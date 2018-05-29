Как "Моя улица" преобразила Москву

В этом году программе "Моя улица" исполнилось три года. За это время Москва получила сотни новых общественных пространств мирового уровня, комфортных и удобных для горожан. Было реконструировано множество улиц, переулков, площадей, скверов и бульваров. Столица в буквальном смысле преобразилась, центр города стал приветливым для пешехода, а бизнес на реконструированных локациях получил огромные возможности для дальнейшего развития. Dni.Ru решили вспомнить, какие новые общественные пространства были созданы за прошедшие три года, как изменились московские улицы и площади, и какую пользу это принесло городу.



Новый формат городского комфорта

Наверняка многие помнят, как выглядел центр Москвы всего лишь 5-10 лет назад. Множество рекламы и прочего визуального мусора, всевозможные билборды, растяжки и тому подобные конструкции, которые, казалось, заполонили все: улицы, фасады исторических зданий, пространство над проезжей частью. Добавьте ко всему этому узкие тротуары, на которых, к тому же, некоторые не совсем сознательные граждане оставляли свой личный автотранспорт, сильно затрудняя и без того нелегкую жизнь тогдашнего столичного пешехода.

Несколько лет назад в городе начались важные реформы. Вместо сужения тротуаров – их расширение, вместо хаотичной парковки - упорядоченная система и администрирование парковочных пространств, вместо точечной застройки и уничтожения зеленых насаждений – создание новых парков и скверов, возвращение деревьев на центральные улицы. Город впервые за долгое время повернулся лицом к пешеходам, то есть к большинству жителей столицы, и четко обозначил приоритет: как можно больше комфортных общественных пространств, превращение Москвы в город, в котором можно не только работать, но и жить и отдыхать.

Одной из первых реконструируемых улиц стала Никольская. Это настоящая жемчужина в центре столицы, "улица знаний", как ее называли в древности, поскольку на ней располагалась первая русская типография, а также одно из первых учебных заведений России - Славяно-греко-латинская академия, где постигал азы наук молодой Михаил Ломоносов. Улица стала полностью пешеходной , с нее был убран автотранспорт, появились лавочки и скамейки.

Но это была, что называется, только проба пера. Полученный в ходе этих работ опыт оказался полезен при разработке новых проектов реконструкции столичных улиц и создания комфортных общественных пространств.

В теньке на лавочке на Тверской



Тверская улица – главная транспортная артерия столицы, один из ее символов. В свое нынешнем виде она появилась в 30-е годы: в соответствии с Генеральным планом реконструкции столицы, улица была значительно расширена. Ценные градостроительные объекты были передвинуты вглубь, а на первой линии появились помпезные сталинские дома – отражение мощи и величия первого пролетарского государства. Несмотря на свои масштабы, улица была удобной для прогулок, на ней росли липы, в тени которых любили отдыхать горожане.

После распада СССР Тверская приобрела весьма непрезентабельный вид. Если вы бывали на главной московской улице году этак в 2010-м, то помните этот незабываемый квест под названием "пройди всю улицу и не испачкайся о припаркованные почти вплотную к фасадам домов автомобили". Передвигаться по Тверской было совершенно не комфортно: хаотично припаркованный транспорт, огромное количество рекламы на фасадах домов, вдоль проезжей части и над ней. Тверская была совершенно не приспособлена для неспешных прогулок и наслаждения ее красотами, которые скрылись за массой визуального мусора.





Реконструкция Тверской началась в 2016 году. Тротуары были значительно расширены, местами до трех метров, а проезжая часть сужена. Более 28 тысяч квадратных метров тротуаров вымощено гранитными плитами двух оттенков. Вдоль проезжей части – темный, а для активной пешеходной зоны – светлый оттенок. После реконструкции улица общая площадь ее пешеходного пространства увеличилась на 7 267 квадратных метров. Вместе с тем на Тверской появилось 1 760 квадратных метров новых газонов.

