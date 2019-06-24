Вторичка или новостройка: что выбрать?

Состояние Бари Алибасова Эксклюзивное интервью Цискаридзе Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 24 июня
Лента новостей
17:11
Путин подписал указ о контрударе по Западу
16:26
"ЕР" просит правительство помочь создать реестр доноров костного мозга
16:22
Несчастную Маркл затравили за "нечистую кровь"
16:19
"Надоела ныть!": участница "Дома-2" закатила очередную истерику
15:45
Дочь Аршавина оказалась бомжом
15:34
Нетребко возбудила народ "горячим" видео
15:10
"Прилетел бумеранг": Загитова показала истинное лицо
15:08
Морщинистой Азизе понадобилась операция перед свадьбой
14:55
В Госдуме широко обсудили качество российского образования
14:50
В подмосковной школе выдают аттестаты по гороскопу
14:38
52-летняя голливудская звезда показала "полуобнаженное" фото
14:29
Под Москвой пьяная ссора супругов переросла в поножовщину
14:24
Трампа жестоко унизили на публике (видео)
13:57
Перепуганная Елизавета II сбежала из дворца
13:56
Россиянам угрожает коварный вирус
13:50
Врачи оторвали ребенка от подсевшей на препараты Рапунцель
13:48
Беременная подруга Тимати внезапно отказалась рожать
13:34
Саакашвили поймал Порошенко за гадким занятием
13:23
На трассе в Башкирии загорелся автомобиль
13:14
В США жестоко убили россиянку с двумя детьми
12:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 июня 2019 года
12:58
Не дорос: плюгавого Зеленского публично смешали с грязью
12:56
Один из создателей рок-н-ролла скончался в возрасте 100 лет
12:53
Цымбалюк-Романовской заткнули рот на шоу Кудрявцевой
12:50
Интимные моменты: опытная Орлова обучила сына сексу
12:48
"Копия мамы": Навка показала выступление талантливой дочери
12:46
Аудиоверсия статей и бесконечные видео: новое на "Дни.ру"
12:42
Потерявшая стыд Беркова с возлюбленным оголились на публике
12:12
"Это ужасно!": Королева раскрыла подноготную отношений с Глушко
12:10
12 детей в больнице: в лагере под Красноярском произошло массовое отравление
12:04
"Позорище!": зачем Алибасову постановочное шоу с отравлением и безумием
12:01
Российские чемпионки одержали блестящую победу
11:52
"Для тупых объясняю": севший в лужу Слепаков разразился гневной речью
11:38
В Петербурге затонул катер
11:35
"Единая Россия" наградила победителей "Диктанта Победы"
11:34
Малышева раскрыла самую эффективную диету
11:24
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
11:21
Исаева о раке у Началовой: Юлечке вырезали бугор
11:14
"Мне уже глубоко наплевать": располневшая Лолита махнула рукой на чужое мнение
11:09
Разведенка Джоли показала тощие ноги
11:03
Возле Крымского моста случилось ЧП
11:01
Гороскоп на неделю
10:54
Зеленскому врезали за бьющуюся в конвульсиях Меркель
10:44
Звезда "Уральских пельменей" взбунтовалась из-за экскрементов
10:24
"Намекает?": россияне заподозрили Бузову в беременности
10:12
В Казахстане в воинской части прогремел мощный взрыв
10:08
Шепелеву понадобилась врачебная помощь после разборок с Фриске
09:43
"Пусть это окажется парик": Темникова шокировала народ новым имиджем
09:38
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:17
Молодая певица трагически погибла
09:02
Неузнаваемой Хлебниковой поставили неутешительный диагноз
09:00
Звезда "Папиных дочек" устроила эротические танцы в Тунисе (видео)
08:56
Путин набрал 300 баллов на ЕГЭ
08:24
"Все надоело": худеющая Гузеева находится на грани срыва
08:07
Россияне оплакивают Андрея Харитонова
07:05
Скандалист Лукашенко осрамился на весь мир
06:01
На Марсе нашли признаки жизни
04:02
Роберт Де Ниро и Стивен Кинг пропесочили Трампа и Кремль
02:01
Москвичам пообещали "ультраполярное вторжение"
00:15
"Можно сойти с ума от таких крошек!" – Лобода пришла в восторг от детей Галкина (видео)
22:10
"Ух, горячо": Тодоренко в ошейнике возбудила народ
20:11
Цымбалюк-Романовская приревновала Шаляпина к бывшей
17:39
Счастливая Лопырева рассказала о второй беременности
17:36
Песков рассказал о беспощадности Путина
16:45
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 июня 2019 года
16:30
"Достала уже": устроившую травлю Бузовой Собчак пропесочили
16:07
Пугачева раскрыла секрет покорения мужчин
15:30
"Хайпожоры": Дочь Долиной взорвалась из-за подлости в адрес Началовой
15:13
В страшном ДТП в Подмосковье пострадали 9 человек
14:58
"Яйца Лукашенко" разложили по трем корзинам
14:22
Полуголый Алибасов набросился на лечащего врача
13:55
"Выползал постепенно": Машков о самом большом страхе
13:46
Загитову обвинили в подлой краже
12:56
"Хлопает в ладоши": Кикабидзе разнесли за циничное поведение
12:09
Пропавшего Джигарханяна втянули в скандал с Алибасовым
11:32
Гоша Куценко выболтал правду о разводе Екатерины Климовой
11:21
Куркова рассказала о романе с женатым
10:23
Зеленский нанял детективов для поиска сокровищ Порошенко
10:18
Кудрявцева вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду
08:30
Cгорят в адском пламени: Трамп объявил о начале третьей мировой
06:19
"Нечего ей тут делать": оскандалившаяся Ротару получила смачную пощечину
04:37
Дочь Меладзе сбежала от мужа-иностранца
02:14
Сын Натальи Водяновой прошелся по подиуму (видео)
00:07
"Уже подали на развод": Тодоренко ошеломила народ
22:20
Неожиданное заявление родившей Кабаевой вызвало переполох
20:31
"Кривляка!": Лорак взбудоражила публику новым снимком
18:20
Все аттракционы в столице проверят
18:11
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 июня 2019 года
17:58
"Торчат кости": Ходченкова ужаснула болезненным видом
17:37
"Нездоровая психика": отравившийся Алибасов опротивел публике
17:18
Сделано заявление о вхождении Белоруссии в состав России
16:42
Хакамада рассказала о необычном даре "солнечной" дочери
15:56
Маленького сына Фриске поймали с бокалом в руке
15:25
"Нужна поддержка": известие о раке пришибло дочь Валерии
14:55
Тодоренко сняли в постели с женатым мужчиной
14:12
Обедневшая Волочкова резко сдала
13:58
Прибежавший к Путину Лукашенко перепугал народ
13:39
"Чуть не убил ночью": Агурбаш раскрыла страшную правду о бывшем муже
13:20
Володин: Грузия должна обеспечить безопасность россиян
13:18
Семенович рассказала о ребенке от Меладзе
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на неделю
Аудиоверсия статей и бесконечные видео: новое на "Дни.ру"
Cгорят в адском пламени: Трамп объявил о начале третьей мировой
Неожиданное заявление родившей Кабаевой вызвало переполох
Тодоренко сняли в постели с женатым мужчиной
"Нужна поддержка": известие о раке пришибло дочь Валерии
Недвижимость

