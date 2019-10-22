Группа компаний ПСТ достроит ЖК "Томилино"

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Вторник 22 октября
Лента новостей
14:31
В Ижевске пьяный мужчина поджег чужой автомобиль
14:29
Володин: Бюджетные средства должны поступать в регионы в январе
14:11
"Это не Бабкина": народ перестал узнавать певицу
14:07
"Пытаюсь поправиться": Боня начала экстренную борьбу с худобой
14:03
В "ЕР" требуют достроить проблемные объекты в регионах
13:49
"Не хотела раскрывать тайну": сверкнувшая кольцом Бузова сделала официальное заявление
13:47
Есть пострадавшие: в Подмосковье автомобиль врезался в ограждение
13:35
В Москве скончалась дочь посла Ирана
13:26
"Невозможно отвести глаз!": 51-летняя Кабо показала себя в студенческие годы
13:16
Правительство Москвы разрешило близким Заворотнюк получить бесплатное место на кладбище
13:08
На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф с золотом
13:05
Молодая жена показала романтику с 58-летним Цекало
12:57
Беременна вторым? Тодоренко взбудоражила россиян
12:36
"Если господь не дает детей": звезда "Голоса" высказалась о суррогатном материнстве
12:34
Под Москвой пенсионера обманули на 100 тысяч рублей
12:32
В Европе пригрозили Зеленскому вооруженным переворотом
12:32
Положение замученного националистами Зеленского резко ухудшилось
12:28
"Дни.ру" дарят билеты: концерт Стаса Пьехи
12:24
Елизавета II в шоке от откровений принца Гарри
12:20
Белорусская модель прославилась благодаря разноцветным глазам
12:09
Минск на ушах: приезд Пугачевой оказался важнее визита Путина
12:08
"Нет сил больше молчать": Подольская много лет обманывала Преснякова
12:01
Украина поставила рекорд по нищете
12:01
Володин призвал КНДР развивать межпарламентские контакты
11:50
"Идите и разденьтесь!": Плетнева отреагировала на нападки ханжей
11:45
Жительница Петербурга напоила грудного ребенка средством от накипи
11:30
Названа самая бесполезная бытовая техника
11:10
Ягудин откровенно о смертельно больной Заворотнюк
11:02
Роскошная жена Зеленского покоряет мир
11:01
Уже ничего не поможет: забитого Порошенко лишили последней надежды
10:45
"Очень жалею!": звезда "Игры престолов" высказалась о критике сериала
10:41
В России обрушился спрос на бензин
10:37
Трампа поймали на пустых угрозах союзникам
10:22
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
10:18
Федор Добронравов раскрыл будущее "Сватов"
10:14
"Неожиданно и необъяснимо": Исаева показала отплясывающую перед смертью Началову
09:52
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил четверых человек
09:48
Зеленскому предсказали страшную опасность в будущем
09:43
Предполагаемый сын рассказал о встрече с Цискаридзе
09:43
"Красоточки": дочери Климовой произвели фурор
09:27
Россиянам сообщили о резком подорожании гречки
09:26
"Дешево и сердито": Захарова жестко разнесла новые обвинения против России
09:03
Порезавшая любовника из ревности порнозвезда-карлица отправится на нары
09:02
"Вот странная вещь": эксперт высказался о пенсионерке Пугачевой в короткой юбке
08:47
40-летняя Хоркина стала матерью во второй раз
08:23
"Будут потери": Зеленского предупредили о серьезных последствиях
08:21
Скрывающуюся Заворотнюк обнаружили на кладбище
08:18
Роман Бузовой с известным блогером обрекли на смерть
06:49
Слезливое признание Меган Маркл тронуло миллионы людей
04:03
У звезды "Пиратов Карибского моря" случился нервный срыв
00:15
Голливудская красотка установила необычный мировой рекорд
21:49
Лель пришла в восторг от внука Пугачевой
21:45
"Хочет вернуть половую силу": у молодящегося Петросяна началась новая жизнь
21:39
Попахивает изменой: Зеленский крупно подставился из-за Крымского моста
21:35
В аэропорту Шереметьево тягач повредил самолет
21:06
Сын Газманова обмолвился о своем самом странном занятии в машине
20:58
"Противно смотреть": Рудковскую распекли за подлизывание к Лободе
20:37
Затравленная Водонаева дала отпор злопыхателям
20:34
Жительница Казани подвергла сына смертельной опасности
20:22
В Ханты-Мансийске самосвал врезался в здание детсада
20:08
Летучая поведала шокирующую историю
19:57
В Удмуртии ВИЧ-инфицированный укусил полицейского и отправился в колонию
19:44
Зеленскому дали важный совет перед встречей с Путиным
19:31
"Я ревела": крик новорожденного внука довел мать Тимати
19:28
Внутри есть люди: в Москве загорелся огромный склад
19:22
В "ЕР" вступились за разлученную с внуком жительницу Москвы
19:19
Адские боли: с Бледанс случилось ужасное перед важным событием
18:53
Россиянке грозит смертная казнь за тяжкое преступление
18:44
Володин примет участие в конференции глав парламентов Совета Европы
18:39
Подопечного Тимати обстреляли средь бела дня
18:29
Москвичей предупредили об июньской погоде в октябре
17:51
Любовница Тимати вернулась к работе сразу после выписки из роддома
17:45
Запашный сделал заявление после поцелуя с Волочковой
17:22
Друг оказался вдруг: скандалист Лукашенко разочаровал россиян
17:19
"Он манипулятор, абьюзер": Милявская много лет терпела жестокость молодого мужа
17:11
Оксана Федорова появилась на публике с главной свиньей страны
17:07
"Дни.ру" дарят телефон: гаджет для ребенка
17:06
Смартфон для ребенка – обзор INOI kPhone
16:53
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
16:41
Бузова с треском провалилась в Москве
16:33
Возле Крымского моста поймали преступника с опасным грузом (видео)
16:33
Вслед за Донбассом: озвучен сценарий распада Украины
16:31
"Фиктивный": Укупник раскрыл подноготную рухнувшего брака Милявской
16:28
Седовласому Петросяну пришлось попотеть ради молодой любовницы
16:07
Любимая Игоря Петренко умерла от передозировки
16:00
"Порошенко номер два": Зеленскому предъявлено серьезное обвинение
16:00
Под Москвой откопали разложившиеся трупы жертв печально известной банды
15:48
Зачесалось там до дрожи: занимавшуюся сексом за рулем известную актрису задержала полиция (ФОТО)
15:38
"Это позорище": знаменитый советский режиссер требует закопать Ленина
15:27
Есть пострадавшие: в Башкирии молодая автоледи опрокинула легковушку
15:24
"Ты просто тварь, Бари!": Алибасова избили на шоу
15:24
Объявлена цель побега Порошенко
15:13
На Луне и Марсе обнаружили жизнь
14:52
Голая дочь Синди Кроуфорд вызвала шок
14:47
"Би-2" с новым шоу NewBest в Москве
14:47
68-летнему Розенбауму потребовалась примерочная в лавке презервативов
14:42
"Зажал ей рот": как убийца расправился с 9-летней девочкой из Саратова
14:30
Порошенко сделал заявление после унижения от американцев
14:29
Желтый уровень опасности: синоптики предупредили москвичей о тумане
14:25
Подруга детства просит Малахова связать ее с известной певицей
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"За каждую букву ответили": Рудковская взорвалась после публикации откровений
На загоревшемся в Москве складе обрушилась крыша
"Так и живем...": сын приволок в дом к Барановской нового жильца
Стало известно о тайной молодой любовнице Дмитрия Марьянова
"Перекачала себя": Лорак разнесли из-за увеличенных губ
"Не бойтесь, никого не пошлю": Буланова обратилась к потенциальным мужьям
Недвижимость

