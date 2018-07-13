Как стать активным гражданином

Тимошенко атакует Крым Хорват Вида извинился перед Россией Расписание матчей ЧМ-2018 "Дом-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Пятница 13 июля
Лента новостей
14:31
Специалисты не нашли допинг на ЧМ-2018
13:52
ФИФА поблагодарила россиян за лучший ЧМ в истории
13:36
Курящий пилот лишил пассажиров самолета кислорода
13:32
"ЕР" предложила сделать 22 октября Днем российского футбола
13:29
Facebook оказался недоступен по всему миру
13:28
Как победить СПИД
13:25
Замужнюю Гагарину уличили в ревности к чужому мужчине
13:15
"Челси" уволил главного тренера
13:14
У Волочковой в трусах округлился живот
13:13
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
13:10
Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй
12:35
Число зараженных ВИЧ россиян резко возросло
12:33
"ЕР" поможет пострадавшим от паводка в Забайкалье
12:25
Совет на выходные
12:16
Лучший пляж в России нашли в Калининграде
12:13
Россиянку Ирину Шейк засмеяли тощие модели
12:08
Выставка "Курортная мода" Александра Васильева откроется на ВДНХ
11:50
16-летняя бегунья с лицом старухи удивила стадион
11:38
После приступа звезду "Дома-2" отправили в психушку
11:24
Скандальная слава Карины Мишулиной
11:12
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
10:48
47-летняя Сенчукова в купальнике "раздухарила" Рыбина
10:43
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
10:36
Toyota отзовет сотни автомобилей в России
10:31
Когда откроется станция "Беломорская"
10:27
Названы пять признаков рака
10:26
Главные события Москвы
10:12
"Поженились?": особенная дочь Хакамады с любимым отдыхают в Испании
10:11
"Ювентус" решил спрятать Роналду от фанатов
10:05
В египетском аэропорту прогремел взрыв
10:01
Российские города признаны одними из самых дорогих в мире
09:52
Мужчину избили за выпитый в детстве алкоголь
09:50
Американская косметика стала причиной рака яичников
09:30
Польского комментатора загнобили за поддержку сборной России
09:28
Россия теряет население
09:17
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
09:14
Мир содрогнется от малоизученного венерического заболевания
09:00
Новый инцидент в Солсбери всполошил полицию
09:00
Овечкина шокировала выходка Бузовой
08:34
Порошенко разболтал признание Трампа по Крыму
08:22
Нытье украинцев начало раздражать Европу
08:12
Гости ЧМ-2018 в восторге от московской архитектуры
03:14
"Он пиарится на моей беде": жена о смене фамилии после развода с Казаченко
21:57
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина
21:49
Как Медведевой живется с канадским геем
21:40
"Состарилась девушка": названа причина ухода Верки Сердючки
21:33
Беременную Кудрявцеву бросили ради известного телеведущего
21:31
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину
21:27
Судить финал ЧМ-2018 доверили аргентинцам
21:13
65-летняя Макрон показала сморщенное голое тело
21:09
Известный российский скульптор умер после долгой болезни
20:37
Пропавший в Самаре английский фанат найден пьяным и довольным в московском отеле
20:36
Бомжующий Шура: Я жил вместе с проституткой Танькой
20:16
Хитрый секрет Меган Маркл стал достоянием общественности
20:11
Вадим Казаченко празднует победу над молодой женой
20:10
Примадонна врезала бессовестным "фанерщикам"
19:53
Страдающий галлюцинациями Порошенко пожаловался Западу на Россию
19:52
Кержаков выбил из супруги $2 миллиона после скандала с ребенком
19:35
Свердловчан кормили хлебом с плесенью
19:12
Ведущая "Давай поженимся" раскрыла детали предстоящей свадьбы
19:01
Жительница Башкирии притворилась больной раком и выклянчила у друга 460 тысяч рублей
18:31
В Ростове трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки и умер
18:25
Группа Вагнера помогла сирийцам освободить провинцию Дераа
18:24
Елена Сафонова бросила детей
18:23
Крымские гастрономические сезоны стартуют в Ялте
18:11
Нижегородка украла у клиентов турфирмы 1,5 млн рублей
17:57
Опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой
17:49
Стая волков держит омичей в страхе
17:39
У 35-летней олимпийской чемпионки нашли рак
17:31
Похорошевшую Волочкову не узнали одетой
17:29
Альпинист из Петербурга погиб в горах Кабардино-Балкарии
17:16
В Тюмени таксист с битой напал на пешехода с собакой
17:10
Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
17:04
Москва прирастет железными дорогами
16:49
В центре Казани произошло жуткое ДТП
16:46
Новые подробности о конце Верки Сердючки
16:42
Беременная Рапунцель после больницы в истерике набросилась на мать
16:36
Трамп сделал важное заявление по Крыму
16:33
Житель Удмуртии избил отца и бросил в подполье умирать
16:24
Малахов подобрал брошенную жену Грудинина
16:13
"Я с детьми не фотографируюсь": Хабенский жестко ответил Бледанс
16:05
В Волгограде грузовик вытолкнул легковушку под трамвай
15:54
"ЕР" расскажет пенсионерам о компенсациях по взносам на капремонт
15:53
Сделавший погибшего в ДТП мальчика "пьяным" врач отправлен под суд
15:48
Российская фотомодель умерла от рака
15:44
Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"
15:33
Путин продлил продуктовое эмбарго
15:16
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения
15:08
Малахов дерзко отказался от подарка Эрнста
15:08
Обычное средство от насекомых вызвало эпидемию рака
15:02
Положительный ДНК-тест довел объявившуяся мать Зверева до припадка
15:01
Столичные рестораторы захотели свежей крови
14:51
Путину и Трампу подарят эксклюзивные телефоны
14:50
До выборов домики для "дачного" голосования будут работать как филиалы МФЦ
14:48
"Философ без трусов": раздетая экс-солистка "ВИА Гры" вызвала недоумение
14:48
Назван еще один плюс повышения пенсионного возраста
14:33
Слишком серьезный оборот: на Тимати и Крида завели дело
14:31
Стеснительная медсестра убивала пациентов в чужие смены
14:08
В правительстве назвали максимально возможный размер пенсии
14:00
Трамп и Порошенко 20 минут мыли кости Путину
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"
Отбрил особенного сына: Бледанс выставила Хабенского чудовищем
"Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь
Похабные подробности отношений Казаченко с молодой женой
"Я с детьми не фотографируюсь": Хабенский жестко ответил Бледанс
Ободранная Волочкова млеет от неприличных подарков любовника
Общество

