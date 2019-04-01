Дума продлит сроки работы согласительной комиссии по закону о хостелах

Депутаты и сенаторы продолжат обсуждение законопроекта, регулирующего размещение хостелов в жилых домах, для выработки максимально качественного и проработанного решения. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, необходимо учесть права и интересы как горожан, так и тех, кто хочет воспользоваться услугами мини-гостиниц в летнее время.



На состоявшемся в понедельник, 1 апреля, заседании Совета нижней палаты было принято решение о продлении сроков работы согласительной комиссии по законопроекту. Парламентарии намерены провести еще одно заседание в среду, отметил спикер нижней палаты.



Володин подчеркнул, что нормативно-правовой акт давно ждут граждане, особенно жители крупных городов. "Однако итоговое решение по срокам вступления закона в силу должно быть максимально проработанным, чтобы защищены были права и учтены интересы как горожан, так и тех, кто на летнее время воспользуется услугами хостелов", – подчеркнул председатель нижней палаты.

По его словам, позиция депутатского корпуса не изменилась: нельзя откладывать вступление документа в силу до следующего года, как изначально предлагал Совет Федерации.

Спикер выразил надежду, что продление сроков работы согласительной комиссии позволит законодателям найти компромиссное решение.

При этом Володин напомнил, что принятый документ не запрещает хостелы, а лишь ограничивает их расположение в многоквартирных домах с большим числом жителей.

Председатель нижней палаты отметил, что закон позволяет бизнесу размещать подобные мини-гостиницы на первых этажах домов рядом с отдельным входом, что оградит местных жителей от неудобств.

"Мы не встречаем никого, кто бы хотел, чтобы в его подъезде, на лестничной клетке, над его квартирой или рядом располагался хостел. Нельзя откладывать вступление этого закона в силу", – заключил Володин.

Напомним, законопроект о хостелах был принят Госдумой в начале марте. Депутаты неоднократно подчеркивали, что нормативно-правовой акт направлен на защиту прав граждан, проживающих по соседству с мини-отелями.

На Охотный Ряд поступило большое количество заявлений от граждан. Люди жаловались на неудобства от находящихся в их домах хостелах.

Камнем преткновения стала дата вступления закона в силу. Дума настаивала на 1 июля 2019 года, в Совете Федерации закон отклонили и предложили, чтобы он заработал не ранее 1 января 2020 года.

При этом 70% россиян, по данным ВЦИОМ, считают, что мини-гостиницы в многоквартирных домах создают неудобства для других жильцов. Среди москвичей и петербуржцев об этом заявили уже 80% опрошенных. Главными минусами такого соседства люди назвали большое количество посторонних, а также шум, употребление спиртных напитков, курение и прочие неблагоприятные факторы.