Вторичка или новостройка: что выбрать?

Фото: www.globallookpress.com
Николай Мороз

Николай Мороз блогер

 Руководитель проекта о новостройках Москвы. Топ новостроек.ру – это анализ строящихся жилых комплексов, сравнение цен, выстраивание рейтингов застройщиков, отзывы покупателей.
Вторичка или новостройка: что выбрать? Этот вопрос многих экспертов по недвижимости раздражает. Его считают поводом для разжигания очередного "холивара" (священной войны, столь популярной среди хайпожоров). Ведь однозначного решения – а, соответственно, и рекомендации – никто предложить не может.  
прочитано 425 раз

Несколько советов, на основе которых покупатель жилья сможет решить, что для него предпочтительнее – квартира на вторичном рынке или в новостройке, – все же можно. Ведь в каждом из вариантов есть свои плюсы и минусы. Их соотношение и должно подтолкнуть будущего владельца к определенному выбору.

ПО ТЕМЕ

Московский рынок недвижимости ставит новые рекорды

Новые тренды на рынке недвижимости

Приоритеты каждый покупатель недвижимости расставляет исходя из целей, которые преследует. Ведь квартиры покупают не только ради улучшения жилищных условий – некоторые стремятся извлечь прибыль. А кое-кто умудряется совместить все удовольствия.