Были убраны бесполезные телефонные будки, отнимавшие место у пешеходов, а на остановках общественного транспорта появились современные павильоны с Wi-Fi и электронными табло с расписанием транспорта, появились скамейки, на которых можно отдохнуть. Для удобства пешеходов было установлено 11 информационных и навигационных стел. Еще один приятный сюрприз – на Тверской по старым чертежам и фотографиям воссоздали исторические фонари. Они не только радуют глаз, но и благодаря современным LED-лампам позволяют экономить электричество.

Кроме того, с Тверской убрали визуально портившие улицу воздушные коммуникации. Их перенесли в подземные кабельные каналы общей протяженностью более 28 тысяч метров. Также в ходе реконструкции Тверской привели в порядок 12 фасадов. Одни были отремонтированы, другие – промыты. Это значительно улучшило эстетический облик улицы.



Но, пожалуй, самое яркое впечатление от обновленной Тверской – возвращение на улицу деревьев. В 90-е годы зеленые насаждения там были уничтожены. Теперь же они вернулись и радуют горожан. Первые липы, привезенные из питомников, зашумели на Тверской уже в ноябре 2016 года. Всего на обновленной улице было высажено более 100 деревьев, в том числе декоративные яблони "ред сентинель". Они хорошо пережили холодное время года. Теперь, спустя почти два года, вряд ли кто-то может представить главную столичную улицу без этих зеленых красавцев.

"Тверская улица – очень интересный проект, в том числе в плане разнообразия мощения плитки. Очень хорошо, что там появились деревья, ведь если вспомнить, до этого на улице, которая в советское время носила имя Макисма Горького, было множество зеленых насаждений.

Возвращение деревьев на главную столичную улицу – это, к тому же, еще и дань истории", – отметил в беседе с корреспондентом Dni.Ru сооснователь архитектурного бюро WALL Рубен Аракелян.

Архитектор из Нидерландов, основатель бюро West 8 Адриан Гезе сравнил обновленную Тверскую с Елисейскими полями в Париже. Несмотря на то, что это одна из главных городских магистраль, Елисейские поля являются одним из самых популярных достопримечательностей французской столицы, куда приходят сотни тысяч людей ежегодно. "Тверская будет своего рода московская Шанз-Элизе, магистраль с похожим оформлением и задачей: частые парады, праздники, бутики", – отметил он.

"На московских изогнутых улицах..."

Кардинально преобразилась и другие локации в центре Москвы. Одной из первых модернизированных улиц стал Кузнецкий Мост, затем были реконструированы и другие: Большая Ордынка, Неглинная, Большая Якиманка, Новый Арбат, Пятницкая, Рождественка и прочие. Как говорится, почувствуйте разницу:









Были расширены тротуары (а Кузнецкий Мост и вовсе стал полностью пешеходным), уложена плитка, установлены малые архитектурные формы. При этом не обошлось и без особенностей и "фишек". К примеру, на Новом Арбате появилась самая длинная скамейка – 150 метров. Она стала излюбленным местом отдыха москвичей и гостей столицы. Затронула реконструкция и уютные переулочки старого центра: Клементовский, Черниговский и другие.











Были проведены работу и по озеленению реконструируемых улиц. Так, на тротуарах Петровки, расширенных на 2,5 метра, появились цветники и газоны, было высажено 19 деревьев и 33 кустарника. Для удобства пешеходов появились семь навигационных стел, 116 лавочек и урн. Всего было уложено 22 076 квадратных метров камня. В рамках "Моей улице" на Петровке отреставрировали фасады семи зданий.



При этом пропускная способность улицы не уменьшилась, зато движение стало более упорядоченным и организованным. Более того, на Петровке и в близлежащих переулках появилось 113 новых парковочных мест. Как и на Тверской улице, всего воздушные кабельные линии перенесли под землю.





