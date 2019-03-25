Депутаты и сенаторы ищут компромисс по закону о хостелах

Депутаты и сенаторы пока не пришли к компромиссу по закону о хостелах. Если согласия не будет, Госдума может преодолеть вето Совета Федерации и отправить документ на подпись президенту.

Больше часа заседала сегодня согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации в закрытом режиме и не пришла к единому мнению по дате вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых домах. Обсуждение решено продолжить в среду, 27 марта.

Глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская пояснила журналистам, что никаких иных дат отсрочки вступления в силу закона о хостелах (речь идет о 1 июля 2019 года) депутаты не обсуждают. Если представителям двух палат парламента не удастся прийти к компромиссу, то Дума преодолеет вето Совета Федерации. Но для сенаторов такое развитие событий невыгодно, подчеркнула Хованская.

Напомним, что в начале марта Госдума приняла закон, запрещающий размещение хостелов в жилых домах. Как отмечалось, документ направлен на защиту прав граждан, живущих по соседству с мини-гостиницами. Совет Федерации отклонил закон, после чего обе палаты парламента сформировали согласительную комиссию. Сенаторы настаивали, чтобы запрет начал действовать не ранее 1 января 2020 года.





В Госдуме заранее предупредили сенаторов: если согласия по предложенной Думой дате вступления документа в силу – 1 июля – не будет, депутаты пойдут на преодоление вето Совета Федерации, то есть примут закон в прежней редакции и направят на подпись президенту.

Проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что они зачастую размещаются в квартирах жилых домов, причем на любых этажах. Депутаты неоднократно говорили, что к ним поступает огромное количество жалоб от жильцов домов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев этих хостелов.

Следующее заседание согласительной комиссии по закону о хостелах состоится 27 марта.



Позиция ГД - закон должен заработать с 1 июля 2019 года. Напомним, по данным ВЦИОМ, 70% россиян считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства.https://t.co/yTQ1XvdKjP — Государственная Дума (@dumagovru) 25 марта 2019 г.

Судя по данным опроса ВЦИОМ, 70% россиян считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жильцов. Среди москвичей и петербуржцев о неудобствах от хостелов заявили уже 80% опрошенных. Главными минусами такого соседства люди называют большое количество посторонних, а также шум, употребление спиртных напитков, курение и прочее.