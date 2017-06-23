Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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Экономика

Маткапиталом разрешат погашать ипотеку

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Министерство труда России намерено упростить правила распоряжения материнским капиталом, что позволит направить деньги на погашение ежемесячных платежей по ипотеке. В данный момент обсуждаются изменения в правила подачи заявлений на распоряжение этими средствами.
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Сейчас закон не запрещает использовать маткапитал на погашение ежемесячных платежей. Граждане вправе самостоятельно определять период, за который будут идти ежемесячные платежи. Но на практике семьи не используют эту возможность.

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"По распоряжению средствами сертификата на улучшение жилищных условий в отношении кредитных займов выплата предусматривается в единоразовом формате", – цитирует представителя Пенсионного фонда "Газета.Ru". "Хотя в целом владельцу маткапитала не запрещается каждый месяц приходить в ПФР и подавать заявление на выплату с комплектом документов, "но это, конечно же, неудобно".

Поэтому необходимо внести изменения в нормативно-правовую базу. В ПФР отмечают, что предложение Минтруда "даст каникулы по ежемесячным платежам семьям" и будет иметь спрос для определенной категории граждан. "Каждая семья будет сама принимать решение – либо сразу уменьшать кредит, либо на какое-то время освободить себя от платежей", – добавляют в ведомстве.

Вместе с тем, возможность использования маткапитала на погашение ежемесячных платежей по ипотеке позволит заемщикам выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от текущей ситуации. Так, суммы маткапитала в 453 тысячи рублей может хватить на оплату ипотеки в течение 1,5–2 лет.

Автор: Людмила Фоканова23 июня 2017, 14:20

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