Как стать активным гражданином

Фото: mos.ru
Проект для неравнодушных жителей Москвы "Активный гражданин" поставил новый рекорд – на прошлой неделе популярное приложение приняло 100-миллионное мнение граждан. К проекту присоединилось более двух миллионов москвичей, которым не безразлично то, что происходит в их дворе, районе и в целом в городе.
прочитано 250 раз

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

ПО ТЕМЕ

Как изменилась Москва за последние годы

Как "Моя улица" преобразила Москву

Чем удивит Москва в 2018 году

Проект "Активный гражданин" был создан в 2014 году как площадка для проведения голосований в электронной форме по самым разным вопросам городского развития среди москвичей.

То, каким должен становиться наш город, должны решать сами жители – касается ли это благоустройства двора или центральных улиц города, графика работы "Моих документов", или же выбора артистов на школьный выпускной.

Сегодня проект насчитывает более двух миллионов участников. Для сравнения, эта цифра сопоставима с населением таких стран как Латвия или Словения.

Фото: mos.ru

Среди зарегистрировавшихся в проекте, мужчин и женщин примерно поровну – 42% и 58% соответственно, у половины активных граждан есть дети. По статистике преобладают офисные служащие, рабочие и студенты, больше всего участников в возрасте от 25 до 34 лет.

За четыре года работы  проекта было проведено более 3600 голосований, реализовано около двух тысяч решений. Это значит, что практически каждый день в городе воплощаются решения, принятые москвичами в "Активном гражданине" – ежемесячно реализуется 30-40 решений. Интересный факт: для получения такого объема обратной связи по традиционным каналам потребовалось бы более 70 лет работы с обращениями граждан, направленными в правительство Москвы.

Фото: mos.ru

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

Проект "Активный гражданин" – самая живая общественная платформа. Со дня появления он постоянно развивается, расширяется его функционал.

Если в мае 2014 года проект стартовал в самом простом формате – обсуждение вопросов начиналось с общегородских голосований, доступных всем зарегистрированным участникам, то уже через несколько месяцев  была реализована  возможность обсуждать вопросы, адресованные конкретной группе жителей  – вопросы благоустройства по месту проживания, возрасту, полу, или семейному положению.

Сегодня "Активный гражданин" объединяет в себе несколько самостоятельных продуктов. Это и возможность проводить публичные слушания в электронном виде, и функционал, позволивший провести беспрецедентное голосование жителей по программе реновации.

