Россияне смогут сократить процент по ипотеке
"Как показывает опыт зарубежных коллег, ставка по ипотеке обычно составляет плюс три процентных пункта к текущему уровню инфляции. Собственно, к этой логике движется и российский банковский рынок. Но пока мы видим, что разница между ставками по ипотеке и уровнем инфляции больше, чем в развитых странах", – пояснила заместитель председателя правления одного из российских банков Татьяна Ушкова.
Таким образом, ставки по жилищным кредитам в трехлетней перспективе могут опуститься ниже 8% годовых, если инфляция не будет превышать 4%. При этом банкиры советуют оформлять ипотеку на рубеже 2019–2020 годов, "когда ставки достигнут исторических минимумов", пишет газета "Известия".
Учитывать долгосрочную ставку по ипотеке важно и тем, кто уже имеет кредит. Это позволяет заемщику выбрать наиболее удобный момент, чтобы рефинансировать ипотеку, перейдя из одного банка в другой со снижением ставки.
По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в марте 2017 года составила 11,8%. Как отметили в ЦБ, в начале года "многие крупные банки снизили ставки по ипотечным кредитам, но это снижение было невелико либо распространялось на узкий круг операций".
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