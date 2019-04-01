Дума продлит сроки работы согласительной комиссии по закону о хостелах

0
Смерть Юлии Началовой Форум Выборы президента Украины: Порошенко идет ко дну Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Понедельник 1 апреля
Лента новостей
17:06
"Единая Россия" зовет на субботники
17:05
Его убьют: известный политик рассказал о смерти Зеленского
17:02
Охлобыстин вслед за Пореченковым простил наглеца Зеленского
16:58
Единственная внучка Гурченко страшится убийства из-за наследства актрисы
16:29
Трамп отказал в убежище поджавшему хвост Порошенко
15:41
Уехавшая из России Акиньшина показала фигуру в купальнике
15:26
Оскандалившемуся Серебрякову вручили престижную премию
15:15
В России сделано неожиданное заявление после выборов на Украине
15:13
"ЕР" проведет в апреле экологический форум в Челябинске
14:47
Театр классического балета покажет "Спартака" в Кремле
14:35
Названы главные причины рака груди
14:34
Безрукова крутит роман с молодым актером
14:28
В жуткой аварии под Тулой погибли пять человек
14:22
На Урале снегоход с людьми ушел под лед
14:05
"На женщину уже смахивает": 19-летняя дочь Маликова ужаснула постаревшим видом
14:01
Лукашенко возмутил странным заявлением после победы Зеленского
13:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 апреля 2019 года
13:42
В Башкирии легковушка врезалась в забор
13:37
"Пить надо меньше": Бузову под руки увели со сцены
13:35
Под Архангельском убийца месяц жил в квартире с трупом гостя
13:30
"Испорченный" портрет Миддлтон разгневал народ
13:26
Путин отказался общаться с зазнавшимся Зеленским
13:18
В Москве бойцы СОБРа взяли штурмом квартиру
13:06
На эстакаде в Москве перевернулся грузовик
12:57
Таркан возвращается в Россию
12:57
В доме престарелых во Франции после ужина умерли четыре старика
12:42
Кожевникова рассказала о ребенке Савельевой
12:39
Гигантский метеорит упал на Землю (видео)
12:34
Бизнесмен Авдеев вошел в высший совет Федерации регби России
12:33
МГИК: Проголосовать на выборах в Мосгордуму смогут только москвичи
12:30
Наглый Зеленский поставил дерзкие условия Путину
12:29
Около ТЦ в центре Екатеринбурга устроили поножовщину
12:15
"Роковая красавица": Загитова восхитила новым имиджем
11:51
Мария Порошина получила неожиданный удар от бывшего мужа
11:50
Найден эффективный способ лечения инфекций
11:47
В Коми автобус с вахтовиками попал в ДТП
11:35
Место смерти жены владельца S7 сняли на видео
11:24
Наташа Королева высказалась о решении сына стать стриптизером
11:19
49-летняя Лопес подалась в стриптиз
10:50
Женский ЦСКА прекращает сотрудничество с училищем Звенигорода после секс-скандала
10:48
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День первый
10:45
В квартире под Москвой нашли заколотого мужчину
10:38
На востоке Петербурга кипяток забил фонтаном
10:34
Азиза довела жену Погребняка до истерики
10:32
"Честное фото" Литвиновой стало сенсацией
09:59
Асмус вывела Харламова на чистую воду
09:56
Знаменитости бурно отреагировали на откровения Галкина
09:36
В центре Москвы обрушились строительные леса
09:20
Заносчивая Маркл оскорбила известного артиста
08:59
В Москве при стрельбе из пистолета ранен мужчина
08:45
Порошенко сравнил Зеленского с Галкиным
