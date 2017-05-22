Россияне смогут сократить процент по ипотеке

Ставки по ипотеке в ближайшие три года могут достичь исторического минимума, опустившись ниже 8%. Это позволит заемщикам, имеющим жилищный кредит, перейти из одного банка в другой со снижением ставки.

"Как показывает опыт зарубежных коллег, ставка по ипотеке обычно составляет плюс три процентных пункта к текущему уровню инфляции. Собственно, к этой логике движется и российский банковский рынок. Но пока мы видим, что разница между ставками по ипотеке и уровнем инфляции больше, чем в развитых странах", – пояснила заместитель председателя правления одного из российских банков Татьяна Ушкова.

Таким образом, ставки по жилищным кредитам в трехлетней перспективе могут опуститься ниже 8% годовых, если инфляция не будет превышать 4%. При этом банкиры советуют оформлять ипотеку на рубеже 2019–2020 годов, "когда ставки достигнут исторических минимумов", пишет газета "Известия".

Учитывать долгосрочную ставку по ипотеке важно и тем, кто уже имеет кредит. Это позволяет заемщику выбрать наиболее удобный момент, чтобы рефинансировать ипотеку, перейдя из одного банка в другой со снижением ставки.

По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в марте 2017 года составила 11,8%. Как отметили в ЦБ, в начале года "многие крупные банки снизили ставки по ипотечным кредитам, но это снижение было невелико либо распространялось на узкий круг операций".