Группа компаний ПСТ достроит ЖК "Томилино"

Фото: instagram.com/tomilino_online
При строительстве жилого комплекса "Томилино" застройщиком ООО "ТомСтрой" сложилась критическая ситуация. По оценкам экспертов, готовность шести недостроенных жилых домов первой очереди составляет, в среднем, от 45 до 90%. Сами работы были приостановлены еще в начале 2019 года. Более того, в уже построенные дома перестали подавать тепло и воду.
прочитано 397 раз

Обманутые дольщики во главе с активистами из инициативной группы перешли к активным действиям. Для разрешения кризисной ситуации 27 августа 2019 года в администрации городского округа Люберцы было проведено экстренное совещание. Сообщается о трех вариантах решения проблемы.

ПО ТЕМЕ

Госдума защитила права участников ЖСК

Вторичка или новостройка: что выбрать?

В случае, если достройка жилого комплекса "Томилино" будет проводиться за счет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, свои ключи обманутые дольщики смогут получить только через три – четыре года. Вариант с поиском и привлечением нового застройщика через конкурсную процедуру позволит людям получить ключи через два года.

Достройка объектов назначенным операционным управляющим – группой компаний ПСТ – даст покупателям возможность получить ключи от своих квартир уже через полгода – год, то есть в феврале-октябре 2020 года. По итогам переговоров администрация Люберец остановилась именно на этом варианте.

Фото: instagram.com/tomilino_online 

Группа компаний "Первый строительный трест" (ПТС) была утверждена в качестве нового инвестора, девелопера и операционного управляющего. Перед ней стоит задача комплексного управления проектом, привлечения дополнительного инвестирования для достройки жилых домов, а также надзора за завершением строительства домов первой очереди жилого комплекса "Томилино".

В связи с крайне сложной ситуацией со строительством ЖК группа компаний ПСТ с сентября 2019 года в полном объеме приступила к исполнению взятой на себя роли антикризисного операционного управляющего. Итогом этой работы уже стали семь первых действенных шагов по нормализации строительства микрорайона.

В рамках первого шага компания ПСТ провела аудит и специализированную экспертизу, диагностировала проблемы и тщательно проанализировала причины возникшего кризиса. После этого были сформулированы конструктивные антикризисные предложения и выработана дорожная карта по выводу объекта на плановые сроки сдачи первой очереди жилых домов.