08:32
Умерла звезда фильма о Джеймсе Бонде
08:23
Клоун Зеленский укрепил лидерство в День дурака
08:20
"С ней тяжело": как Пугачева готовится к юбилейному концерту
07:59
Гороскоп на неделю
07:53
В США застрелили известного музыканта
06:04
"Это вирус": Пореченков ответил хаму Зеленскому
03:56
"Приучила": раздевшийся догола Лазарев сделал неожиданное признание
02:00
Елизавета II согласилась с жестким запретом после проблем у мужа
00:02
"Евровидение" с россиянином во главе ждут большие изменения
23:28
Выскочка Зеленский жестко унизил неудачника Порошенко
22:01
Отрезала сыну ухо: жуткие подробности нападения матери на собственного ребенка
21:00
Жена владельца авиакомпании S7 разбилась на самолете
20:21
Первые результаты выборов президента Украины
20:00
Конец света отменили: найдено неожиданное объяснение активности НЛО
18:03
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 марта 2019 года
17:57
Малахов раскрыл тайну Собчак
17:31
Хулиганка Вайкуле размазала торт по лицу Винокура
16:53
Известный певец жадно набросился на Бузову прямо на сцене
16:20
В Лондоне злодей напал на людей с ножом
16:10
Меган Маркл закатила истерику из-за сравнения с Кейт Миддлтон
15:45
В день выборов эвакуировали "Украину"
15:38
Сенсация: Зеленский побеждает на выборах президента Украины
15:32
Шоу "Голос" довело Пелагею до истерики
14:46
"Детей травят в школе": первый муж Началовой обрушился на критиков
14:20
Пропала самая дорогая картина в мире
14:02
Раскрыт страшный секрет Кудрявцевой
14:00
Пьяница Порошенко устроил дикую клоунаду на выборах
13:23
Скандалист Ляшко сорвал выборы президента Украины
12:45
Волочкова раскрыла скандальные подробности личной жизни
12:26
Повалий устроила переполох на выборах президента Украины
12:17
Опозоренный Зеленский сделал странное заявление в день выборов
12:02
Семья Фриске оценила новую любовь Шепелева
11:52
В Пулково заживо сгорел охранник
11:17
Лолита тяжело переживает потерю возлюбленного
10:40
Бывшие мужья делят наследство Началовой
08:09
Знаменитая модель станет многодетной матерью
07:30
Клоун, алкоголик и уголовница: кто станет президентом Украины
06:12
На машину актера "Бригады" в Москве упал сосед
04:07
Взорванный в Магнитогорске дом признали пригодным для проживания
02:20
Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку
00:18
"Огненная красотка": народ захлебнулся комплиментами сексапильной Брежневой
22:14
Муцениеце вынесли жестокий вердикт
20:07
Как новые законы изменят жизнь россиян в апреле
17:41
Порошенко жестоко высмеяли за наглую ложь
16:56
Народ возмущен лицемерием Собчак после похорон
16:29
Хилькевич распекли за издевательство над дочерью
15:54
Вскрылись неизвестные подробности о болезни Жанны Фриске
15:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 марта 2019 года
15:13
"Не взяла кошелек": попрошайка Гузеева выманила перчик у Хасана
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как новые законы изменят жизнь россиян в апреле
Клоун, алкоголик и уголовница: кто станет президентом Украины
Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку
Вскрылись неизвестные подробности о болезни Жанны Фриске
"Огненная красотка": народ захлебнулся комплиментами сексапильной Брежневой
Народ возмущен лицемерием Собчак после похорон
Недвижимость