Проведена работа и по модернизации системы освещения: установлено 98 опор основного освещения и пять торшеров. Это позволило расположить по всей улице кафе и нестационарные торговые объекты. Реконструкция значительно оживила Петровку, сделала ее притягательной для пешеходов, превратив в один из центров активности жителей столицы.

Публикация от 12MOSTORE (@12mostore) 22 Май 2018 в 12:32 PDT

В рамках программы "Моя улица" были также отреставрированы фасады шести исторических зданий и приведена в порядок территория старинного Высоко-Петровского мужского монастыря – объекта культурного наследия России, первое упоминание о котором датируется еще 1317 годом. Как утверждают историки, в создании ансамбля обители принимал участие итальянский архитектор Алевиз Фрязин, строивший Кремль. Обновленная Петровка – это сочетание наследия прошлого и комфортной городской среды по самым современным технологиям урбанистики.

"Мы постарались возродить дух этой старинной московской улицы", – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичные кольца

Не осталось в стороне от "Моей улицы" и Бульварное кольцо. Оно образовалось в конце XVIII века после сноса стены Белого города. Сохранившийся фрагмент кладки был случайно обнаружен в 2007 году на Хохловской площади во время проведения работ по строительству подземного паркинга. Тогда находку законсервировали, а стройку остановили. Площадь же была огорожена высоким забором с рекламными конструкциями, что явно не добавляло привлекательности этому уникальному месту.

В таком виде эта часть Бульварного кольца просуществовала до прошлого года. Благодаря голосованию на "Активном гражданине" вместо паркинга было решено сделать на этом месте комфортное общественное пространство, где можно было бы не только отдохнуть, но и полюбоваться на историческую жемчужину - 500-летнюю кладку стены Белого города.

После реконструкции Хохловская площадь кардинально изменилась: на ней появился открытый амфитеатр с верхним и нижним уровнями, скамейками для отдыха. В жару от солнца здесь можно спрятаться под кленами, соснами и липами. На других участках Бульварного кольца также было проведено благоустройство, расширены тротуары, убраны под землю мешавшие обзору городского пейзажа провода, а также излишнее количество рекламных конструкций.

"Хохловская площадь теперь место силы нашего района) еще пару лет назад она была грустной стройкой, а зимой еще была ледяной продуваемой мерзлотой) а вот люди и теплота сделали из неё точку притяжения орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.Ред.)", – пишет пользователь "Вконтакте" Яна Меженцева.



Общая протяженность участка реконструкции Бульварного кольца составила девять километров. Тротуары были расширены от 0,5 до 2,5 метра, причем на некоторых участках, к примеру, на Страстном бульваре, ширина пешеходной части увеличилась до трех метров. Для отвода дождевой воды отремонтировали 800 погонных метров ливневой канализации и добавили к ней 600 метров новой. Также на Бульварном кольце добавили 80 водоприемных решеток, теперь их стало 200.

После реконструкции кольцо стало еще краше. На нем появилось более 8500 новых деревьев и кустарников, дополнительные лавочки и урны, а также 28 информационных стел с точками доступа к Wi-Fi. Кроме того, было установлено 392 новых фонаря.

Преобразилось и Садовое кольцо – в прошлом еще один рубеж обороны города. Свое название эта дорога получила после Отечественной войны 1812 года, когда на этом месте были срыты земляные укрепления и разбиты сады. В советское время зеленые насаждения были уничтожены. Перед архитекторами и проектировщиками стояла задача не только сделать по всему кольцу удобное пространство для пешеходов, но и вернуть на Садовое деревья. Кольцо реконструировалось в два этапа, было создано 14 видовых территорий: от небольших уютных двориков до скверов. Они стали не только местом для прогулок горожан, но и площадками для массовых мероприятий и даже выставок.

