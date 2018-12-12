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Недвижимость

Володин: Обманутых дольщиков больше не будет

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Новых обманутых дольщиков в России не будет. Для защиты участников долевого строительства Госдума приняла серьезные законодательные меры, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Новые законы регулируют рынок страхования, ответственность застройщиков, открытие обязательных эскроу-счетов, на которых учитывается имущество, документы или денежные средства до полного выполнения девелопером своих обязательств.

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"Сейчас приняты решения, которые защищают дольщиков, которые обязывают застройщиков относиться более ответственно и, что самое главное, запускают механизмы ответственности страхования и ответственности со стороны местных властей", – заявил Володин.

По мнению спикера, ситуация с обманутыми дольщиками зачастую связана с тем, что в конкретных случаях просто не сработали страховые институты.

Защита прав участников долевого строительства – один из приоритетов в работе Госдумы VII созыва. Летом 2017 года депутаты приняли закон о создании компенсационного Фонда долевого строительства. Документ предполагает прозрачный механизм защиты участников долевого строительства по схожему с защитой прав вкладчиков принципу.

Фото: www.globallookpress.com

Принятию закона предшествовали масштабные парламентские слушания по проблемам обманутых дольщиков. В них приняли участие пострадавшие от недобросовестных застройщиков граждане из разных регионов, представители законодательной и исполнительной ветвей власти различных уровней, строительной отрасли, а также правоохранительных органов. В итоге была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций Думы.

По рекомендации Вячеслава Володина подобные слушания прошли и в российских регионах. Помимо дольщиков, в них приняли участие представители региональных и муниципальных властей, а также руководители строительных компаний и силовики.

Автор: Александр Комаров12 декабря 2018, 14:44

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