Дума продлит сроки работы согласительной комиссии по закону о хостелах

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Ведяшкин Сергей
Депутаты и сенаторы продолжат обсуждение законопроекта, регулирующего размещение хостелов в жилых домах, для выработки максимально качественного и проработанного решения. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, необходимо учесть права и интересы как горожан, так и тех, кто хочет воспользоваться услугами мини-гостиниц в летнее время. 
прочитано 96 раз

На состоявшемся в понедельник, 1 апреля, заседании Совета нижней палаты было принято решение о продлении сроков работы согласительной комиссии по законопроекту. Парламентарии намерены провести еще одно заседание в среду, отметил спикер нижней палаты.

ПО ТЕМЕ

Депутаты и сенаторы продолжат поиски компромисса по закону о хостелах

Дума определится с преодолением вето по закону о хостелах

Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин подчеркнул, что нормативно-правовой акт давно ждут граждане, особенно жители крупных городов. "Однако итоговое решение по срокам вступления закона в силу должно быть максимально проработанным, чтобы защищены были права и учтены интересы как горожан, так и тех, кто на летнее время воспользуется услугами хостелов", – подчеркнул председатель нижней палаты.

По его словам, позиция депутатского корпуса не изменилась: нельзя откладывать вступление документа в силу до следующего года, как изначально предлагал Совет Федерации.

Спикер выразил надежду, что продление сроков работы согласительной комиссии позволит законодателям найти компромиссное решение.

При этом Володин напомнил, что принятый документ не запрещает хостелы, а лишь ограничивает их расположение в многоквартирных домах с большим числом жителей.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

Председатель нижней палаты отметил, что закон позволяет бизнесу размещать подобные мини-гостиницы на первых этажах домов рядом с отдельным входом, что оградит местных жителей от неудобств.

"Мы не встречаем никого, кто бы хотел, чтобы в его подъезде, на лестничной клетке, над его квартирой или рядом располагался хостел. Нельзя откладывать вступление этого закона в силу", – заключил Володин.

Напомним, законопроект о хостелах был принят Госдумой в начале марте. Депутаты неоднократно подчеркивали, что нормативно-правовой акт направлен на защиту прав граждан, проживающих по соседству с мини-отелями.

На Охотный Ряд поступило большое количество заявлений от граждан. Люди жаловались на неудобства от находящихся в их домах хостелах.

Камнем преткновения стала дата вступления закона в силу. Дума настаивала на 1 июля 2019 года, в Совете Федерации закон отклонили и предложили, чтобы он заработал не ранее 1 января 2020 года.

Фото: www.globallookpress.com

При этом 70% россиян, по данным ВЦИОМ, считают, что мини-гостиницы в многоквартирных домах создают неудобства для других жильцов. Среди москвичей и петербуржцев об этом заявили уже 80% опрошенных. Главными минусами такого соседства люди назвали большое количество посторонних, а также шум, употребление спиртных напитков, курение и прочие неблагоприятные факторы.

Автор: Иван Прошкин1 апреля 2019, 17:12

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко возмутил странным заявлением после победы Зеленского
Путин отказался общаться с зазнавшимся Зеленским
Наглый Зеленский поставил дерзкие условия Путину
Порошенко сравнил Зеленского с Галкиным

Шоу-бизнес

Единственная внучка Гурченко страшится убийства из-за наследства актрисы
Звезда 90-х произвела фурор экстремальным мини
Уехавшая из России Акиньшина показала фигуру в купальнике
"Секс на яхте": Беркова раскрыла подробности пятой свадьбы

Проишествия

Отрезала сыну ухо: жуткие подробности нападения матери на собственного ребенка
60 ударов ножом: популярное шоу довело до дикой резни
Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве

Lifestyle

Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Асмус вывела Харламова на чистую воду

Она перечислила малоизвестные факты о муже
Шоу-бизнес

Знаменитости бурно отреагировали на откровения Галкина

Юморист признался в своем бессилии
Шоу-бизнес

Мария Порошина получила неожиданный удар от бывшего мужа

Экс-супруг сомневается в отцовстве
Шоу-бизнес

"Честное фото" Литвиновой стало сенсацией

52-летнюю артистку сняла дочь Ульяна

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на апрель
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку
Орейро в полупрозрачном наряде покорила Москву
Иссохшая Чурикова пришла за наградой
Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии

Спорт

"Роковая красавица": Загитова восхитила новым имиджем
Плющенко объявили врагом российского фигурного катания
Оплеванный российский спортсмен отказался выполнять требования МОК
Уткин нанес новый удар Черчесову

Регионы

"Смещение опор": власти признали проблемы Крымского моста
Колледж в Петербурге затопило кипятком (видео)
Учительницу уволили за снимок в купальнике
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru