79 станций и 550 велосипедов, через два года количество станций достигло 300, а велосипедов – 2,5 тысячи. В настоящее время московский велопрокат является одним из крупнейших в мире, он охватывает не только центральные районы, но и локации далеко за пределами Третьего транспортного кольца. Всего прокат представлен в семи округах и насчитывает 430 станций.

Для удобства велосипедистов на улицах столицы ежегодно появляются новые велодорожки. В 2010 году уровень развития велосипедной инфраструктуры явно не соответствовал такому большому городу, как Москва. В городе было лишь несколько велодорожек. За прошедшие семь лет в столице появилось 219 километров новых велодорожек, а сами велосипеды стали полноценным видом городского транспорта.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в целом у жителей столицы появилось гораздо больше вариантов передвижения по городу, появилось большое количество альтернативных видов транспорта. И это еще не предел: совсем недавно в Москве открылся прокат самокатов.

Дороги и парковки

За прошедшие семь лет в столице было построено 700 километров новых дорог, общая протяженность дорожной сети выросла на 16%. Для сравнения, за период с 2006 по 2010 годы в Москве появилось лишь 168 километров новых дорог. При этом скорость на столичных дорогах по сравнению с тем же 2010 годом выросла с 45 до 52 километров в час.

В этом плане весьма примечателен рейтинг консалтинговой компании TomTom (Нидерланды). Тамошние эксперты ставили Москву в 2012-2013 годах на первое место по загруженности дорог. А уже в 2014 году неблагоприятный тренд пошел в обратном направлении – столица переместилась на 4-ю позицию, пропустив вперед Стамбул, Мехико и Рио-де-Жанейро. В дальнейшем Москва только улучшала свои позиции, переместившись на 13-ю строчку.

Во многом проблему загруженности помогли решить платные парковки в центре, начавшие функционировать в пилотном режиме с ноября 2012 года. На следующий год зона платного паркинга охватила территорию внутри Бульварного кольца. Сегодня в городе действуют уже около 80 тысяч платных парковок. Вместо хаотичного паркинга, когда транспортом забивался чуть ли не каждый свободный клочок в центре города, Москва получила четко отлаженную и упорядоченную систему, которая позволила снизить нагрузку на улично-дорожную сеть столицы, уменьшив количество автомобилей в часы пик в центре и на вылетных магистралях.













Другой проблемой городского транспорта до недавнего времени было такси. С начала 1990-х в городе, по сути, не было цивилизованной службы частных перевозчиков. Так называемые "бомбилы" зачастую ездили с нарушениями, к тому же совершенно необоснованно завышая цену для пассажиров в несколько раз. За последние годы удалось увеличить число легальных таксистов в восемь раз до 55 тысяч человек, а среднее время подачи автомобиля снизилось до пяти минут.

Новый облик московских улиц

Многие проспекты, улицы, переулки и дворы в центральных районах столицы кардинально преобразились. В 2013 году стартовала масштабная программа "Моя улица", цель которой – сделать город удобным для отдыха и прогулок, создать новые общественные, пешеходные пространства, которые служили бы точкой притяжения горожан, центрами активности малого и среднего бизнеса.

До 2011 года с пешеходными улицами в столице дела обстояли неважно. Насладиться полноценной прогулкой москвичам и гостям столицы можно было разве что на Арбате, на Манежной и Школьной улицах, а также в крохотном Камергерском переулке. Следует ли говорить, что для огромного мегаполиса это ничтожно мало и до ужаса неприлично?



Одной из первых реконструирована и адаптирована для пешеходов была одна из древнейших московских улиц – Никольская. Она стала полностью пешеходной, на улице появились новые фонари, лавочки и другие малые архитектурные формы. Обновленная Никольская сразу же стала любимым местом прогулки горожан и туристов. Вслед за этим были реконструированы Кузнецкий мост и Рождественка.

До и после. Как говорится, почувствуйте разницу.



Знаковым для города стало благоустройство Бульварного и Садового колец. Были расширены тротуары, вместо асфальта уложена эстетичная плитка, появились воссозданные по историческим чертежам фонари с энергосберегающими лампами, малые архитектурные формы, высажены сотни деревьев и кустарников. Преобразилась и главная улица Москвы– Тверская.

Вместо шумной и неудобной магистрали, заставленной машинами и утопающей в рекламе, москвичи получили красивую улицу, по которой приятно гулять. Самое главное – на Тверскую вернулись деревья, которые исчезли с нее в 1990-е годы.

Кроме того, были обновлены улицы у парка "Зарядье", который открылся в сентябре прошлого года и сразу стал одной из главных городских достопримечательностей. Четыре природные зоны, имитирующие климат разных уголков России, интересные объекты – стеклянная кора, парящий мост и многое другое. Некоторые улицы и переулки вокруг парка сделали пешеходными, а на Биржевой площади появился фонтан, ставший ее доминантой.

Москвичи приветствовали и возвращение на площадь Тверской заставы памятника писателю Максиму Горькому. Площадь также была реконструирована в рамках программы "Моя улица". На ней была уложена плитка, установлены новые фонари, лавочки и урны, проведено озеленение.

Не забыли и про парки. За прошедшие семь лет благоустроено 550 парковых и озелененных территорий, их посещаемость увеличилась в 11 раз. Кроме того, было приведено в порядок более 20 тысяч дворов. Там появились новые детские и спортивные площадки, парковочные пространства, а в рамках акции "Миллион деревьев" во дворах было высажено более 700 тысяч деревьев и кустарников.