Кроме того, в проекте ведется регулярная работа по повышению безопасности  и увеличению его производительности. Ведь и город, и пользователи должны быть уверены в стабильности и надежности работы этой системы. Сервис, безусловно, должен соответствовать  современным технологиям и быть удобным в первую очередь для пользователя – например, быть доступным для новых версий смартфонов.

Фото: mos.ru

ЯСНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

Особе место занимает работа по повышению прозрачности работы проекта. Ни один общественный вызов не остался без ответа и последующего за ним усовершенствования проекта. 

К примеру, любой проголосовавший пользователь может в режиме онлайн  следить за дальнейшим обсуждением и с актуальностью в 10 минут получать информацию об общем количестве участников голосования и распределении их мнений между вариантами ответов.

Есть и свободный доступ к подробной статистике по каждому голосованию с распределением голосов по всем параметрам профилей пользователей – адресу, роду деятельности, полу, возрасту, семейному положению и количеству детей.

Для возможности подтвердить достоверность общих итогов голосования на портале data.mos.ru публикуются  обезличенные  данные по общегородским голосованиям, а их участникам предоставлена возможность проверить, как учтен их голос. Процедура проверки максимально удобна как для участников проекта, так и для незарегистрированных пользователей.  Каждый зарегистрированный на портале может самостоятельно проконтролировать, как учтен его голос.

Фото: mos.ru

Для более полной прозрачности проекта в 2016 году компания PriceWaterhouseCoopers провела независимый аудит его деятельности. Эксперты не выявили никаких подозрительных тенденций и отклонений, которые могли бы свидетельствовать о целенаправленном воздействии на ход и результаты голосований, в том числе на проведенные голосования с количеством участников более 300 тысяч.

Среди всех IT-проектов Правительства Москвы "Активный гражданин" первым в ноябре 2017 года перешел на технологию блокчейн. Голосования стали еще прозрачнее: помимо того, что любой желающий может в реальном времени следить за результатами опросов, технология также помогает подтверждать уникальность голосующих.

Для информирования москвичей о проекте, результатах его работы и развитии привлекаются, в основном, имеющиеся городские и бесплатные для проекта ресурсы. Ключевой канал распространения информации о проекте в интернете – главный городской портал mos.ru.

Дополнительно "Активный гражданин" представлен во всех городских учреждениях: школах, поликлиниках, центрах госуслуг "Мои документы", в территориальных отделениях соцзащиты, а также на их сайтах. Темы,  интересные родителям или школьникам, регулярно появляются в электронных дневниках.

Фото: vk.com/mfcbashkortostan

КАК МОСКВИЧИ ИЗМЕНИЛИ ГОРОД К ЛУЧШЕМУ

Самое масштабное и знаковое голосование в проекте – это опрос жителей по программе реновации. В нем приняли участие более миллиона москвичей, они определяли судьбу своих домов. Это позволило  включить в программу только те дома, жители которых сами захотели в ней участвовать.

Для этого крайне важного для каждого участника голосования "Активный гражданин" реализовал новые возможности, которые давали максимально высокий уровень надежности и гарантий для участников проекта.

Например, был создан механизм проверки голосов пользователей на наличие права участия в голосовании по реновации – подтверждалась личность каждого участника, наличие права собственности или договора социального найма, были усилены меры информационной безопасности, а также приняты меры повышенной надежности.

Участники голосования получили возможность оперативно отслеживать, как голосует их дом, и возможность проверки учета своего голоса независимо от способа голосования, которое проходило также в  центрах "Мои документы".

Фото: mos.ru

Среди итогов других голосований "Активного гражданина" стоит отметить целых семь сезонов программы "Миллион деревьев" по озеленению дворов и улиц, утверждение проектов благоустройства парковых зон, выбор дизайна восьми новых станций московского метро и названия для одной из его строящихся линий – Большой кольцевой.

Благодаря москвичам в городе на базе спортивных школ открылось 11 центров тестирования детей, утверждены стандарты детского отдыха, работы городских поликлиник, библиотек, МФЦ. Важные голосования прошли и по масштабному проекту реконструкции "Моя улица", в результате были утверждены 48 проектов благоустройства в рамках этой программы. Наконец, выпускники московских школ теперь сами выбирают артистов, которые выступают на их выпускном в Парке Горького.