На первом этапе, в 2016 году, реконструировали участок от улицы Арбат до Долгоруковской. Его длина – 3,2 километра, общая площадь благоустройства составила 25,8 гектара. Ширина тротуаров увеличилась в среднем с пяти до 15 метров, а их площадь увеличилась почти в два раза – с 10 500 до 20 тысяч квадратных метров. На них появились 189 новых опор основного освещения и 132 дополнительных светильника торшерного освещения тротуаров. Садовое кольцо вновь начало оправдывать свое название. В рамках первого этапа благоустройства, чтобы отделить пешеходную зону от проезжей части и укрыть горожан от дорожной пыли и шума, на нем высадили 534 дерева и более 16 тысяч кустарников, проложили 8903 квадратных метров газона.

Работы продолжились в 2017 году. На втором этапе был благоустроен участок от улицы Долгоруковской до Смоленской площади. Площадь работ заметно увеличилась – до 85,2 гектара, общая протяженность участка составила 12,1 километра. Было обновлено освещение улиц с помощью 881 опоры основного освещения, а также 672 дополнительных светильника торшерного типа. На улицах кольца появилось 1632 малые архитектурные формы, газоны заняли 28 812 квадратных метров. Было высажено 1973 дерева, 69 367 кустарников. Улицы украсили вязы, дубы, клены, липы, рябины, яблони, черемуха и другие породы деревьев. Во время реконструкции дорожные службы изменили ширину полос для автотранспорта, в результате чего удалось организовать места для парковки.





Так, на Большой Сухаревской площади появились клумбы и скамейки, на площади у метро "Красные ворота" была разбита роща с дубами, кленами, рябинами и липами. Там установили новые фонари и малые архитектурные формы. "Фишка" места – искусственный рельеф в виде холмов, покрытый цветниками из многолетних растений. Рощу уже полюбилась пешеходам. "Крутое место сделали, приятно посидеть, да и вид красивый, – указывает на возвышающуюся прямо напротив сталинскую высотку студент "Бауманки" Алексей. – Раньше здесь вроде бы парковка была, сейчас трава растет, деревья, холмы, очень прикольно, необычно. Думаю, может ролики себе купить, самокат, ну или велосипед. Места теперь много – катайся сколько хочешь".









Зашумели деревья и возле входа в парк искусств "Музеон". Там появилась аллея из кленов и лип. Не забыли и про любителей активного отдыха: для них под Крымской эстакадой разместился скейт-парк, у во дворе Музея Москвы появились различные экспонаты.

"Деревья всегда украшают любую улицу. О том, чтобы на Садовом кольце вновь появились зеленые насаждения я мечтал с 2012 года, и неоднократно об этом говорил. Меня очень радует, что моя мечта наконец сбылась", – рассказал Dni.Ru руководитель градостроительной компании Яузапроект Илья Заливухин.

Программа "Моя улица" создает комфортные условия передвижения и для маломобильных пассажиров – людям пожилого возраста, инвалидам, родителям с колясками. "Очень радует, что появились плавные съезды и заезды на тротуарах. Раньше, чтобы перейти дорогу приходилось сначала опускать коляску, а затем приподнимать ее. Это очень неудобно. Сейчас спокойно вышел с одного тротуара и зашел на другой. Еще мне нравится, что стало больше места. Раньше в центре Москвы с коляской вообще делать было нечего. Помню весь этот ужас с передвижением на Покровке и Садовом. Там не то, что с коляской, да и без нее пройти было тяжело. Сейчас тротуары широкие, места много, могу спокойно передвигаться", - рассказала москвичка Ирина. Полгода назад в ее семье произошло пополнение.



"Зарядье" и вокруг

Одна из главных столичных жемчужин, созданных за последние годы – масштабный парк "Зарядье", открытый на День города в 2017 году. Основные принципы "Зарядья" – открытость городу, гармоничное сочетание архитектуры и ландшафта, инновационные высокотехнологичные решения. Все это неразрывно связано с исторической памятью знакового места.

"Очень хотелось сделать в центре Москвы еще одну жемчужинку, куда бы стремились и москвичи, и туристы", – отметил Сергей Собянин.