СТОИМОСТЬ

Итак, первый параметр, который сразу приходит на ум, - стоимость. Если рассматривать новостройку, то здесь цена квадратного метра зависит от того, на какой стадии находится строительство. Самая низкая – на этапе котлована, по мере приближения работ к окончанию она растет. Разница может достигать 30%. Так что если цель – прибыль, то это выгодное вложение капитала. Вторичка всегда дороже, и цена меняется только в зависимости от рыночных факторов, которые далеко не всегда можно предсказать.

Фото: www.globallookpress.com

Однако риски таких вложений хорошо известны – проблема обманутых дольщиков у всех на слуху. Строительная компания, которая получила деньги на этапе рытья котлована, может обанкротиться либо затягивать строительство в зависимости от разных обстоятельств. В последнее время государство пытается свести такие риски на нет законами об обязательном страховании застройщиков. А вот в случае вторички таких проблем не предвидится.

ИНВЕСТИЦИИ

Продолжая тему инвестиций, надо отметить, что покупка новостройки предполагает вложения в ремонт. Сегодня, конечно, можно приобрести квартиру с отделкой от застройщика – но, естественно, цена такого жилья будет выше. В то же время приобретя жилье на вторичном рынке, можно сразу в него въезжать (за исключением случаев "убитых" квартир). 

Хотя, надо отметить, немногие покупатели согласны на такой переезд – как минимум косметический ремонт в большинстве случаев планируется. Если же речь идет о зданиях 60-80-х годов постройки без капремонта, то следует учитывать значительный износ коммуникаций. Новому владельцу, скорее всего, придется серьезно потратиться на замену труб и электрооборудования – за которыми, естественно, последуют расходы на отделку.

ВРЕМЯ

Если для покупателя важны сроки, то надо учитывать следующее: ключи от квартиры в новостройке придется ждать от пары месяцев (если договор заключен на завершающем этапе) до двух лет (покупка на стадии котлована). В квартиру во вторичке, как уже было сказано, можно въезжать сразу. 

Фото: www.globallookpress.com

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Ну и немаловажный фактор - юридическая чистота объекта. В новостройке никто не жил, вы – первый владелец этой квартиры. Что же касается вторичного рынка, то здесь жилье зачастую меняло несколько хозяев. И нередки случаи, когда спустя какое-то время после приобретения квартиры появляются некие граждане с законным правом собственности на недвижимость. В таком случае можно лишиться и жилья, и денег. Страховка от таких неприятностей одна – опытный юрист на этапе покупки. Услуги таких специалистов стоят немало, что повышает конечную стоимость квартиры.

Как уже было сказано, однозначного ответа на вопрос, что лучше – новостройка или вторичка, – нет. Покупатель сам решает, куда вкладывать свои сбережения исходя из своих целей и потребностей.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не принимайте решение импульсивно при выборе квадратных метров. Рассмотрите как минимум пять предложений, растяните по времени выбор. Можно вернуться к первым вариантам поворотно и осмотреть "вторым" взглядом.

Верного вам выбора и удачи!

24 июня 2019, 16:41

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленскому врезали за бьющуюся в конвульсиях Меркель
Скандалист Лукашенко осрамился на весь мир
Песков рассказал о беспощадности Путина
Cгорят в адском пламени: Трамп объявил о начале третьей мировой

Шоу-бизнес

Дочь Аршавина оказалась бомжом
Нетребко возбудила народ "горячим" видео
Морщинистой Азизе понадобилась операция перед свадьбой
Абсолютно голый Киркоров потряс гениталиями (видео)

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Неузнаваемой Хлебниковой поставили неутешительный диагноз

Артистка появилась на публике
Шоу-бизнес

"Это ужасно!": Королева раскрыла подноготную отношений с Глушко

Супруг жестко контролирует певицу
Шоу-бизнес

"Пусть это окажется парик": Темникова шокировала народ новым имиджем

Поклонники разочарованы внешним видом артистки
Шоу-бизнес

Интимные моменты: опытная Орлова обучила сына сексу

Певица заставляет его надевать презерватив

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Вышедшего из комы Алибасова готовят к новым испытаниям
Совет на выходные
Будет жить с отцом: родственники решили судьбу дочери Началовой

Фоторепортажи

Российские чемпионки одержали блестящую победу
Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками
Королевские скачки: монаршие особы пощеголяли в эффектных нарядах
Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV

Спорт

Загитову обвинили в подлой краже
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru