Госдума защитила права участников ЖСК

Изначальный вариант нормативного акта предусматривал выплату
компенсаций членам только тех ЖСК, который были созданы до 1 июля 2019 года. Ко
второму чтению в законопроект была внесена поправка: его действие
распространяется на все жилищно-строительные кооперативы вне зависимости от даты
их создания.
"Это справедливо. С июля появилось уже несколько новых кооперативов, и люди, вошедшие в них, также имеют право на компенсацию", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Со вступлением закона в силу пострадавшие от недобросовестных застройщиков участники ЖСК смогут получить компенсацию по рыночной стоимости жилья за счет фонда помощи обманутым дольщикам, отметил председатель нижней палаты. Сейчас они вправе рассчитывать на государственное финансирование достройки проблемных домов, но компенсацию получить не могут.
Еще одна поправка гласит: когда человек получает возмещение, он передает право требования по своему паю в фонд, одновременно прекращая участие в ЖСК. Это нужно во избежание так называемых двойных выплат.
Ранее спикер Госдумы призвал изменить стандарты застройки городов. Новые районы должны сдаваться с необходимой социальной инфраструктурой, сказал Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с участием вице-спикера Виталия Мутко.
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