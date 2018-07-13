Как стать активным гражданином

Проект для неравнодушных жителей Москвы "Активный гражданин" поставил новый рекорд – на прошлой неделе популярное приложение приняло 100-миллионное мнение граждан. К проекту присоединилось более двух миллионов москвичей, которым не безразлично то, что происходит в их дворе, районе и в целом в городе.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Проект "Активный гражданин" был создан в 2014 году как площадка для проведения голосований в электронной форме по самым разным вопросам городского развития среди москвичей.

То, каким должен становиться наш город, должны решать сами жители – касается ли это благоустройства двора или центральных улиц города, графика работы "Моих документов", или же выбора артистов на школьный выпускной.

Сегодня проект насчитывает более двух миллионов участников. Для сравнения, эта цифра сопоставима с населением таких стран как Латвия или Словения.

Среди зарегистрировавшихся в проекте, мужчин и женщин примерно поровну – 42% и 58% соответственно, у половины активных граждан есть дети. По статистике преобладают офисные служащие, рабочие и студенты, больше всего участников в возрасте от 25 до 34 лет.

За четыре года работы проекта было проведено более 3600 голосований, реализовано около двух тысяч решений. Это значит, что практически каждый день в городе воплощаются решения, принятые москвичами в "Активном гражданине" – ежемесячно реализуется 30-40 решений. Интересный факт: для получения такого объема обратной связи по традиционным каналам потребовалось бы более 70 лет работы с обращениями граждан, направленными в правительство Москвы.

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

Проект "Активный гражданин" – самая живая общественная платформа. Со дня появления он постоянно развивается, расширяется его функционал.

Если в мае 2014 года проект стартовал в самом простом формате – обсуждение вопросов начиналось с общегородских голосований, доступных всем зарегистрированным участникам, то уже через несколько месяцев была реализована возможность обсуждать вопросы, адресованные конкретной группе жителей – вопросы благоустройства по месту проживания, возрасту, полу, или семейному положению.

Сегодня "Активный гражданин" объединяет в себе несколько самостоятельных продуктов. Это и возможность проводить публичные слушания в электронном виде, и функционал, позволивший провести беспрецедентное голосование жителей по программе реновации.

Кроме того, в проекте ведется регулярная работа по повышению безопасности и увеличению его производительности. Ведь и город, и пользователи должны быть уверены в стабильности и надежности работы этой системы. Сервис, безусловно, должен соответствовать современным технологиям и быть удобным в первую очередь для пользователя – например, быть доступным для новых версий смартфонов.





ЯСНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

Особе место занимает работа по повышению прозрачности работы проекта. Ни один общественный вызов не остался без ответа и последующего за ним усовершенствования проекта.

К примеру, любой проголосовавший пользователь может в режиме онлайн следить за дальнейшим обсуждением и с актуальностью в 10 минут получать информацию об общем количестве участников голосования и распределении их мнений между вариантами ответов.

Есть и свободный доступ к подробной статистике по каждому голосованию с распределением голосов по всем параметрам профилей пользователей – адресу, роду деятельности, полу, возрасту, семейному положению и количеству детей.

Для возможности подтвердить достоверность общих итогов голосования на портале data.mos.ru публикуются обезличенные данные по общегородским голосованиям, а их участникам предоставлена возможность проверить, как учтен их голос. Процедура проверки максимально удобна как для участников проекта, так и для незарегистрированных пользователей. Каждый зарегистрированный на портале может самостоятельно проконтролировать, как учтен его голос.





Для более полной прозрачности проекта в 2016 году компания PriceWaterhouseCoopers провела независимый аудит его деятельности. Эксперты не выявили никаких подозрительных тенденций и отклонений, которые могли бы свидетельствовать о целенаправленном воздействии на ход и результаты голосований, в том числе на проведенные голосования с количеством участников более 300 тысяч.

Среди всех IT-проектов Правительства Москвы "Активный гражданин" первым в ноябре 2017 года перешел на технологию блокчейн. Голосования стали еще прозрачнее: помимо того, что любой желающий может в реальном времени следить за результатами опросов, технология также помогает подтверждать уникальность голосующих.

Для информирования москвичей о проекте, результатах его работы и развитии привлекаются, в основном, имеющиеся городские и бесплатные для проекта ресурсы. Ключевой канал распространения информации о проекте в интернете – главный городской портал mos.ru.

Дополнительно "Активный гражданин" представлен во всех городских учреждениях: школах, поликлиниках, центрах госуслуг "Мои документы", в территориальных отделениях соцзащиты, а также на их сайтах. Темы, интересные родителям или школьникам, регулярно появляются в электронных дневниках.





