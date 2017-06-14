Госдума поможет получить выплаты обманутым дольщикам

На рассмотрение депутатов нижней палаты парламента поступил законопроект о регулировании деятельности компенсационного фонда участникам долевого строительства. Обсуждая вопрос страховых выплат обманутым дольщикам, спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о том, вложив по всей России в строительство жилья 18 миллиардов рублей, так и не получили страховые выплаты.

По словам председателя нижней палаты парламента, пока не зафиксировано ни одного страхового случая. "Можно поинтересоваться, куда деньги ушли, собранные с населения? Эти 18 миллиардов", – обратился Вячеслав Володин к замминистра строительства и ЖКХ Никите Стасишину.



Сложившаяся ситуация – это нонсенс, считает спикер Госдумы. Он отметил, что в стране на сегодняшний день существует большое количество обманутых вкладчиков, дольщиков. При этом, Володин обратил внимание замминистра на то, что средства на выплату страховой премии есть, но ни одного случая выплат не наступило.

"Как вы понимаете, эти деньги сейчас работают, приносят прибыль страховым компаниям, а люди остались один на один со своей проблемой", – сказал спикер, подчеркнув, что этим вопросом необходимо заниматься. Он призвал общаться со страховщиками и мотивировать их поворачиваться лицом "к проблемам тех людей, которые перечислили им деньги".

"18 миллиардов – это же как раз деньги тех людей, которые сегодня ждут помощи".





Никита Стасишин в ответ сказал, что собранные деньги находятся в страховых резервах. "Выплаты не наступили, хотя банкротства застройщиков пошли и число обманутых дольщиков увеличилось", – сообщил он.

Пока, по словам его словам, эти деньги находятся в резервах страховых компаний. Замминистра строительства и ЖКХ сообщил, что сейчас идет работа с ЦБ, "чтобы те обязательства, которые на себя взяли страховые компании, были исполнены".