В парке высажено 760 деревьев, семь тысяч кустарников, более миллиона растений. Из них 860 тысяч – многолетние. По территории парка проложено восемь километров дорожек, в том числе с подогревом. Для удобства посетителей установлено 256 скамеек и 460 светильников. Кроме того, на территории "Зарядья" расположились парящий мост, ледяная пещера, амфитеатр под стеклянной корой и другие интересные объекты.





Архитекторы и строители бережно подошли к исторической составляющей "Зарядья". В процессе создания парка перед проектировщиками и строителями стояла также задача сохранить все архитектурное наследие района, дошедшее до нас сквозь века – соборы, церквушки и древние палаты. Среди них скромная, но очень красивая церковь зачатия Анны, что в Углу.

"Мы видим популярность таких проектов, как парк "Зарядье", в котором всегда много людей. Очень популярны также "Сокольники", Парк Горького.

Надо сказать, что москвичи очень активно пользуются созданными общественными пространствами, в том числе локальными, которые были созданы на мини-скверах, мини-площадях", – подчеркивает Илья Заливухин.

Преобразилось и пространство вокруг парка на территории Китай-города. Была реконструирована одна из древнейших улиц столицы – Варварка, на которой расположены Старый английский двор, палаты бояр Романовых и множество других объектов историко-культурного наследия. Сердцем новой пешеходной зоны стала Биржевая площадь с сухим фонтаном, спроектированным голландским бюро Karres + Brands. Диаметр 12-струйного фонтана – 20 метров, высота струй может достигать 2,5 метра.

Публикация от Экскурсовод Bulgakova Daria (@redmoskva) 17 Май 2018 в 6:50 PDT

Транспортную доступность "Зарядью" и пешеходной зона вокруг него обеспечивает, помимо прочего, транспортный узел на Славянской площади. В ходе прошлогодней реконструкции организована комфортная пересадка на метро "Китай-город" с маршрутов наземного транспорта и наоборот. Кроме того, здесь появились стоянки такси и станция городского велопроката. Благодаря развитой системе городского общественного транспорта, в том числе автобусной маршрутной системе "Магистраль", добраться от Славянской площади практически в любую точку в центре Москвы можно менее чем за 20 минут.

Другие локации

Активно велись работы по "Моей улице" и на столичных набережных. Только за прошлый год было реконструировано 12 пространств у воды. Так, стала пешеходной часть Якиманской набережной. Также благоустройство велось на Краснопресненской, Смоленской, Болотной, Котельнической, Москворецкой и других набережных. Вода – одна из самых больших ценностей в городе, обновленные городские пространства вдоль реки пользуются у жителей столицы особой популярностью. Там были расширены тротуары, появились малые архитектурные формы и фонари, деревья, провода были убраны под землю. Открылось множество новых видовых точек, с которых можно наслаждаться архитектурным ансамблем города.

Еще одна знаковая точка в центре – площадь Тверской заставы. Много лет на ней продолжалась, казалось бы, бесконечная стройка. Многие проекты, начатые там еще во времена прошлого мэра, так и не были закончены. Летом прошлого года площадь благоустроили, высадили деревья, замостили плиткой. Кроме того, на ней появились современные бесшумные трамваи. Но главное событие – возвращение на это место памятника Максиму Горькому.

"Еще год назад на площади Тверской Заставы была хаотичная парковка на несколько десятков машин. А сейчас там новый сквер, по которому каждый час проходят или проезжают больше тысячи человек", – сказал Сергей Собянин.

Всего в прошлом году благоустроили 119 улиц и площадей общей протяженностью 65 километров. Тверская, Большая Лубянка, Пречистенка, Сретенка, Волхонка – эти и многие другие улицы фактически получили вторую жизнь. В целом же, за время действия программы "Моя улица", было реконструировано 327 улиц и других городских пространств.





При этом одна из главных целей программы – сохранение историко-культурного наследия столицы. За все время программы "Моя улица" в столице было отреставрировано более 300 ценных зданий. Новыми красками заиграли такие ценные градоформирующие объекты, как Новоспасский монастырь, Казанский и Киевский вокзалы, множество церквей, старинных особняков и доходных домов.

Кардинально изменилось и пространство ВДНХ. Вместо хаотичного нагромождения рынков, сомнительных магазинов и кафе, выставка стала современной и комфортной точкой притяжения горожан. Были бережно отреставрированы павильоны, в том числе Центральный и "Космос" – всего 43 объекта за четыре года.

"Стало намного лучше, достаточно просто посмотреть на фотографии как есть и как было раньше. Позитивные изменения видно невооруженным взглядом. Хочу заметить, что помимо расширения тротуаров и появления зеленых насаждений, были созданы новые надземные пешеходные переходы.

Москва стала дружелюбнее, по ней действительно приятно ходить, очень много зданий открылось в новом свете", – отметил Илья Заливухин.

Возвращение города жителям

Программа "Моя улица" позволила сделать реальностью то, ради чего она и была задумана – возвращение центра города пешеходам. При этом благоустройство московских улиц имеет не только эстетический смысл. Это полноценный проект развития, который притягивает к себе бизнес и инвестиции, стимулирует экономическую активность. Вложенные в благоустройство центральных улиц столицы средства окупаются дополнительными поступлениями в бюджет от развития бизнеса, создания и сохранения тысяч рабочих мест в торговле, питании и индустрии сервиса. По словам Сергея Собянина, с одного рубля, инвестированного в новогодние ярмарки столицы на благоустроенных улицах, город получает 14 рублей для бюджета.

"Конечно, последнее время в кафе стало заметно оживленнее. Помню как раньше вдоль всей улицы стояли припаркованные машины, тротуары были узкие. Желающих здесь гулять, наверное, было не много, по себе сужу. Тут бы быстрее пройти от метро до работы утром, а вечером в обратном направлении. Теперь тротуары широкие, места много, пешеходы гуляют, смотрят вокруг, обращают внимание на происходящее. Вот и посетителей у нас стало больше, ну и выручка, конечно, тоже. Сейчас установили летнюю веранду, отбоя от посетителей нет", – рассказал корреспонденту Dni.Ru менеджер одного из заведений общепита на Пятницкой улице.



"Турист обычно передвигается пешком. Если люди стали больше ходить, то появляется и новый формат бизнеса. К примеру, демократичные кафе с летними верандами, магазины повседневных товаров и многое другое", – пояснил Илья Заливухин.

Сооснователь архитектурного бюро WALL Рубен Аракелян отметил, что "Моя улица" – это не только красивая, но и благородная программа. "Мне очень нравится, что в городе снижается процент автомобильного транспорта, отдается больше пространства пешеходам. Расширяются тротуары, появляются элементы озеленения, тень от которых дает возможность укрыться от жары в летнее время.

Теперь по реконструированным улицам можно без проблем пройти, к примеру, с коляской. Кроме того, открылись первые этажи, где можно спокойно посидеть в кафе", – поделился своим мнением архитектор.

Планы на будущее

На достигнутых результатах в мэрии останавливаться не собираются. "Моя улица" будет продолжена и в этом году. Основные работы будут проводиться в переулках и дворах, в том числе в локациях за Третьим транспортным кольцом. Благоустройство придет в спальные районы, новые парковые зоны появятся в Марьино, Братеево, Зеленограде, Южном Бутово.

Продолжится развитие и велоинфраструктуры. Так, вдоль Яузы проложат 40 километров велосипедных и беговых дорожек. Будут построены спортивные площадки, высажены деревья и кустарники. Как отметил ранее глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, архитекторам в этом году предложат принять участие в разработке проектов благоустройства и обновления 15 общественных зон Москвы.

