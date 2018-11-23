"Меня разорвало на части": Варум разоткровенничалась после скандала

Неурядицы в личной жизни вдохновили знаменитость на создание нового альбома. Записать новую пластинку Анжелике Варум помогал муж Леонид Агутин.

Вокалистка призналась, мол, много раз клялась себе, что перестанет выпускать сборники, так как публика сейчас предпочитает совсем другую музыку, однако все время нарушала обещания. "И каждый раз, услышав музыку с незатейливыми, но такими честными, во многом созвучными моей душе текстами песен, у меня просто не получается отказать себе в удовольствии и не спеть их", – отметила Варум.

В итоге результатом многомесячной работы стала новая пластинка под названием "На паузу". Анжелика признается, что альбом – настоящая исповедь, в нем звезда откровенно поделилась со слушателями своей болью.

"Дело даже не столько в удовольствии, сколько в осознании того, что, если бы я не изливала в творчестве все свои радости, горести и печали, меня бы просто разорвало на части. А так хочется жить! В общем, перефразируя нетленное "Имеющий уши да услышит", – имеющий сердце да почувствует!" – рассказывает Варум.

По словам знаменитости, в работе ей очень помогли друзья. Каждый из них вложил в пластинку частичку своего сердца. Звезда поблагодарила аранжировщика, музыкантов, отдельное "спасибо" знаменитость сказала своему супругу. "Моему мужу Леониду Агутину спасибо за парадоксально полярные эмоции, за настоящую поэзию и участие в песне "На паузу", – написала звезда в личном микроблоге.

Отметим, еще недавно ходили слухи, что брак одной из самых крепких и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса распадается. Поговаривали, что наставник проекта "Голос" Леонид Агутин и его супруга Анжелика Варум разводятся. В Сети разгорелся настоящий скандал.

Была информация, что артист якобы закрутил роман с молодой участницей шоу "Голос" Элиной Чагой. Однако сам музыкант назвал это выдумкой. Судя по новым снимкам, в отношениях Леонида Агутина и Анжелики Варум все в порядке.