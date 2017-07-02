Обманутые дольщики потребовали поправок в закон о компенсационном фонде

Митинг в защиту прав обманутых дольщиков в подмосковном Красногорске собрал около 3 тысяч человек. В преддверии парламентских слушаний, которые пройдут в Госдуме 3 июля, участники акции выразили недоверие Минстрою и потребовали учесть их интересы в новом компенсационном фонде.

Главное требование митингующих к федеральной власти – учет интересов обманутых дольщиков Москвы и Подмосковья при формировании финансового ресурса государственного компенсационного фонда. Дольщики опасаются возможной коррупционной составляющей в работе новой организации.

Собравшиеся в Красногорске активисты заострили внимание на предложениях Минстроя и правительства Москвы – вместо достройки объектов вернуть пострадавшим выплаты по договорам долевого участия (ДУ). По мнению дольщиков, это не что иное, как попытка обмана: ведь после финансового кризиса 2014 года стоимость квадратного метра значительно выросла, а договоры ДУ, наоборот, обесценились.

Не внушают оптимизма и действия Минстроя, которому митингующие выразили категорическое недоверие. По мнению пострадавших, их обманули при прямом попустительстве ведомcтва. Соответственно, у граждан возникают резонные сомнения в том, что сегодня ведомство способно как-то защитить их интересы. Не улучшил настроения дольщиков и тот факт, что, по данным того же министерства, насчитывается 776 проблемных ЖК, однако работу ведомство ведет только по 24 объектам. "Минстрой выдавал разрешения мошенникам, что помешает им делать это дальше и дальше?!", – задавали вопрос участники акции.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственном компенсационном фонде 14 июня. Фонд должен стать механизмом, защищающим интересы дольщиков, пострадавших из-за мошенничества и халатности строительных компаний. Новый закон обяжет российских застройщиков отчислять средства в фонд, учредителем которого является государство. В случае банкротства застройщика, либо других проблем со сдачей объекта строительства, фонд будет компенсировать потери участников долевого строительства.

В проекте оговаривается, что государственный фонд компенсирует потери дольщиков, которые пострадали до вступления нового закона в силу. Неясны пока формат и условия получения такой компенсации. Ожидается, что Госдума внесет соответствующие поправки о компенсации потерь всем дольщикам во втором чтении.