Вторым шагом стало определение стратегии и тактики антикризисной работы. Услышать результаты аудита и предложения по выходу из кризиса смогли участники совещания в люберецкой администрации, в число которых вошли и активисты из инициативной группы.

Фото: instagram.com/tomilino_online 

Третий шаг был заключен в тесном контакте группы компаний ПТС с администрацией городского округа Люберцы и городского поседения Томилино. Исполнительная власть стремится прекратить разрастание кризиса, а ПСТ берет на себя выполнение обязательств перед обманутыми дольщиками.

Четвертым шагом стало налаживание оперативного взаимодействия с инициативной группой дольщиков и информационных контактов со всеми дольщиками ЖК Томилино. Уже в первых числа сентября была проведена рабочая встреча с представителями инициативной группы. Состоялся реальный диалог. Все ответы представителей ПСТ, а также прозвучавшие в ходе мероприятия мнения, были опубликованы на сайте антикризисного центра Tomilino.online. Участники встречи договорились о регулярных контактах.

В рамках пятого шага ПСТ осуществляет ежедневный надзор за работой подрядчиков на вновь оживших стройобъектах. При этом антикризисный координатор следит за тем, чтобы соблюдение плановых сроков сдачи жилых домов было обеспечено без потери качества строительных работ.

Шестой шаг позволил ПСТ наладить открытый диалог с дольщиками ЖК "Томилино". С начала сентября на территории микрорайона действует антикризисный консультационный центр, снабжающий всех участников долевого строительства актуальной и полной информацией о статусе строительства и планах ПСТ.

Седьмым шагом было налажено системное и систематическое оперативное информирование всех заинтересованных сторон, участников конфликта и общественности о ходе работ на строительном объекте. Для этого компания ПСТ запустила официальный сайт tomilino.online, открыла телеграм-канал Tomilinovopros, создала группы в социальных сетях https://vk.com/tomilinoonline и  https://www.instagram.com/tomilino_online/. Там регулярно публикуется информация о ходе работ, фотографии и видео, демонстрирующие прогресс.

Фото: instagram.com/tomilino_online

Таким образом, введение группы компаний ПСТ позволило обеспечить гарантированное выполнение обязательств перед дольщиками по достройке объекта, своевременному вводу в эксплуатацию недостроенных домов и выдаче ключей дольщикам. Компания, выступая в качестве инвестора и координатора проекта, привлекает проектное финансирование для достройки домов первой очереди, а также для финансирования строительства плановой второй очереди, жестко контролирует ход строительных работ и использование средств.

Уже с первых дней ПСТ решает проблемы жильцов с теплом и водой. До наступления холодов дома первой очереди будут подключены к отопительным и водопроводным сетям. Параллельно с возведением жилых домов компания занимается созданием крупных социальных объектов для района и необходимой жителям ЖК "Томилино" социальной инфраструктуры.

Грамотные, своевременные и оперативные антикризисные действия группы компаний ПСТ позволили не только приблизить разрешение острой ситуации с обманутыми дольщиками, но и снять социальную напряженность, а также создать взаимное доверие в прямом диалоге между дольщиками и застройщиком.

Группа компаний "Первый строительный трест" обеспечивает весь цикл работ в девелопменте – от разработки концепции до управления готовыми объектами. Свою деятельность компания начала в 2003 году в Москве, а с годами вышла на строительство федерального масштаба. Помимо городских жилых комплексов ПСТ занимается строительством в Подмосковье и Калужской области. Кроме того, группа компаний успешно осуществляет сложнейшие проекты реконструкции в старой Москве. Примером такой работы может послужить административное здание Eight Yards на улице Ефремова, дом 9а в районе Хамовники.

Автор: 22 октября 2019, 12:52

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Европе пригрозили Зеленскому вооруженным переворотом
Уже ничего не поможет: забитого Порошенко лишили последней надежды
Трампа поймали на пустых угрозах союзникам
"Дешево и сердито": Захарова жестко разнесла новые обвинения против России

Шоу-бизнес

"Несчастный малыш": Корчевников рассказал про жертву аборта
"Это не Бабкина": народ перестал узнавать певицу
"Пытаюсь поправиться": Боня начала экстренную борьбу с худобой
"Не хотела раскрывать тайну": сверкнувшая кольцом Бузова сделала официальное заявление

Проишествия

"Зажал ей рот": как убийца расправился с 9-летней девочкой из Саратова
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского

Lifestyle

Конец сериалу?: артисты массово бегут из "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

Скрывающуюся Заворотнюк обнаружили на кладбище

Говорят, родным актрисы остается только молиться
Шоу-бизнес

"Красоточки": дочери Климовой произвели фурор

Артистка показала подросших наследниц
Шоу-бизнес

Предполагаемый сын рассказал о встрече с Цискаридзе

Юноша приехал в Санкт-Петербург
Шоу-бизнес

"Нет сил больше молчать": Подольская много лет обманывала Преснякова

Певица публично обратилась к мужу

Гороскоп

Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при
Ягудин подробно рассказал о борьбе Тотьмяниной с болезнью
Стало известно о предстоящей схватке Макгрегора и экс-чемпиона UFC
Овечкин блеснул талантом перед сыном

Регионы

"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru