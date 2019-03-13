Две трети россиян поддержали запрет хостелов в жилых домах

Большинство россиян считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жителей. Среди респондентов Москвы и Санкт-Петербурга такое мнение высказали 80% опрошенных, свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Госдума в начале марта приняла в третьем чтении закон, который запрещает предоставление жилого помещения в многоквартирном доме для гостиничных нужд. Документ направлен на защиту прав граждан, живущих по соседству с хостелами. В то же время хостелы и мини-гостиницы в нежилых помещениях остаются в легальном поле.



По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян поддерживают запрет на размещение хостелов в жилых домах. 70% респондентов признались, что подобные гостиницы создают неудобства для местных жителей. Среди москвичей и петербуржцев о неудобствах от хостелов заявили уже 80% опрошенных. Главными минусами такого соседства люди называют большое количество посторонних, а также шум, употребление спиртных напитков, курение и прочее.

Не дали бы согласия на хостел в своем доме 77% опрошенных. А 58% ни при каких условиях не согласились бы смягчить позицию.

В том, что против хостелов в жилых домах выступают прежде всего москвичи и петербуржцы, нет ничего удивительного. Как показывает практика, именно жители многоэтажных домов сталкиваются чаще других с негативными последствиями такого соседства.

Люди выступают за отдельный вход подобным ночлежкам и шумоизоляцию. Именно это и прописано в принятом Госдумой законе.

Кроме того, большинство опрошенных (59% по России и 68% – в столицах) поддержали решение парламентариев распространить нормативно-правовой акт на все хостелы, включая уже существующие.

Часть скептически настроенных граждан может согласиться на оборудование хостела отдельным входом не из общего подъезда (26%, а в двух столицах – 37%), сделать в нем дополнительную шумоизоляцию (10%) и расположить ночлежку на первом этаже.