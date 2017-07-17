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Плющенко и Рудковскую обругали за странный вид

Евгений Плющенко. Фото: Robert Cianflone /Gettyimages.ru
Свежие фотографии Евгения Плющенко наделали много шума. В частности, подписчики фигуриста возмутились его внешним видом в странном, по их мнению, наряде. Впрочем. досталось и его супруге Яне Рудковской.

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прочитано 2359 раз

Евгений Плющенко вместе с супругой, продюсером Яной Рудковской, а также десантом других отечественных знаменитостей побывал в Грозном, где в футбольном противостоянии сразились клубы "Ахмат" (бывший "Терек") и "Амкар". Плющенко появился на стадионе в модном комбинезоне, за что немедленно получил негативные отклики на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

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Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Внешний вид фигуриста категорически не понравился его фанатам. "Я сначала подумала, что он по строительным работам подрядился. Молодец, Женя – мастер на все руки", "так это же Яна его одела в эти подштанники!", "вроде бы по всему миру очереди за этой странной одеждой стоят", "Сними эту тряпку! Не позорся", "Что за одежда отвратительная?!", "Фото 🙌🏼🔥 комбез ужс🙈", "вроде Яна для себя этот комбез покупала. не?))", "На комбинезоне надо было ценник еще оставить. Яна мужа, Олимпийского чемпиона, легенду спорта, в клоуна превратила. Талантлива во всем!" – высказались подписчики Плющенко, не забыв упомянуть и супругу фигуриста.

 

С Рамзаном Ахматовичем @kadyrov_95 ���� #ахматсила

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

 

Отметим, что на том же спортивном мероприятии Яна Рудковская выделилась, облачившись в легкое светлое многослойное платье в пол. ей тоже досталось от подписчиков, но уже ее странички в социальной сети.

"Васильев бы сказал, что это платье для другого мероприятия. (На стадион в таком не ходят)", "Колхоз " красный перец", "Конечно у каждого свой вкус. Но я не вижу ничего особенного во вкусе Яны. Скорее смахивает на цыганский!", "фууу", – так звучала лишь часть критических комментариев поклонников. Отметим, что "Ахмат" обыграл "Амкар" со счетом 1:0.

Автор: Наталья Аряева17 июля 2017, 11:58
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Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

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