Стоит подчеркнуть, что жизнь на благоустроенных улицах и площадях заиграла новыми красками. Во много раз увеличилось количество пешеходов, появились новые веранды расположенных на благоустроенных улицах кафе и ресторанов. Развитию бизнеса и предпринимательства активно способствовала столичная мэрия: город унифицировал правила размещения летних кафе, по инициативе градоначальника Сергея Собянина порядок открытия таких кафе был значительно упрощен. Кроме того, они обзавелись привлекательным видом, который гармонично дополняет окружающую городскую историческую среду.

Неотъемлемой частью обновленной Москвы уже стали городские фестивали. Золотая осень, Московское варенье, Рыбная неделя, A CAPELLA и многие другие – они стали настоящим праздником для москвичей и гостей столицы.

Бережное отношение к наследию

От прошлых эпох Москве досталось огромное количество исторических достопримечательностей. Церкви и монастыри, старинные ампирные особняки и модернистские доходные дома, строгие конструктивистские здания и помпезный сталинский ампир – все это разнообразие архитектурных стилей формирует неповторимый образ столицы.

И город бережно относится к своему наследию. За прошлые годы было отреставрировано более тысячи памятников истории и культуры. Среди них - Триумфальная арка на Кутузовском проспекте, Киевский и Казанский вокзалы, Музыкальная школа имени Гнесиных, Церковь Климента и Патриаршее подворье в Замоскворечье, а также многие другие объекты. В целом количество зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось с 39 до 6%. Также приведено в порядок около восьми тысяч фасадов зданий.

Один из самых значительных объектов, прошедших комплексную реставрацию, стала ВДНХ. Главная выставка страны получила второе рождение: вместо запущенной, неухоженной территории с массой сомнительных кафе, стихийных рынков и прочих подозрительных заведений, горожане получили новое место притяжения, где сможет найти занятие по душе каждый пришедший.

Реставраторы бережно подошли к историко-культурной составляющей ВДНХ. На территории выставки расположено более 600 объектов, включая 49 памятников культуры и истории, в том числе роскошные павильоны советских республик и знаменитые фонтаны. Помимо реставрации старых объектов, на ВДНХ появляются и новые достопримечательности. В 2015 году для посетителей распахнул двери один из крупнейших океанариумов в мире – "Москвариум".

Новая жизнь в новом жилье

Одна из самых масштабных программ столичной мэрии - реновация. По словам Сергея Собянина, в скором времени Москва избавится от более чем пяти тысяч хрущевок, которые устарели не только морально, но и физически. В течение следующих пятнадцати лет горожане переедут в новое жилье комфорт-класса. Им не придется менять привычное окружение, парки, школы, детские сады и магазины, ведь переселяться москвичи будут в пределах своего района.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года, а уже в этом феврале этого года москвичи начали получать ключи от новых квартир. Стартовала реновация в районе Северное Измайлово Восточного административного округа. Жильцы двух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в дом комфорт-класса на 5-й Парковой с улучшенной отделкой и благоустроенной дворовой территорией. Новый дом находится всего лишь в нескольких сотнях метров от старых. Планируется, что до конца года москвичи переселятся в еще несколько десятков домов.

Программа реновации призвана не только улучшить условия жизни сотен тысяч москвичей, но и создать новый облик многих районов столицы. Вместо советской микрорайонной застройки на территории реновации появятся современные кварталы с приватными дворами без машин. На первых этажах расположатся службы быта и сервиса, магазины. Вместе с жильем будут строиться места приложения труда, что позволит избавить город от так называемой маятниковой миграции.

Электронная Москва

За последние годы столице удалось создать сеть удобных центров государственных услуг, охвативших все районы города. Многофункциональные центры "Мои документы" заменили собой 1200 приемных органов власти. Многочисленные очереди остались в прошлом, получить госуслугу теперь можно максимально быстро и комфортно. Москвичи по достоинству оценили работу центров: как показывают соцопросы, 97% посетителей ставят положительную оценку работе столичных МФЦ.

Между тем растет количество электронных услуг, которые предоставляются москвичам. На 1 января этого года пользователями соответствующих сервисов являются 6,5 миллиона физических и более 21 тысячи юридических лиц. Пользователи могут записаться онлайн с компьютера, планшета или смартфона в поликлинику, электронная запись действует также в школы и детские сады. Все процедуры занимают минимум времени и максимально удобны для современного горожанина с его быстрым ритмом жизни.

Одним из самых успешных проектов столичной мэрии стал портал "Активный гражданин". Благодаря ресурсу миллионы москвичей получили непосредственную возможность участвовать в управлении городом, поддерживать постоянный диалог с мэрией в решении актуальных вопросов жизни столицы: от проектов благоустройства и строительства до выбора названия новых линий метро и проведения праздничных мероприятий. При этом вопросов, которые выносятся руководством города на всеобщее обсуждение, становится все больше.

О популярности сервиса свидетельствует число его пользователей. К январю 2018 года на нем зарегистрировались почти два миллиона человек, проведено около 2,7 тысячи голосований, принято более 88 миллионов мнений и свыше 1,7 тысячи решений.

Признанием успеха "Активного гражданина" стали многочисленные награды, которых был удостоен проект. Так, в 2015 году он стал лауреатом премии Digital Communication AWARDS в номинации "Мобильное приложение", победителем SABRE Awards ЕМЕА в номинации "Проекты для государственных структур", а также был удостоен Премии Рунета в номинации "Государство и общество".

Проект продолжает активно развиваться. В прошлом году на "Активном гражданине" стала использоваться технология распределенной базы данных – блокчейн. Она применяется для защиты электронных голосований, с помощью него любой участник может видеть в реальном времени неизменность вопросов и голосов.