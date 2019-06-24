Вторичка или новостройка: что выбрать?
Несколько советов, на основе которых покупатель жилья сможет решить, что для него предпочтительнее – квартира на вторичном рынке или в новостройке, – все же можно. Ведь в каждом из вариантов есть свои плюсы и минусы. Их соотношение и должно подтолкнуть будущего владельца к определенному выбору.
Приоритеты каждый покупатель недвижимости расставляет исходя из целей, которые преследует. Ведь квартиры покупают не только ради улучшения жилищных условий – некоторые стремятся извлечь прибыль. А кое-кто умудряется совместить все удовольствия.
Итак, первый параметр, который сразу приходит на ум, - стоимость. Если рассматривать новостройку, то здесь цена квадратного метра зависит от того, на какой стадии находится строительство. Самая низкая – на этапе котлована, по мере приближения работ к окончанию она растет. Разница может достигать 30%. Так что если цель – прибыль, то это выгодное вложение капитала. Вторичка всегда дороже, и цена меняется только в зависимости от рыночных факторов, которые далеко не всегда можно предсказать.
Однако риски таких вложений хорошо известны – проблема обманутых дольщиков у всех на слуху. Строительная компания, которая получила деньги на этапе рытья котлована, может обанкротиться либо затягивать строительство в зависимости от разных обстоятельств. В последнее время государство пытается свести такие риски на нет законами об обязательном страховании застройщиков. А вот в случае вторички таких проблем не предвидится.
Продолжая тему инвестиций, надо отметить, что покупка новостройки предполагает вложения в ремонт. Сегодня, конечно, можно приобрести квартиру с отделкой от застройщика – но, естественно, цена такого жилья будет выше. В то же время приобретя жилье на вторичном рынке, можно сразу в него въезжать (за исключением случаев "убитых" квартир).
Хотя, надо отметить, немногие покупатели согласны на такой переезд – как минимум косметический ремонт в большинстве случаев планируется. Если же речь идет о зданиях 60-80-х годов постройки без капремонта, то следует учитывать значительный износ коммуникаций. Новому владельцу, скорее всего, придется серьезно потратиться на замену труб и электрооборудования – за которыми, естественно, последуют расходы на отделку.
Если для покупателя важны сроки, то надо учитывать следующее: ключи от квартиры в новостройке придется ждать от пары месяцев (если договор заключен на завершающем этапе) до двух лет (покупка на стадии котлована). В квартиру во вторичке, как уже было сказано, можно въезжать сразу.
Ну и немаловажный фактор - юридическая чистота объекта. В новостройке никто не жил, вы – первый владелец этой квартиры. Что же касается вторичного рынка, то здесь жилье зачастую меняло несколько хозяев. И нередки случаи, когда спустя какое-то время после приобретения квартиры появляются некие граждане с законным правом собственности на недвижимость. В таком случае можно лишиться и жилья, и денег. Страховка от таких неприятностей одна – опытный юрист на этапе покупки. Услуги таких специалистов стоят немало, что повышает конечную стоимость квартиры.
Как уже было сказано, однозначного ответа на вопрос, что лучше – новостройка или вторичка, – нет. Покупатель сам решает, куда вкладывать свои сбережения исходя из своих целей и потребностей.
Не принимайте решение импульсивно при выборе квадратных метров. Рассмотрите как минимум пять предложений, растяните по времени выбор. Можно вернуться к первым вариантам поворотно и осмотреть "вторым" взглядом.
Верного вам выбора и удачи!
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