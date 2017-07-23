Народ посмеялся над золотой ванной Рудковской

Яна Рудковская опубликовала безобидное видео, которое, тем не менее, вызвало переполох в Сети. В частности, внимательные зрители разглядели на нем якобы золотую ванну.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Рудковская регулярно публикует фотографии и короткие видео сына Александра. Продюсер делится с многочисленными подписчиками достижениями мальчика, которым страшно гордится. Интересно, что от его лица она ведет аккаунт в той же соцсети.

Вот и в этот раз Рудковская выложила ролик, на котором сняла сына Сашу и мужа, прославленного фигуриста Евгения Плющенко. Спортсмен внимательно следил за тем, как наследник катался по лужайке на квадроцикле. В какой-то момент Плющенко остановил сына и шуточно спросил у него права и поинтересовался. почему тот катается без защитного шлема. "Не знаю", – искренне ответил Александр.

Далее Плющенко позволил мальчику продолжить движение. Фанаты пришли в восторг. "Саша аккуратный водитель)))", "Ох этот шикарный Плющ", "Класс!👍 Малыш смышленный! Крутой квадрик! МЕГА крутой папа! Умница и красавица мама!", "Вы молодцы!!! Малыш просто умничка!!!", "Как правильно воспитывают родители Сашу, через игру", "Яна! Вы СУПЕРМАМА!!!🙏🏻🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈" – выразили свое восхищение поклонники.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Июл 23 2017 в 12:46 PDT

Интересно, что Яна Рудковская им ответила. "Спасибо за поддержку Саши ! Мы никому не подражаем кроме папы , на которого и ровняется Саша и идёт к своей цели !" – поблагодарила продюсер всех неравнодушных фанатов.

Кстати, некоторые особо внимательные пользователи умудрились разглядеть на записи ванну необычного цвета, стоящую на заднем плане. Многие подписчики заинтересовались, почему она находится на улице. "Золотая ванна, серьезно? Рудковская небось не вылезает оттуда:)", "Сашенька прелесть!!! растет, будет как папа худой и высокий))) а что это там за золотая ванна на заднем плане???? Яночка купается на свежем воздухе????", "А для чего золотая ванна? Как у вас там красиво", – засыпали Рудковскую вопросами любопытствующие подписчики.