Плющенко оправдался за скандал с соседями на Рублевке

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал слухи о том, что он якобы пытается выжить с арендованной им земли людей. По словам спортсмена, у него были некоторые моменты "недопонимания" с соседями, но сейчас все улажено.

По словам Плющенко, на арендованном им участке земли на Рублевке вообще ничего нельзя строить. "Это запрещено всем, не только мне. Там будет просто площадка, никаких сооружений", – цитирует спортсмена Life.ru.

Плющенко уверяет, что конфликтов с соседями у него никогда не было. "Здесь живут люди, которые поселились в поселке 20 лет назад, построили незаконно дома на территории, которая принадлежит Мособласти, но даже с ними у меня нет конфликта – моя арендованная земля лишь погранично проходит с ними, и они как жили, так и живут", – подчеркнул фигурист.

Он также добавил, что ранее у него "были недопонимания" с местными жителями, но все удалось решить мирным путем. "Я им, кстати, сейчас помогаю даже по многим вопросам, поэтому крайне удивлен этой информацией. Там нет таких, кого мы обидели или что-то отобрали, это смешно", – возмутился Плющенко.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко арендовал землю в Молоденово, чтобы построить спортивную школу для юниоров. Однако позже выяснилось, что на этом участке жили люди. По словам местных, олимпийский чемпион просто выжил их. Очевидцы утверждают, что Плющенко и Рудковская приезжали и угрожали соседям снести их дома.