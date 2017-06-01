Где живут российские звезды

Многие российские знаменитости предпочитают жить в центре Москвы. Стоимость их элитных квартир, как правило, более ста миллионов рублей.

"Клубный дом на Смоленском бульваре".



В этом элитном жилом комплексе, расположенном в районе Арбата, 28 квартир. В этом доме живут Иван Ургант, Ксения Собчак и Никита Михалков, передает Teleprogramma.pro.

Комплекс расположен на второй линии Садового кольца, в удалении от столичного шума и суеты. Из окон открываются виды на МИД, Храм Христа Спасителя, Новый Арбат. На первом этаже комплекса – диваны, ресепшн, фитнес-клуб, бассейн, игровая комната для детей. Примерная стоимость жилья в данном комплексе обойдется в 141 миллион рублей за 166 квадратных метров.





Улица Остоженка.

Остоженка – излюбленная улица знаменитостей, поэтому многие из них предпочитают покупать квартиры на ней. Так, именно там расположена холостяцкая берлога телеведущего Андрея Малахова.

Сейчас шоумен живет в квартире жены, но довольно часто приезжает в свое старое жилище, так как он является старшим по подъезду и контролирует процесс реставрации старинных перил.Квартира общей площадью 173 квадратных метра в доме 1925 года постройки на улице Остоженке стоит 124 миллиона рублей.





Высотка на Котельнической набережной.

В знаменитой высотке на Котельнической набережной по традиции всегда жила московская элита. Кроме того, дом хорошо известен всем россиянам по многочисленным фильмам, в которых он появился в кадре. Самый знаменитый из них – "Москва слезам не верит".

Сейчас в этом доме есть квартира у Александра Ширвиндта, Вилли Токарева, Дмитрия Нагиева, Ефима Шифрина, Андрея Кайкова, Валерия Николаева. Квартира-студия здесь общей площадью 55 квадратных метров стоит 27,5 миллиона рублей.





ЖК "Золотые ключи-2".

Этот элитный жилой комплекс расположен на территории природоохранной зоны Сетуньско-Раменского заповедника, ближайшая станция метро "Университет". В доме есть квартиры у Гарика Мартиросяна, Даны Борисовой, Тимати.

Во дворе комплекса есть свой пруд, цветники, альпийские горки, теннисные корты, спа и фитнес-центры. Квартира площадью 153 квадратных метра в этом доме стоит 83 миллиона рублей.





Чистые пруды.

Жилье в районе Чистых прудов также пользуется большой популярностью у звезд шоу-бизнеса. Так именно в этот район переехала актриса Светлана Иванова. Ее пятикомнатная квартира расположена на улице Машкова в доме 1904 года постройки, недалеко от театра "Современник", где она работает. Квартира в этом районе общей площадью 82 квадратных метра в доме 1927 года постройки стоит 33 миллиона рублей.



