Группа компаний ПСТ достроит ЖК "Томилино"

При строительстве жилого комплекса "Томилино" застройщиком ООО "ТомСтрой" сложилась критическая ситуация. По оценкам экспертов, готовность шести недостроенных жилых домов первой очереди составляет, в среднем, от 45 до 90%. Сами работы были приостановлены еще в начале 2019 года. Более того, в уже построенные дома перестали подавать тепло и воду.



Обманутые дольщики во главе с активистами из инициативной группы перешли к активным действиям. Для разрешения кризисной ситуации 27 августа 2019 года в администрации городского округа Люберцы было проведено экстренное совещание. Сообщается о трех вариантах решения проблемы.



В случае, если достройка жилого комплекса "Томилино" будет проводиться за счет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, свои ключи обманутые дольщики смогут получить только через три – четыре года. Вариант с поиском и привлечением нового застройщика через конкурсную процедуру позволит людям получить ключи через два года.

Достройка объектов назначенным операционным управляющим – группой компаний ПСТ – даст покупателям возможность получить ключи от своих квартир уже через полгода – год, то есть в феврале-октябре 2020 года. По итогам переговоров администрация Люберец остановилась именно на этом варианте.





Группа компаний "Первый строительный трест" (ПТС) была утверждена в качестве нового инвестора, девелопера и операционного управляющего. Перед ней стоит задача комплексного управления проектом, привлечения дополнительного инвестирования для достройки жилых домов, а также надзора за завершением строительства домов первой очереди жилого комплекса "Томилино".

В связи с крайне сложной ситуацией со строительством ЖК группа компаний ПСТ с сентября 2019 года в полном объеме приступила к исполнению взятой на себя роли антикризисного операционного управляющего. Итогом этой работы уже стали семь первых действенных шагов по нормализации строительства микрорайона.

В рамках первого шага компания ПСТ провела аудит и специализированную экспертизу, диагностировала проблемы и тщательно проанализировала причины возникшего кризиса. После этого были сформулированы конструктивные антикризисные предложения и выработана дорожная карта по выводу объекта на плановые сроки сдачи первой очереди жилых домов.

Вторым шагом стало определение стратегии и тактики антикризисной работы. Услышать результаты аудита и предложения по выходу из кризиса смогли участники совещания в люберецкой администрации, в число которых вошли и активисты из инициативной группы.





Третий шаг был заключен в тесном контакте группы компаний ПТС с администрацией городского округа Люберцы и городского поседения Томилино. Исполнительная власть стремится прекратить разрастание кризиса, а ПСТ берет на себя выполнение обязательств перед обманутыми дольщиками.

Четвертым шагом стало налаживание оперативного взаимодействия с инициативной группой дольщиков и информационных контактов со всеми дольщиками ЖК Томилино. Уже в первых числа сентября была проведена рабочая встреча с представителями инициативной группы. Состоялся реальный диалог. Все ответы представителей ПСТ, а также прозвучавшие в ходе мероприятия мнения, были опубликованы на сайте антикризисного центра Tomilino.online. Участники встречи договорились о регулярных контактах.

В рамках пятого шага ПСТ осуществляет ежедневный надзор за работой подрядчиков на вновь оживших стройобъектах. При этом антикризисный координатор следит за тем, чтобы соблюдение плановых сроков сдачи жилых домов было обеспечено без потери качества строительных работ.

Шестой шаг позволил ПСТ наладить открытый диалог с дольщиками ЖК "Томилино". С начала сентября на территории микрорайона действует антикризисный консультационный центр, снабжающий всех участников долевого строительства актуальной и полной информацией о статусе строительства и планах ПСТ.

Седьмым шагом было налажено системное и систематическое оперативное информирование всех заинтересованных сторон, участников конфликта и общественности о ходе работ на строительном объекте. Для этого компания ПСТ запустила официальный сайт tomilino.online, открыла телеграм-канал Tomilinovopros, создала группы в социальных сетях https://vk.com/tomilinoonline и https://www.instagram.com/tomilino_online/. Там регулярно публикуется информация о ходе работ, фотографии и видео, демонстрирующие прогресс.

Таким образом, введение группы компаний ПСТ позволило обеспечить гарантированное выполнение обязательств перед дольщиками по достройке объекта, своевременному вводу в эксплуатацию недостроенных домов и выдаче ключей дольщикам. Компания, выступая в качестве инвестора и координатора проекта, привлекает проектное финансирование для достройки домов первой очереди, а также для финансирования строительства плановой второй очереди, жестко контролирует ход строительных работ и использование средств.

Уже с первых дней ПСТ решает проблемы жильцов с теплом и водой. До наступления холодов дома первой очереди будут подключены к отопительным и водопроводным сетям. Параллельно с возведением жилых домов компания занимается созданием крупных социальных объектов для района и необходимой жителям ЖК "Томилино" социальной инфраструктуры.

Грамотные, своевременные и оперативные антикризисные действия группы компаний ПСТ позволили не только приблизить разрешение острой ситуации с обманутыми дольщиками, но и снять социальную напряженность, а также создать взаимное доверие в прямом диалоге между дольщиками и застройщиком.

Группа компаний "Первый строительный трест" обеспечивает весь цикл работ в девелопменте – от разработки концепции до управления готовыми объектами. Свою деятельность компания начала в 2003 году в Москве, а с годами вышла на строительство федерального масштаба. Помимо городских жилых комплексов ПСТ занимается строительством в Подмосковье и Калужской области. Кроме того, группа компаний успешно осуществляет сложнейшие проекты реконструкции в старой Москве. Примером такой работы может послужить административное здание Eight Yards на улице Ефремова, дом 9а в районе Хамовники.