КАК МОСКВИЧИ ИЗМЕНИЛИ ГОРОД К ЛУЧШЕМУ

Самое масштабное и знаковое голосование в проекте – это опрос жителей по программе реновации. В нем приняли участие более миллиона москвичей, они определяли судьбу своих домов. Это позволило включить в программу только те дома, жители которых сами захотели в ней участвовать.

Для этого крайне важного для каждого участника голосования "Активный гражданин" реализовал новые возможности, которые давали максимально высокий уровень надежности и гарантий для участников проекта.

Например, был создан механизм проверки голосов пользователей на наличие права участия в голосовании по реновации – подтверждалась личность каждого участника, наличие права собственности или договора социального найма, были усилены меры информационной безопасности, а также приняты меры повышенной надежности.

Участники голосования получили возможность оперативно отслеживать, как голосует их дом, и возможность проверки учета своего голоса независимо от способа голосования, которое проходило также в центрах "Мои документы".





Среди итогов других голосований "Активного гражданина" стоит отметить целых семь сезонов программы "Миллион деревьев" по озеленению дворов и улиц, утверждение проектов благоустройства парковых зон, выбор дизайна восьми новых станций московского метро и названия для одной из его строящихся линий – Большой кольцевой.

Благодаря москвичам в городе на базе спортивных школ открылось 11 центров тестирования детей, утверждены стандарты детского отдыха, работы городских поликлиник, библиотек, МФЦ. Важные голосования прошли и по масштабному проекту реконструкции "Моя улица", в результате были утверждены 48 проектов благоустройства в рамках этой программы. Наконец, выпускники московских школ теперь сами выбирают артистов, которые выступают на их выпускном в Парке Горького.

Новинка этого года – сервис "Электронный дом". Он предоставляет жителям любого многоквартирного дома столицы площадку для обсуждения общедомовых вопросов и информирования соседей о важной повестке.

Теперь жители сами определяют темы обсуждений, начиная с вопросов выбора уполномоченных лиц по открытию счетов на капитальный ремонт, заканчивая вопросами установки шлагбаумов во дворах или домофонов в подъездах.





НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

"Активный гражданин" обладает очевидными преимуществами: широта охвата, скорость выявления мнения, возможность проводить узконаправленные опросы, их низкая себестоимость, современная и удобная форма. Выявление мнений москвичей с помощью проекта – это самый быстрый и дешевый способ услышать горожан.

Для примера, рыночная стоимость одной анкеты в рамках классического соцопроса колеблется от 100 до 500 рублей. Даже если взять условные 100 рублей за анкету – выявление аналогичного объема мнений москвичей с помощью телефонных опросов, то сбор ста миллионов мнений обошелся бы в 10 миллиардов рублей и занял бы две тысячи лет. При этом классические варианты социологических опросов не имеют достаточного уровня верификации голосующих.

Стоит отметить, что проект по масштабам и охвату не имеет мировых аналогов. К примеру, в Европе стало настоящей сенсацией объявление этой весной о том, что летом 2018 года в швейцарском городе Цуге пройдет пробное муниципальное голосование с использованием блокчейна на тему использования фейерверков на музыкальном фестивале.

С помощью голосования власти планируют проверить работоспособность запущенной в ноябре 2017 года системы digital ID, которая позволит гражданам голосовать с помощью своих мобильных устройств. В системе зарегистрировано 200 пользователей. По сравнению с более чем двумя миллионами москвичей-участников "Активного гражданина" – это капля в море.

ПРИЯТНЫЕ ПОДАРКИ

Конечно, отвечая запросам современного общества и интернет-среды, проект реализуется с использованием игровых механик, подарков и призов наиболее активным участникам. За прохождение голосований начисляются баллы, набрав тысячу баллов, участник получает статус "Активный гражданин" и возможность обменивать их на услуги и полезные сувениры.

Пользователи награждаются билетами в театры, музеи, на городские культурные и спортивные мероприятия. При этом такие поощрения город предоставляет пользователям за свой счет – то есть, используя уже существующие городские возможности. Самые популярные поощрения – оплата парковки и зачисление денег на карту "Тройка", сувениры и приглашения на самые интересные городские мероприятия.

Такие приятные сюрпризы – важная составляющая проекта, которая является не только дополнением к возможности москвичей влиять на развитие города, но и благодарностью города за интерес, ответственность и причастность к жизни столицы.