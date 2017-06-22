Обманутых дольщиков приглашают в Госдуму

В Госдуме в начале июля пройдут парламентские слушания о защите прав дольщиков с участием 450 человек. Об этом в четверг, 22 июня, заявил комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Третье июля – Совет Государственной Думы нам подтвердил проведение больших парламентских слушаний под председательством Вячеслава Володина в зале пленарных заседаний по проблеме долевого строительства и защиты дольщиков", – сказал он.

По словам Николаева, к участию в слушаниях приглашаются представители обманутых дольщиков, а также правительства и бизнес-сообщества. "Нам нужен конструктивный диалог, чтобы, действительно, это все рассмотреть с разных сторон, потому что нам нужно выработать позицию вот по каким вопросам", – подчеркнул парламентарий.

При этом он отметил, что создаваемый сейчас фонд дольщиков – это вопрос будущего. Николаев добавил, что люди ждут от государства помощи в решении их проблем. Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям уверен: парламентские слушания помогут выработать предложения по содействию в решении вопросов обманутых дольщиков.

Напомним, 14 июня депутаты нижней палаты парламента обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением провести в начале июля слушания по вопросам защиты прав дольщиков, на которых будет обсуждаться правительственный законопроект о долевом строительстве. "Раз у всех такое мнение звучит, что необходимо проведение больших парламентских слушаний, – на 3 июля нам назначить проведение больших парламентских слушаний с тем, чтобы потом иметь возможность уже учесть предложение, прозвучавшее в рамках парламентских слушаний, ко второму чтению законопроекта", - высказал свое согласие руководитель нижней палаты парламента.

Дума 14 июня рассматривала в первом чтении законопроект о регулировании деятельности компенсационного фонда дольщиков, который будет формироваться за счет отчислений застройщиков долевого жилья и служить для возмещения гражданам убытков или достройки домов. В ходе обсуждений Володин поднял вопрос о том, почему обманутые дольщики, вложившие по всей России в строительство жилья 18 миллиардов рублей, не получили страховые выплаты. По мнению думского спикера, сложившаяся ситуация – это нонсенс.

Стоит отметить, что ранее в стенах Госдумы уже прошли парламентские слушания с участием заинтересованных граждан. Так, 6 июня состоялись слушания по реализации программы реновации ветхого жилого фонда в Москве. На мероприятии присутствовали глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, представители правительства и профильных думских комитетов, а также около 300 жителей хрущевок, чьи дома попали в программу. Они смогли задать интересующие их вопросы и высказать свои замечания.

Привлечение граждан к обсуждению законопроекта дало свои плоды. В ходе работы над законопроектов парламентарии приняли более двухсот поправок, которые были подготовлены с учетом мнения жильцов хрущевок и предложений участников парламентских слушаний.