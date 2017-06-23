Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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Госдума поможет обманутым дольщикам

Фото: GLOBAL LOOK press
3 июля в Госдуме пройдут парламентские слушания на тему защиты прав обманутых дольщиков. Как сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, одну половину зала пленарных заседаний займут депутаты, сенаторы и представители строительного бизнеса, а другую – пострадавшие от недобросовестных застройщиков граждане.
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Официальное название парламентских слушаний: "Формирование эффективных законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства". Их готовит комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, встреча дольщиков с парламентариями намечена на 3 июля.

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Госдума широко обсудит защиту прав дольщиков

Как сказал накануне, 22 июня глава комитета Николай Николаев, депутаты надеются на конструктивный диалог. Он добавил, что сегодня люди ждут от государства помощи в решении их проблем.

Напомним, 14 июня депутаты нижней палаты парламента обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением провести диалог по вопросам защиты прав дольщиков и обсудить правительственный законопроект о долевом строительстве. Председатель палаты согласился с этим предложением.

Фото: GLOBAL LOOK press

Госдума уже рассмотрела в первом чтении законопроект о регулировании деятельности компенсационного фонда дольщиков, который будет формироваться за счет отчислений застройщиков долевого жилья и служить для возмещения гражданам убытков или достройки домов. Во время дебатов Володин поднял вопрос о том, почему обманутые дольщики, вложившие по всей России в строительство жилья 18 миллиардов рублей, не получили страховые выплаты. По мнению спикера, сложившаяся ситуация – это нонсенс.

Госдума не в первый раз привлекает граждан к обсуждению резонансных законопроектов. К примеру, недавно на Охотном ряду прошли парламентские слушания, посвященные реновации в Москве. Такие встречи помогают депутатам лучше узнать, чем живет народ и использовать предложения граждан для корректировки законов.

Фото: youtube.com

Автор: Александр Комаров23 июня 2017, 19:31

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