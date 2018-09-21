"Клуб бывших мужей": Агутина распекли за связь со Шнуровым

Российские любители музыки теперь могут встретить на музыкальных интернет-платформах неожиданный дуэт. Поклонники не верят своим глазам: интеллигентный Леонид Агутин и матерщинник Сергей Шнуров спелись.

Сегодня, 21 сентября, Леонид представил в личном Instagram фрагмент нового трека, который он записал с Сергеем. "А у нас сегодня премьера! Леонид Агутин & Сергей Шнуров "Какая-то фигня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист под видеозаписью.

Поклонники по достоинству оценили новое детище звезд. Многие отметили, что ролик получился очень зажигательным, веселым и вместе с тем немного лиричным. Они пообещали звезде в ближайшее время закачать его себе в плейлист.

На звезд посыпались сотни восторженных комментариев. Правда некоторые отмечали, что не могли себе представить даже возможность коллаборации Шнурова и Агутина.

"Леонид, песня и правда супер👏👏👏 но знайте, уж что-то, а фигня как раз у Вас никогда не получается😁 всей семьей обожаем все Ваши песни и проекты😍👍", "Очень круто!!! 👍🏻 Все неожиданное и на первый взгляд несовместимое всегда получается очень здорово!!!", "Круто. Даже немогла представить такой тандемчик и как звучит потрясающее", – писали фанаты.

Естественно, были и те, кто добавил ложечку дегтя в эту бочку меда. Ехидные пользователи Сети принялись выискивать параллели в публичных биографиях двух звезд, заявляя, мол, Леонид и Сергей два сапога пара. Якобы оба были фигурантами слухов о неверности любимым женам.

"Встретились два подлеца...", "Точно! спелись, спились, в общем, сработались, кстати, почему все пишут, что неожиданный дуэт, ведь у них много общего, типа выпить любят оба, слухи о изменах там и тп, отлично смотрятся , органично так, даже идеально я бы сказала))))", "Клуб бывших мужей!" – язвили злопыхатели.

Напомним, недавно поклонники Анжелики Варум забили тревогу после того, как в СМИ появилась информация, что Агутин променял жену на молодую избранницу – исполнительницу Элину Чагу. Сергей же после развода меняет дам как перчатки, поговаривают, что он был ветреным даже во времена супружества.