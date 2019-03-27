Дума определится с преодолением вето по закону о хостелах
Согласительная комиссия двух палат парламента не пришла к единому мнению по дате вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых домах. Как сообщила глава думского комитета по жилищной политике Галина Хованская, срок работы комиссии истекает 28 марта. Дальше судьбу закона будет решать Совет Думы.
Согласительная комиссия по резонансному закону заседала на этой неделе дважды, но прийти к решению, которое устроило бы и депутатов, и сенаторов, не смогла. А раз согласия нет, то Госдума имеет полное право преодолеть вето Совета Федерации и отправить документ на подпись президенту.
В начале марта Госдума приняла закон, запрещающий размещение хостелов в жилых домах. Депутаты отмечали, что документ направлен на защиту прав граждан, живущих по соседству с мини-гостиницами.
Совет Федерации отклонил закон, после чего обе палаты парламента сформировали согласительную комиссию. Сенаторы настаивали, чтобы запрет начал действовать не ранее 1 января 2020 года; депутаты планировали, что закон вступит в силу 1 июля 2019 года.
Проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что они зачастую находятся в квартирах жилых домов. Это создает неудобство остальным жителям многоэтажек. В Госдуму поступает огромное количество жалоб на хостелы и их постояльцев.
Судя по данным опроса ВЦИОМ, 70% россиян считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жильцов. Среди москвичей и петербуржцев о неудобствах от хостелов заявили уже 80% опрошенных. Главными минусами такого соседства люди называют большое количество посторонних, а также шум, употребление спиртных напитков, курение и прочее.
Примадонну возмутили слова судьи
Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Звезда "Дома-2" не хотела показывать ребенка до крещения
Он попросил поклонников выбрать лучший
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Сказал, что ему нужна девственница
Нашла первый седой волос
Может ли девушка сделать первый шаг?
Боюсь признаться, что у меня другой
Какой самый точный тест на беременность?
Любить или быть любимым?
Подруга специально нагнетает
Овны самый лучший знак зодиака
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Беременность перед месячными
Женщина Скорпион..
Медовая диета
Какая самая лучшая диета?
Ушел к другу и завис на две ночи
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Косметология творит чудеса
Мама моего парня ко мне предвзята
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Предложил пожить отдеально
Имя Ванесса