Новинка этого года – сервис "Электронный дом". Он  предоставляет жителям любого многоквартирного дома столицы площадку  для обсуждения общедомовых вопросов и информирования соседей о важной повестке.

Теперь жители сами определяют темы обсуждений, начиная с вопросов выбора уполномоченных лиц по открытию счетов на капитальный ремонт, заканчивая вопросами установки шлагбаумов во дворах или домофонов в подъездах. 

Фото: mos.ru

НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

"Активный гражданин" обладает очевидными преимуществами: широта охвата, скорость выявления мнения, возможность проводить узконаправленные  опросы, их низкая себестоимость, современная и удобная форма. Выявление мнений москвичей с помощью проекта – это самый быстрый и дешевый способ услышать горожан. 

Для примера, рыночная стоимость одной анкеты в рамках классического соцопроса колеблется от 100 до 500 рублей. Даже если взять условные 100 рублей за анкету – выявление аналогичного объема мнений москвичей с помощью телефонных опросов, то сбор ста миллионов мнений обошелся бы в 10 миллиардов рублей  и занял бы две тысячи лет. При этом классические варианты социологических опросов не имеют достаточного уровня верификации голосующих.

Стоит отметить, что проект по масштабам и охвату не имеет мировых аналогов. К примеру, в Европе стало настоящей сенсацией объявление этой весной о том, что летом 2018 года в швейцарском городе Цуге пройдет пробное муниципальное голосование с использованием блокчейна на тему использования фейерверков на музыкальном фестивале.

С помощью голосования власти планируют проверить работоспособность запущенной в ноябре 2017 года системы digital ID, которая позволит гражданам голосовать с помощью своих мобильных устройств. В системе зарегистрировано 200 пользователей. По сравнению с более чем двумя миллионами москвичей-участников "Активного гражданина" – это капля в море.

Фото: mos.ru

ПРИЯТНЫЕ ПОДАРКИ

Конечно, отвечая запросам современного общества и интернет-среды, проект реализуется с использованием игровых механик, подарков и призов наиболее активным участникам. За прохождение голосований начисляются баллы, набрав тысячу баллов, участник получает статус "Активный гражданин" и возможность обменивать их на услуги и полезные сувениры.

Пользователи награждаются билетами в театры, музеи, на городские культурные и спортивные мероприятия. При этом такие поощрения город предоставляет пользователям за свой счет – то есть, используя уже существующие городские возможности. Самые популярные поощрения – оплата парковки и зачисление денег на карту "Тройка", сувениры и приглашения на самые интересные городские мероприятия.

Такие приятные сюрпризы – важная составляющая проекта, которая является не только дополнением к возможности москвичей влиять на развитие города, но и благодарностью города за интерес, ответственность и причастность к жизни столицы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Автор: Александр Комаров13 июля 2018, 14:03

комментарии

Политика

Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина
Страдающий галлюцинациями Порошенко пожаловался Западу на Россию
Трамп сделал важное заявление по Крыму
Москва осадила разинувшую рот на Крым Тимошенко

Шоу-бизнес

Замужнюю Гагарину уличили в ревности к чужому мужчине
У Волочковой в трусах округлился живот
Россиянку Ирину Шейк засмеяли тощие модели
После приступа звезду "Дома-2" отправили в психушку

Проишествия

Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой
Россиянин и украинец устроили кровавую бойню в турецком отеле
Невеста загорелась от бенгальского огня на своей свадьбе (видео)
Расплатившаяся сексом с автослесарем жена погибла в машине

Lifestyle

Елена Сафонова бросила детей
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино
Александр Домогаров отметит 55-летие концертом
Гороскоп

Гороскоп самых пьющих знаков зодиака

Кто из представителей зодиакального круга равнодушен к алкоголю, а кто склонен к зависимости
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая: Абсолютно ясно – я на 4-м месяце беременности

Актриса дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

"Поженились?": особенная дочь Хакамады с любимым отдыхают в Испании

Влюбленные наслаждаются друг другом
Шоу-бизнес

47-летняя Сенчукова в купальнике "раздухарила" Рыбина

Певица показала отличные формы

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину
Почему рушатся отношения разных знаков Зодиака

Фоторепортажи

Скандальная слава Карины Мишулиной
Украина прощается с Веркой Сердючкой
Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России
Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой

Спорт

Как Медведевой живется с канадским геем
У 35-летней олимпийской чемпионки нашли рак
Российская телеведущая напала на славившего Украину хорвата
Плющенко увел девочку у Тутберидзе

Регионы

Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
Коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru