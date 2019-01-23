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Общество

Дума держит на контроле развитие жилищного строительства

Владимир Якушев. Фото: duma.gov.ru
В нижней палате парламента прошел правительственный час с участием главы Минстроя Владимира Якушева. Руководитель ведомства рассказал о развитии жилищного строительства и городской среды, изменениях в законодательстве и переходе на эскроу-счета, состоянии ипотечного рынка. После выступления министра депутаты задали интересующие их вопросы.  
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Майский указ президента Владимира Путина поставил перед строительством и жилищно-коммунальной отраслью очень амбициозные задачи, отметил Владимир Якушев. В числе прочих – улучшение жилищных условий пяти миллионов семей ежегодно.  

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Министр строительства и ЖКХ напомнил, что на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" выделяется более триллиона рублей, из которых средств федерального бюджета – почти 900 миллиардов. Проект делится на четыре направления – ипотека, жилье, формирование комфортной городской среды и сокращение количества аварийных домов.  

Одна из целей, поставленных президентом, – увеличение объемов строительства до 120 миллионов квадратных метров жилья к 2024 году. По словам Якушева, вопрос обсуждался с регионами, определены сопутствующие задачи.

Во-первых, это достижение необходимой покупательской способности, во-вторых, наличие свободных площадок для дополнительного ввода жилья, в-третьих, выделение средств на строительство инфраструктуры. Кроме того, необходимо уменьшить административные барьеры, добавил чиновник. 

Владимир Якушев. Фото: duma.gov.ru

Одним из главных вопросов для отрасли на сегодняшний день является переход на новые правила финансирования. С 1 июля 2019 года все застройщики должны перейти на эскроу-счета для привлечения средств граждан. Это специальные банковские счета, на которые покупатель кладет деньги на приобретение квартиры. Девелопер сможет забрать их только тогда, когда передаст ключи от готовой квартиры. Благодаря новым правилам права покупателя и безопасность его средств будут надежно защищены.  

Владимир Якушев отметил, что для работы в новых условиях необходимо продолжать формировать нужные компетенции у банков и застройщиков. "В долгосрочной перспективе эти реформы приведут к устойчивой и эффективной строительной отрасли, которая вернет доверие людей", – уверен глава Минстроя.  

Затронул руководитель ведомства и тему ипотеки. По его словам, в прошлом году с помощью кредитных средств была куплена каждая вторая квартира. Снижение процентных ставок в среднем до 9,5% за два года Якушев назвал самым масштабным за всю историю.  

Владимир Якушев. Фото: duma.gov.ru

Не менее важный вопрос – расселение аварийного жилья. Владимир Якушев отметил, что жилой фонд России насчитывает 3,7 миллиарда квадратных метров, подавляющее большинство – многоквартирные дома. По его словам, аварийные дома составляют 0,5% от общего количества – 14 миллионов квадратных метров.

"До 2024 года на расселение таких домов планируется направить более 500 миллиардов рублей, новое жилье получат около 700 тысяч человек", – рассказал руководитель Минстроя.  

Требуется многое сделать и по защите прав обманутых дольщиков, отметил Якушев. По словам министра, принятые Госдумой законы дали регионам инструменты для помощи пострадавшим гражданам. На этом законодательное регулирование не завершится – готовится еще ряд предложений по решению проблемы.  

В связи с последними событиями в Минстрое разработали предложения по пресечению утечек газа в многоквартирных домах. "Одно из них – единый договор на содержание внутридомовых газовых сетей и всего газового оборудования, которое находится внутри квартиры", - сказал чиновник. 

Другая мера подразумевает введение в бытовой газ так называемых одорантов. "Мы помним, кто из Советского Союза, как у нас сильно пах газ, когда где-то происходила утечка", – напомнил министр. По его словам, это простое и эффективное решение.  

Фото: duma.gov.ru

После выступления Владимира Якушева спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил его за последовательное выстраивание отношений с депутатами. Председатель нижней палаты попросил министра держать на контроле тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионах.

"Было бы правильно нам вместе отслеживать ситуацию, обмениваться информацией и принимать оперативные решения", – обратился спикер к чиновнику.  

В рамках правительственного часа депутаты Госдумы выступили с инициативами по совершенствованию жилищного строительства. Так, зампред думского комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко указала на важность того, чтобы обещания, данные депутатам прошлых созывов, продолжали выполняться министерством. Кроме того, парламентарий призвала учитывать при определении целевых показателей экономическое и демографическое развитие страны. 

В свою очередь глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская обратила внимание министра на очереди на получение социального жилья. По ее мнению, улучшить ситуацию помогут специальные кооперативы. В пример она привела опыт других стран. Парламентарий предложила предусмотреть строительство наемных домов в рамках нацпроектов.  

Традиционно депутаты имели возможность задать вопросы министру. Член фракции ЛДПР Алексей Диденко поинтересовался у Владимира Якушева его отношением к введению социальной нормы на электроэнергию. "Вопрос обсуждается на площадках правительства, но пока позиция Минстроя – больше нет, чем да", – ответил министр.  

Фото: duma.gov.ru

Антон Гетта из "Единой России" попросил чиновника рассказать о формировании единого реестра недостроенных объектов и сроках появления перечня в открытом доступе. По словам Якушева, работа на этом направлении в самом разгаре. 

Тему предоставления очередникам социального жилья затронул и депутат Рифат Шайхутдинов. Владимир Якушев выступил за то, чтобы при принятии федерального бюджета рассматривалась возможность выделения на эти цели дополнительных средств.  

Поинтересовались парламентарии и позицией министра по поводу списания долгов по ЖКХ. Якушев выступил против такой практики. "Нужно понимать источник. За счет кого списываем? Дискуссию можно разводить после того, как появится ответ на этот вопрос", – сказал министр.  

Ранее в рамках правительственного часа с докладом перед законодателями выступил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Глава ведомства рассказал о реализации перспективных задач в области экологического развития, безопасного обращение с отходами, раздельного сбора мусора и затронул другие актуальные темы.

Автор: Иван Поляков23 января 2019, 13:45

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