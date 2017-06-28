Пострадавшие дольщики смогут получать компенсации

Президент Владимир Путин в ходе очередного заседания с представителями кабинета министров обратил внимание членов правительства на проблему защиты прав участников долевого строительства. По словам российского лидера, тема пострадавших дольщиков является весьма болезненной для сограждан. На фоне этого государство намерено активнее контролировать эту сферу.

Для компенсаций пострадавшим дольщикам в России планируется создать специальный резерв. По словам главы Минстроя Михаила Меня, это будет государственный компенсационный фонд. Он станет новым механизмом защиты прав участников долевого строительства.



Пополняться резерв будет за счет обязательных отчислений, которые станут делать застройщики. Фонд – это некая подушка безопасности, которая в случае банкротства строительной компании, поможет выплатить дольщикам компенсацию.

Под защиту государственного компенсационного фонда должны попасть и те участники долевого строительства, кто пострадали до вступления нового закона в силу. Как сообщает "Прайм", Госдума будет рассматривать эти поправки в ходе второго чтения законопроекта.

Напомним, ранее российский лидер не исключил создание государством специального компенсационного фонда в сфере строительства жилья. За его создание выступали "Деловая Россия" и Ассоциация российских банков. Организации подчеркивали, что такой механизм является важной составляющей реализации прав обманутых дольщиков.