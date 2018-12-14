Агутин приготовил шикарный подарок к юбилею Варум

Известный российский певец Леонид Агутин готовится к юбилею супруги. Анжелике Варум скоро исполнится 50 лет, и подарок должен соответствовать значительности даты.

Певица Анжелика Варум отметит 50-летие 26 мая, а заботливый супруг уже приготовил сюрприз. Правда, частично его рассекретил.

"Дом куплю. Пока не скажу, где. Большой", — поделился планами артист. На подарок музыкант потратит несколько миллионов рублей.

Варум пока не раскрывает планы, касающиеся юбилея. Скорее всего, это будет праздник для друзей, а также несколько сольных концертов.

Анжелика не любит вспоминать о недавнем кризисе в отношениях с мужем. Она уверена, что у каждой пары бывают трудности.

"Семейная жизнь – это процесс. Со своими взлетами, падениями и опять взлетами", – подчеркнула звезда. Пережив свой сложный период, артисты выпустили совместный клип под названием "На паузе".

Предполагается, что щедрый презент Агутина станет ответом на подарок Варум, который она преподнесла мужу по случаю 50-летия. Певица порадовала любимого роскошной машиной Maserati, напоминает Пятый канал.

Поклонники принялись гадать, где расположен дом, купленный Агутиным для жены. В последние годы Леонид и Анжелика проводят много времени в США, где живет их дочь. При этом музыканты признавались, что любят спокойный отдых за рубежом, а жить и работать предпочитают в России. И все же фанаты Агутина склоняются к тому, что он купил жилье в Америке или Европе.