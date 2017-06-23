Маткапиталом разрешат погашать ипотеку

Министерство труда России намерено упростить правила распоряжения материнским капиталом, что позволит направить деньги на погашение ежемесячных платежей по ипотеке. В данный момент обсуждаются изменения в правила подачи заявлений на распоряжение этими средствами.

Сейчас закон не запрещает использовать маткапитал на погашение ежемесячных платежей. Граждане вправе самостоятельно определять период, за который будут идти ежемесячные платежи. Но на практике семьи не используют эту возможность.

"По распоряжению средствами сертификата на улучшение жилищных условий в отношении кредитных займов выплата предусматривается в единоразовом формате", – цитирует представителя Пенсионного фонда "Газета.Ru". "Хотя в целом владельцу маткапитала не запрещается каждый месяц приходить в ПФР и подавать заявление на выплату с комплектом документов, "но это, конечно же, неудобно".

Поэтому необходимо внести изменения в нормативно-правовую базу. В ПФР отмечают, что предложение Минтруда "даст каникулы по ежемесячным платежам семьям" и будет иметь спрос для определенной категории граждан. "Каждая семья будет сама принимать решение – либо сразу уменьшать кредит, либо на какое-то время освободить себя от платежей", – добавляют в ведомстве.

Вместе с тем, возможность использования маткапитала на погашение ежемесячных платежей по ипотеке позволит заемщикам выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от текущей ситуации. Так, суммы маткапитала в 453 тысячи рублей может хватить на оплату ипотеки в течение 1,5–2 лет.