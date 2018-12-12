Володин: Обманутых дольщиков больше не будет

Новых обманутых дольщиков в России не будет. Для защиты участников долевого строительства Госдума приняла серьезные законодательные меры, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Новые законы регулируют рынок страхования, ответственность застройщиков, открытие обязательных эскроу-счетов, на которых учитывается имущество, документы или денежные средства до полного выполнения девелопером своих обязательств.

"Сейчас приняты решения, которые защищают дольщиков, которые обязывают застройщиков относиться более ответственно и, что самое главное, запускают механизмы ответственности страхования и ответственности со стороны местных властей", – заявил Володин.

По мнению спикера, ситуация с обманутыми дольщиками зачастую связана с тем, что в конкретных случаях просто не сработали страховые институты.

Защита прав участников долевого строительства – один из приоритетов в работе Госдумы VII созыва. Летом 2017 года депутаты приняли закон о создании компенсационного Фонда долевого строительства. Документ предполагает прозрачный механизм защиты участников долевого строительства по схожему с защитой прав вкладчиков принципу.





Принятию закона предшествовали масштабные парламентские слушания по проблемам обманутых дольщиков. В них приняли участие пострадавшие от недобросовестных застройщиков граждане из разных регионов, представители законодательной и исполнительной ветвей власти различных уровней, строительной отрасли, а также правоохранительных органов. В итоге была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций Думы.

По рекомендации Вячеслава Володина подобные слушания прошли и в российских регионах. Помимо дольщиков, в них приняли участие представители региональных и муниципальных властей, а также руководители строительных компаний и силовики.